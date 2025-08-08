국힘 ‘이춘석 게이트 특검’ 발의… 의원 300명 차명 거래 전수 조사 제안

“李 엄정 수사 지시… 반대 명분 없어

개인 일탈 아닌 권력형 금융 범죄”

경찰, 전담팀 편성… 고강도 수사

2025-08-08 8면

국민의힘은 7일 이춘석 더불어민주당 의원의 주식 차명 거래 의혹을 권력형 비리로 규정하고 ‘이춘석 게이트 특검법’을 발의했다. 107석의 국민의힘 자력으로는 특검을 추진할 수 없는 만큼 더불어민주당의 협조를 압박했다.송언석 국민의힘 원내대표 겸 비상대책위원장은 이날 오후 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 “이 의원의 차명 거래 의혹은 단순한 개인 일탈에 그치지 않는다”며 “인공지능(AI) 국가대표라는 이재명 정부의 대규모 국책사업이 연루된 권력형 금융 범죄 게이트”라고 말했다.송 원내대표는 “경찰은 이춘석 개인의 일탈로 꼬리 자르기를 할 가능성이 많고, 수사를 순식간에 종료시킬 가능성도 있다”며 “국민의힘은 107명 의원 전원의 뜻을 모아 이춘석 게이트 특검법을 당론으로 발의하기로 했다”고 설명했다. 특히 “이재명 대통령도 엄정하게 수사하라고 한 만큼 민주당도 특검 도입에 반대할 명분이 없다”고 압박했다. 송 원내대표는 국정기획위원회는 물론 국회의원 300명에 대한 차명 거래 의혹 전수 조사도 제안했다.특검법의 수사 대상은 이 의원과 국정기획위원, 전문위원과 실무위원, 국회의원 300명의 차명 재산을 통한 위법행위 등이다. 수사 기간은 최장 170일, 특검 및 파견 인력을 포함해 205명 규모로 김건희특검법과 유사하다고 박성훈 수석대변인은 설명했다. ﻿주진우 의원은 의총 직후 국회 의안과에 특검법을 제출하고 “이 대통령도 그렇고, 민주당에서도 자본시장 공정성을 위해 주가조작이 걸리면 패가망신하도록 하겠다는 입장에 걸맞게 특검을 수용하기 바란다”고 했다.한편 경찰은 전담수사팀을 편성해 고강도 수사에 나서기로 했다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로﻿ 한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성했다고 밝혔다.