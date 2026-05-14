돌 드릴로 치과 치료한 네안데르탈인[유용하 과학전문기자의 사이언스 톡]

세줄 요약 러시아 동굴에서 나온 네안데르탈인 어금니에서 치수강까지 닿는 구멍과 이쑤시개 흔적이 확인됐다. 연구팀은 돌 도구로 구멍을 뚫는 실험을 통해 같은 미세 홈 패턴을 재현했고, 이를 고대 치과 치료의 증거로 해석했다. 5만9000년 전 네안데르탈인 어금니 치료 흔적 발견

돌 도구 드릴링 실험으로 동일 미세 홈 패턴 재현

고대 인류의 치과 지식과 손재주 수준 확인

이미지 확대 러시아 차기르스카야 동굴에서 발견된 네안데르탈인의 어금니에서 충치와 석기 드릴로 치료한 흔적이 발견됐다. 지금까지 발견된 치과 치료 흔적보다 4만 년 이상 앞선 것으로 확인됐다.

플로스 원 제공 닫기 이미지 확대 보기 러시아 차기르스카야 동굴에서 발견된 네안데르탈인의 어금니에서 충치와 석기 드릴로 치료한 흔적이 발견됐다. 지금까지 발견된 치과 치료 흔적보다 4만 년 이상 앞선 것으로 확인됐다.

플로스 원 제공

2026-05-14 18면

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충치로 인한 통증(치통)은 출산으로 인한 산통, 요로결석 통증과 함께 인간이 느낄 수 있는 최악의 3대 고통이라고 합니다. 지금처럼 의학이 발달하지 않았던 시대에 조상들은 치통을 어떻게 견뎌냈을까요. 그냥 참았을까요, 아니면 나름대로 치료법이 있었을까요.러시아 표트르대제 인류학·민족지학 박물관, 국립 고고학·인류학 연구소, 국립 물질 문명사 연구소, 무기화학 연구소, 상트페테르부르크 국립대, 미국 애리조나대, 우즈베키스탄 중앙아시아 석기시대 고고학·고생태학 연구센터 공동 연구팀은 네안데르탈인들도 충치나 치아 손상 부위를 확인하고 소형 석기로 치료했다고 밝혔습니다. 이번 연구 결과는 미국 공공과학도서관에서 발행하는 국제 학술지 ‘플로스 원’ 5월 14일 자에 실렸습니다.연구팀은 러시아 차기르스카야 동굴에서 발굴한 약 5만 9000년 전 네안데르탈인의 어금니에서 치아 내부 공간인 치수강 깊숙이 이어지는 구멍을 발견했습니다. 치아 옆쪽에서는 이쑤시개를 사용한 흔적도 발견했는데 이 두 가지 흔적은 네안데르탈인이 치과 치료를 한 증거라고 연구팀은 추정했습니다.연구팀은 현대인의 치아﻿를 이용해 ﻿돌 도구로 구멍을 뚫는 드릴링 실험을 했습니다. 그 결과, 차기르스카야 동굴에서 발견된 어금니와 같은 형태의 구멍과 동일한 미세 홈 패턴이 형성되는 것으로 확인됐습니다. 연구팀은 마취 기술이 없었던 당시 돌로 만든 미세 드릴을 이용한 이런 치과 치료는 엄청난 고통이 있었겠지만 문제가 된 치아 부위를 효과적으로 제거해 치통을 줄이는 데 도움이 됐을 것이라고 추정했습니다. 이는 네안데르탈인이 통증 원인을 파악하고 치료 방법을 결정하며 효율적 시술에 필요한 손재주가 있었음을 보여주는 한편 통증 완화를 위해 고통스러운 치료를 감내할 능력이 있었음을 보여주는 사례라 할 수 있습니다.연구를 이끈 알리사 주보바 러시아 표트르대제 인류학·민속학 박물관 박사는 “현생 인류인 호모 사피엔스 이외의 종에서 치아 치료 흔적이 발견된 것은 이번이 처음으로 지금까지 알려진 가장 오래된 사례보다 4만 년 이상 앞선 기록”이라고 설명했습니다. 주보바 박사는 “마이크로 컴퓨터단층촬영(CT) 결과에서도 충치와 이를 치료한 흔적도 명확하게 확인할 수 있었는데 고대인들도 원시적이지만 치과 관련 지식과 치료 기술이 상당했을 것으로 보인다”고 덧붙였습니다.