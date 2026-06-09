“석유 대체할 친환경 화이트바이오… 핵심 기술 육성 나서야”[2026 서울 K-바이오 위크]

차형준 바이오혁신위원 기조강연

이미지 확대 차형준(포항공대 석좌교수) 국가바이오혁신위원회 위원이 9일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘녹색대전환 서밋: 석유의 시대를 넘어, 화이트바이오 혁명’에서 ‘화이트바이오, 환경과 산업의 대전환’을 주제로 기조강연을 하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 차형준(포항공대 석좌교수) 국가바이오혁신위원회 위원이 9일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘녹색대전환 서밋: 석유의 시대를 넘어, 화이트바이오 혁명’에서 ‘화이트바이오, 환경과 산업의 대전환’을 주제로 기조강연을 하고 있다.

이지훈 기자

세줄 요약 서울 K-바이오위크에서 화이트바이오를 석유 대체 자원으로 키워야 한다는 제언이 나왔다. 식물·미생물 기반 원료 확보, 발효 공정 고도화, 공공 바이오파운드리 구축과 글로벌 인증제 도입이 핵심 과제로 제시됐다. 화이트바이오, 석유 대체 친환경 산업 부상

원료 부족·수입 의존, 전 주기 기술 확보 필요

정부 지원·글로벌 인증제·실증 인프라 주문

2026-06-10 14면

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“석유처럼 탄소를 가진 생물체인 ‘바이오매스’는 석유를 대체할 유일한 친환경 에너지 자원입니다.”차형준(포항공대 석좌교수) 국가바이오혁신위원회 위원은 9일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 서울 K-바이오위크 ‘녹색대전환 서밋: 석유의 시대를 넘어, 화이트바이오 혁명’ 기조강연에서 “원료·소재·제품·탄소순환으로 이어지는 화이트바이오 가치사슬의 전 주기 핵심기술 확보가 필요하다”며 이렇게 말했다. 화이트바이오는 석유 대신 식물·미생물 등 생물자원을 활용해 바이오 연료와 생분해 플라스틱 등 바이오 화학제품을 생산하는 산업이다.차 위원은 “한국은 바이오 플라스틱 가공 및 제품화 경쟁력은 우수하지만, 옥수수·사탕수수 등 바이오매스의 원료가 부족하고 바이오 화학소재의 수입 의존도가 높아 경제성이 낮다”면서 “석유화학 대비 낮은 원가 경쟁력을 극복하려면 세계적 수준의 석유화학 기술과 바이오기업의 미생물 발효 공정 기술을 결합해 글로벌 경쟁력을 확보해야 한다”고 강조했다.차 위원은 또 “정부의 정책 지원이 산업 성장의 핵심”이라며 “바이오화학 제품의 경쟁력을 높이려면 기업이 수출에 어려움을 겪지 않도록 글로벌 수준의 인증제 도입이 필요하다”고 말했다. 이어 “미국과 유럽연합(EU)은 이미 우선 구매제도와 미생물 등 생물 촉매 개량·공정 실증 인프라를 갖추고 있다”며 “정부가 적극적으로 화이트바이오 시장 육성에 나서야 한다”고 주문했다.아울러 차 위원은 “현재 바이오파운드리 인프라를 일부 대기업만 보유하고 있다”며 “중소·중견기업의 산업화 역량을 강화하려면 정부가 공공 바이오파운드리와 한국형 바이오매스 공정의 실증을 위한 인프라 구축에 나서야 한다”고 강조했다.박진환 삼양사 CTO 바이오융합연구소장은 기조연설에서 “전 세계적으로 플라스틱 사용 규제가 강화되면서 친환경 소재로의 전환이 가속화하고 있다”며 “바이오 기반의 화학산업 시장은 지난해 1100억 달러 규모에서 탄소중립 정책과 친환경 소재 수요 확대에 힘입어 2034년 2500억 달러까지 성장할 것”이라고 전망했다. 삼양사는 옥수수 전분에서 추출한 포도당 등을 식품·화학 기술로 융합해 바이오매스 함량 100% 친환경 플라스틱 원료인 ‘이소소르비드’를 생산하고 있다.박 소장은 “화이트바이오 산업의 수익성을 높이려면 대량 생산이 필요해 대규모 투자가 필요하다”며 “시장 확대와 수익성 개선을 위해 정부의 제도적 지원과 친환경 제품에 대한 프리미엄 형성이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.