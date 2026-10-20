7만 5000년 전 ‘살인 사건’? 네안데르탈인 어깨 뚫은 구멍의 정체 찾았다 [사이언스 브런치]

세줄 요약 영국 연구팀이 샤니다르 동굴 네안데르탈인 ‘샤니다르 A’를 분석해 왼쪽 어깨뼈의 둥근 구멍이 나무창에 의한 관통상일 가능성이 크다고 밝혔다. 얼굴 부상과 치아 손상도 확인돼 생전 돌봄이 있었을 것으로 봤다. 샤니다르 A 어깨뼈 구멍, 나무창 관통상 추정

얼굴 부상·치아 손상 확인, 생전 돌봄 해석

샤니다르 동굴, 폭력과 공동체 안치 흔적 주목

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이미지 확대 네안데르탈인의 삶과 매장 방식을 파악할 수 있는 유골이 다수 발견된 이라크 북부 쿠르디스탄 지역 샤니다르 동굴의 전경



영국 케임브리지대 제공 닫기 이미지 확대 보기 네안데르탈인의 삶과 매장 방식을 파악할 수 있는 유골이 다수 발견된 이라크 북부 쿠르디스탄 지역 샤니다르 동굴의 전경



영국 케임브리지대 제공

이미지 확대 샤니다르 A로 이름 붙여진 네안데르탈인 어깨뼈 화석. 위쪽 동그란 구멍이 나무창으로 공격받은 흔적이다.



영국 케임브리지대 제공 닫기 이미지 확대 보기 샤니다르 A로 이름 붙여진 네안데르탈인 어깨뼈 화석. 위쪽 동그란 구멍이 나무창으로 공격받은 흔적이다.



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1960년 미국의 고고학자 랠프 솔레키는 이라크 북부 쿠르디스탄 지역 샤니다르 동굴에서 네안데르탈인 유골 주변 흙에서 꽃가루 덩어리를 발견했다. 이를 근거로 솔레키는 네안데르탈인이 죽은 동료를 꽃으로 덮어 묻었다는 ‘꽃 매장’을 주장했다. 덕분에 이전까지는 짐승 같은 원시인이었던 네안데르탈인이 슬픔을 아는 존재로 인식됐다. 그런데 2023년 영국 연구팀은 무덤 속 꽃가루는 땅속에 굴을 파고 둥지를 트는 벌들 때문일 수 있다고 반박했다. 매장 방식에 대한 주장은 흔들렸지만 동굴 속 네안데르탈인에 대한 궁금증은 여전히 남아 있었다. ‘샤니다르 1’로 명명된 동굴 속 네안데르탈인은 머리를 크게 다치고 오른팔 아래쪽과 청력까지 잃었지만 40대까지 살았던 것으로 보인다. 동료 도움 없이는 삶이 가능하지 않았을 것이라는 해석이 남게 된 것이다.이런 가운데 영국 케임브리지대 고고학과, 맥도널드 고고학 연구소, 리버풀 존 무어스대 생명환경과학부, 캔터베리 고고학 재단, 런던대, 지구과학 컨설팅 기업인 헬포드 지오사이언스 LLP, 스페인 카탈루냐 인류 고생태학 및 사회 진화 연구소, 국립 인류 진화연구 센터 공동 연구팀은 이 동굴에서 새로 발굴한 네안데르탈인 ‘샤니다르 A’가 생전에 얼굴에 큰 부상을 입고도 살아남았지만 결국 나무창에 가슴을 찔려 숨졌을 가능성이 크다고 20일 밝혔다. 이 연구 결과는 기초과학 및 공학 분야 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포츠’ 10월 16일 자에 실렸다.연구팀은 2019년, 2022년에 발굴한 오른손, 갈비뼈, 왼쪽 어깨뼈, 치아를 분석했다. 샤니다르 A는 성별은 확인하기 어렵지만 약 7만 5000년 전 이곳에 살았고, 앞니 마모 상태로 볼 때 네안데르탈인으로서는 노인에 해당됐던 45세 전후였다.유골에서 가장 주목된 부분은 왼쪽 어깨뼈에 생긴 지름 약 15㎜의 둥근 구멍이다. 연구팀은 어깨뼈를 흙째 떠내 마이크로 컴퓨터 단층 촬영(CT)으로 분석했다. 그 결과 어깨뼈 구멍 바로 아래 흙에서 길이 4㎜ 이상의 뼛조각이 4개 넘게 나왔고 그중 하나는 구멍에 정확히 들어맞았다. 구멍 둘레에는 뼈가 아문 흔적을 전혀 찾을 수 없었다. 또 등 가장자리는 비스듬히 깎여 있어 무기가 가슴 앞쪽에서 들어가 등으로 빠져나간 것으로 분석됐다.구멍이 거의 완벽한 원형이어서 타원이나 마름모꼴 구멍을 내는 돌촉보다 단면이 둥근 나무창에 들어맞는다고 연구팀은 설명했다. 연구팀은 사냥 중 사고인지 다른 개체의 공격 때문인지 뼈만 봐서는 알 수 없지만 창이 폐와 혈관을 뚫어 치명적이었으며 거의 즉사했을 것으로 봤다. 샤니다르 동굴에서 관통상이 확인된 것은 갈비뼈에 돌촉 상처가 남은 ‘샤니다르 3’에 이어 두 번째다. 샤니다르 3은 샤니다르 A보다 약 2만 5000년 뒤의 개체다.연구팀에 따르면 샤니다르 A의 아래턱 앞니 하나가 세로로 쪼개져 절반이 사라졌는데 남은 면이 치석으로 두껍게 덮여 있었다. 부러진 이가 오랫동안 입 안에 남은 채 계속 쓰였다는 말이다. 연구팀은 얼굴을 크게 다치고도 살아남은 것을 보여주는 증거로 극심한 통증과 먹기, 말하기의 어려움을 고려하면 동료들의 돌봄이 필요했을 것이라고 해석했다.샤니다르 A가 놓인 곳은 동굴 천장에서 떨어진 큰 바위 뒤, 길이 1.5m, 폭 1m 남짓한 좁은 공간이다. 이곳에서는 꽃 매장의 주인공 샤니다르 4를 비롯해 최소 5명의 유골이 나왔고, 샤니다르 A가 그중 가장 먼저 놓였다. 평소엔 말라 있던 얕은 물길에 놓인 시신은 살이 다 썩은 뒤 돌발 홍수에 휩쓸렸고 바위에 가려진 오른손 등 일부만 제자리에 남았다.연구팀은 몇 세대에 걸쳐 같은 자리에 시신을 반복해 안치한 것은 의도적 행동으로밖에 설명하기 어렵다고 강조했다. 치명상을 입은 뒤에도 그 시신이 공동체의 ‘특별한 자리’에 놓였다는 점에서 죽음 전후까지 이어진 돌봄으로 볼 수 있다는 말이다.연구를 이끈 에마 포메로이 영국 케임브리지대 교수는 “이번 연구는 나무 무기 사용의 간접 증거”라면서 “특히 한 개체 안에 돌봄과 폭력이라는 인간 본성의 상반된 두 얼굴이 함께 담겨 있다”고 설명했다.