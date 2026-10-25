‘87세 신입생’ 맞은 학교, 폐교 위기…만학도 배움터 지킬 법 나왔다 [주목, 이 주의 법안]

10월 4주차 법안 꼽아보니

교육감도 평생교육시설 설립·운영

5년 단위 계획 및 섬 관광특구 신설

AI·자동화 인한 대량해고 통계 공개

이미지 확대 2025년 2월 25일 서울 마포구 마포아트센터에서 열린 일성여자중고등학교 졸업식에서 졸업생들이 기념 촬영을 하고 있다. 일성여중고는 여러 사정으로 제때 학업을 마치지 못한 40대 이상 여성 만학도들이 중·고교 과정을 공부하는 2년제 학력인정 평생학교다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년 2월 25일 서울 마포구 마포아트센터에서 열린 일성여자중고등학교 졸업식에서 졸업생들이 기념 촬영을 하고 있다. 일성여중고는 여러 사정으로 제때 학업을 마치지 못한 40대 이상 여성 만학도들이 중·고교 과정을 공부하는 2년제 학력인정 평생학교다. 연합뉴스

매일 수많은 법안이 발의되고 있지만 이 중 언론에 보도되는 법안은 쟁점 법안 등 일부에 그칩니다. 서울신문은 매주 우리 사회에 큰 영향을 미칠 수 있는 법안에 주목해 3개 정도 추려 소개합니다. 법안 발의 배경부터 핵심 내용, 통과 시 파장 등을 압축적으로 정리했습니다.

이미지 확대 지난 9월 14일 제주 서귀포시 보목동 섶섬 인근 바다에서 스쿠버다이버들이 다이빙을 즐기고 있다. 제주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 9월 14일 제주 서귀포시 보목동 섶섬 인근 바다에서 스쿠버다이버들이 다이빙을 즐기고 있다. 제주 연합뉴스

이미지 확대 AI, 사람으로부터 21일 대구 북구 엑스코에서 개막한 ‘2026 미래혁신기술박람회(FIX 2026)’에서 관계자가 인공지능(AI) 관련 부스 간판을 손보고 있다. 2026.10.21 닫기 이미지 확대 보기 AI, 사람으로부터 21일 대구 북구 엑스코에서 개막한 ‘2026 미래혁신기술박람회(FIX 2026)’에서 관계자가 인공지능(AI) 관련 부스 간판을 손보고 있다. 2026.10.21

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세줄 요약 설립자 사망으로 폐교 위기에 놓인 만학도 학교를 지키기 위해 교육감이 직접 설립·운영할 수 있게 하는 법안이 나왔다. 섬 관광 정책을 하나로 묶는 제정안과 AI·자동화로 인한 대량 해고를 신고·공개하도록 하는 개정안도 함께 발의됐다. 만학도 학교 폐교 위기 대응 법안 발의

섬 관광 정책 통합·특구 지정 제정안 추진

AI·자동화 대량 해고 신고·공개 의무화

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지난 3월 서울 마포구 일성여중고 입학식의 최고령 신입생은 87세였습니다. 만학도들이 다시 공부를 시작하는 곳이지만 이 학교는 2028년 2월 폐교를 앞두고 있습니다. 중·고등학생 900여 명이 다니는 일성여중고는 설립자인 고 이선재 교장이 지난 5월 별세하면서 존립이 불투명해졌습니다.현행 평생교육법은 학력인정 평생교육시설의 설립 주체를 학교법인이나 재단법인으로 제한하고 있습니다. 법 개정 전 개인이 설치한 시설은 설립자가 사망한 뒤 법인으로 전환하지 못하면 폐쇄될 수 있습니다. 법인 전환에는 교지·교사와 10억원의 재산 출연 등이 필요해 부담이 큰 상황입니다.문제는 일성여중고만의 일이 아니라는 점입니다. 서울 지역 학력인정 평생교육시설은 9곳으로, 지난 6월 기준 성인 학습자는 3750명입니다. 이 가운데 초등 과정인 서현초는 내년 2월 폐쇄가 예정돼 있습니다. 일성여중고는 2028년 2월 문을 닫습니다. 2013년 이후 개인이 설치한 시설 7곳은 이미 폐쇄됐습니다.이에 조정훈 국민의힘 의원은 교육감도 학력인정 평생교육시설을 직접 설립·운영할 수 있도록 하는 평생교육법 개정안을 지난 22일 대표 발의했습니다. 폐교 재산과 학교 유휴시설 등 공유재산을 우선 활용하도록 노력 의무를 두고, 교육감이 운영하는 시설도 교육부 장관의 지도·감독을 받도록 했습니다.조 의원은 “일성여중고는 학령기에 배움의 기회를 놓친 분들이 다시 꿈을 이어가는 소중한 배움터”라며 “공공이 배움의 기회를 이어갈 제도적 기반을 마련해 만학도들이 학교가 문을 닫을 걱정 없이 학업에 전념할 수 있도록 하겠다”고 했습니다.울릉도는 겨울철 여객선 운임 지원 등을 통해 관광객 유치에 나섰습니다. 지난 1~2월 울릉 주민을 제외한 여객선 이용객은 2만 6521명으로, 지난해 같은 기간보다 27.8% 늘었습니다. 반면 제주 우도는 관광객과 차량 증가에 따른 교통 혼잡과 안전 문제를 관리하기 위해 차량 운행을 제한하고 있습니다.이처럼 섬 관광 지원 정책은 여러 법률에 흩어져 있습니다. 섬 개발과 정주 여건 등은 행정안전부 소관 ‘섬 발전 촉진법’과 ‘울릉도·흑산도 등 국토외곽 먼섬 지원 특별법’에서 다루고, 관광은 문화체육관광부 소관 ‘관광진흥법’과 해양수산부 소관 ‘해양레저관광진흥법’으로 나뉘어 있습니다. 도서민 여객 운임 지원은 해수부 소관 ‘해운법’에 근거를 두고 있습니다.섬마다 관광 여건과 과제가 다른 만큼 관광객 유치부터 교통·환경 관리까지 아우르는 정책이 필요하다는 지적이 나옵니다.이에 김승수 국민의힘 의원은 섬 관광 정책을 하나의 체계로 묶는 ‘섬 관광 진흥법’ 제정안을 지난 16일 대표 발의했습니다. 문체부 장관이 5년마다 섬 관광 진흥 기본계획을 세우고, 재정·행정 지원과 규제 완화가 가능한 섬 관광 특구를 지정하도록 했습니다.해상교통 확충과 여객 운임 지원, 청년 창업·관광기업 지원, 해양·산림·갯벌을 활용한 치유 관광도 담았습니다. 과잉 관광에 대비해 방문 모니터링과 사전 예약제 등 관리 수단을 두고, 주민이 관광 수익을 나누는 지역 중심 관광과 친환경 개발 원칙도 명시했습니다.김 의원은 “섬을 찾는 국민에게는 더 편안한 여행을, 섬에 사는 주민에게는 더 나은 일상을 선사하는 것이 이번 법률 제정의 목적”이라며 “대한민국 3300여 개 섬의 가치가 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 법이 조속히 국회를 통과하는 데 최선을 다하겠다”고 했습니다.인공지능(AI)과 자동화 기술이 빠르게 확산되면서 기업 업무도 대체되고 있습니다. 그러나 이로 인한 일자리 감소의 규모와 업종·직종별 실태를 보여주는 공식 통계는 없는 실정입니다. 정부는 지난 7월 산업전환 고용안정 기본계획을 발표하며 ‘한국형 AI 노출지수’와 ‘카나리아 대시보드’로 AI의 고용 영향을 감지하겠다고 밝혔지만, 기업이 해고 사유를 직접 알리는 장치는 계획에 없습니다.미국 캘리포니아주는 지난달 30일 대량 해고 60일 전 통지에 AI·자동화로 인한 해고 여부와 자동화되는 업무, 기술 유형을 공개하도록 하는 법을 제정했습니다. 주 정부는 내년 1월부터 이를 분기별로 집계해 공개하게 됩니다. 미 코네티컷주도 대량 해고를 신고할 때 AI 등 기술 변화와의 관련성을 밝히도록 하고 있습니다.윤종군 더불어민주당 의원은 AI와 자동화 기술 도입으로 인한 대량 해고를 정부가 신고로 파악하고 통계로 공개하도록 하는 내용의 근로기준법 개정안과 고용정책기본법 개정안을 지난 21일 대표 발의했습니다.근로기준법 개정안은 대량 해고가 AI 등의 도입 및 활용 확대에 전부 또는 상당 부분 기인하며, 대체되거나 자동화되는 업무와 그 업무를 맡던 근로자의 직종별 인원, 기술 유형을 고용노동부 장관에게 신고하도록 하고 있습니다. 이 같은 내용은 근로자 대표에게 통보해야 하고, 신고하지 않거나 거짓으로 신고하면 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 했습니다. AI 등의 도입 및 활용 확대에 상당 부분 기인한 해고인지 여부를 판단하는 기준은 대통령령으로 정하도록 했습니다.고용노동부 장관은 신고 내용을 업종·규모·지역·직종·기술 유형별 분기 통계로 만들어 공표하고, 미년 국회에 보고해야 합니다.고용정책기본법 개정안에도 희망퇴직과 명예퇴직까지 포함하는 대량 고용변동 신고의 원인에 AI 등의 도입을 명시하는 등의 규정을 포함시켰습니다. 기업의 인력 감축 요건이 까다로운 정리해고보다 희망퇴직 형태로 이뤄지는 경우에도 사각지대를 방지하기 위함입니다.윤 의원은 “정확한 통계 없이는 정부 차원의 재교육도, 구직 지원도 어렵다”며 “AI 기술 전환의 비용을 노동자에게만 지우지 않도록 사회가 함께 대비하자는 것”이라고 강조했습니다.