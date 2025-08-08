“조국, 검찰권 남용 피해자”사면 수순… “시기상조” 與與논쟁 여전

與 “당연한 수순” 긍정적 분위기

文·前국회의장단 등 요청 이어져

일각, 조국 복권 파급력 등 우려

조, 복귀 땐 대선주자급 행보 예상

2025-08-08 3면

조국 전 조국혁신당 대표가 8·15 광복절 특별사면 심사 대상에 포함돼 사실상 사면 수순이라는 전망이 나오면서 정치권이 촉각을 곤두세우고 있다. 사면을 둘러싼 각계의 갑론을박이 여전한 가운데 조 전 대표가 정치 일선에 복귀할 경우 내년 지방선거 등을 계기로 ‘대선주자급’ 행보를 보일 것으로 예상된다.여권에서는 이재명의 대통령의 결단만 남은 조 전 대표의 사면에 대해 대체로 긍정적인 분위기가 감지된다. 한 여권 인사는 7일 “조 전 대표는 검찰권 남용의 피해자이고, 이 대통령은 검찰 수사에서 살아남은 생존자”라며 “우리 정서상 생존자가 피해자를 감싸안아야 한다”고 말했다. 검찰 독재 종식과 검찰개혁을 설파하는 더불어민주당의 입장에선 조 전 대표를 사면하지 않는 게 오히려 모순적이라는 주장도 나온다.지난 대선 당시 이 대통령 당선에 조국혁신당이 기여한 바가 컸던 만큼 조 전 대표의 사면은 당연한 수순이라는 시각도 있다. 특히 문재인 전 대통령이 조 전 대표 사면·복권 의견을 전달한 데 이어 민주당 출신 전직 국회의장단도 최근 대통령실에 조 전 대표의 사면을 요구하는 친서를 보내는 등 여권 내 사면론은 무르익는 분위기다.반면 여권 일각에선 ‘시기상조’라는 분위기가 여전하다. 특히 사면과 복권이 동시에 이뤄져 조 전 대표가 여의도로 돌아올 경우 파급력이 상당할 것이라는 전망이 있다. 조 전 대표의 정치활동 재개 시점, 역할 등이 진보 진영 내 역학 구도에도 적지 않은 영향을 줄 것이라는 얘기다.‘정치 팬덤’이 두터운 만큼 조 전 대표가 사면 이후 당분간 정치적 ‘로키’ 행보를 유지한다 해도 차기 대선을 앞두고 대선주자급으로 조명받을 가능성도 크다.10개월 앞으로 다가온 6·3 지방선거에서 조국혁신당이 호남을 기반으로 세를 키울 가능성도 제기된다. 조국혁신당은 내년 지방선거에서 기초·광역의원뿐 아니라 단체장 후보도 적극적으로 내겠다는 의지를 밝혀 왔다. 진보 텃밭으로 분류되는 호남 등을 중심으로 후보를 낼 경우 민심이 민주당 일당 체제를 견제하기 위해 조국혁신당으로 기울 수 있다.이미 조국혁신당이 재보궐선거에서 유의미한 성적을 거둔 전례도 있다. 지난 4월 담양군수 재선거에서 정철원 조국혁신당 후보가 이재종 민주당 후보를 꺾고 당선됐다.조 전 대표의 복귀를 계기로 조국혁신당의 국회 내 위상이 높아질 거라는 전망도 나온다. ‘구심점’인 조 전 대표가 돌아오면 조국혁신당의 추진 과제도 탄력을 받을 것으로 예상된다. 한 민주당 관계자는 “일각에선 조 전 대표를 사면하면 조국혁신당을 키워 주는 모양새가 될 수 있다고 본다”고 전했다.교섭단체 요건 완화가 대표적 사례다. 조국혁신당은 오래전부터 교섭단체 요건을 20명에서 10~15명으로 완화하는 방안을 주장한 바 있다. 조 전 대표가 주도권을 가지고 야4당을 규합해 이를 성사시키면 민주당은 국민의힘뿐 아니라 이들과도 법안 처리를 위한 협의를 진행해야 한다.