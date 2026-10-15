1㎏당 50유로 ‘황제굴’…350년 전엔 나폴리에선 흔했다 [사이언스 브런치]

세줄 요약 이탈리아 나폴리 정물화 365점을 분석한 결과, 17세기 화가들이 가시굴을 자주 그린 사실이 드러났다. 연구팀은 회화와 고문헌, 어부 증언을 결합해 이 조개가 과거엔 흔한 식재료였고, 지금보다 더 컸다는 점까지 복원했다. 나폴리 정물화 속 가시굴 빈번한 등장 확인

회화·문헌·어부 증언 결합한 생태사 복원

과거 흔한 식재료, 현재는 희귀 고급화

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이미지 확대 가시굴은 이름과 달리 가리비류에 가까운 유럽 지중해 연안에서 주로 채취된 조개로 1980년대 초 대규모 폐사를 겪은 뒤 개체수가 크게 줄었다.



위키피디아 제공 닫기 이미지 확대 보기 가시굴은 이름과 달리 가리비류에 가까운 유럽 지중해 연안에서 주로 채취된 조개로 1980년대 초 대규모 폐사를 겪은 뒤 개체수가 크게 줄었다.



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이미지 확대 A. 지중해 내 고유종 가시굴과 외래종의 출현을 표시한 지도. B. 2020년 1월 이탈리아 남부 풀리아의 한 식당 고객이 촬영한 가시굴 사진 C. 2025년 9월 서지중해 자르 섬의 암석 노두에서 촬영된 가시굴 사진



플로스 원 제공 닫기 이미지 확대 보기 A. 지중해 내 고유종 가시굴과 외래종의 출현을 표시한 지도. B. 2020년 1월 이탈리아 남부 풀리아의 한 식당 고객이 촬영한 가시굴 사진 C. 2025년 9월 서지중해 자르 섬의 암석 노두에서 촬영된 가시굴 사진



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주세페 레코, 조반니 바티스타 레코, 니콜라 마리아 레코, 오노프리오 로트, 조반니 바티스타 루오폴로 등 17세기 이탈리아 나폴리에서 활동한 화가들의 정물화에는 굴이나 가리비 같은 어패류가 자주 등장한다. 이 중 상당수가 지중해에서만 서식하는 ‘가시굴’(Spondylus gaederopus)이라는 사실이 밝혀졌다. 그림 속 가시굴은 오늘날 잡히는 것보다 평균 2㎝가량 컸다.프랑스 엑스마르세유대 지중해 해양학 연구소, 툴롱대 공동 연구팀은 미술사 분석, 분류학, 고문헌 조사, 구술 증언 등을 결합해 이탈리아에서 가시굴의 문화사와 생태사를 복원하는 데 성공했다고 밝혔다. 이 연구 결과는 미국 공공과학도서관에서 발행하는 국제 학술지 ‘플로스 원’ 10월 15일 자에 실렸다.가시굴은 이름과 달리 진굴류보다는 가리비류에 더 가까운 조개다. 위쪽 껍데기에 가시가 돋고 붉은 해면동물이 덮여 있어 바위와 잘 구분되지 않지만 해면을 걷어내면 보랏빛 또는 진홍빛 껍데기가 드러난다. 신석기 유럽에서는 가시굴 껍데기로 만든 장신구가 해안에서 먼 내륙까지 거래될 만큼 귀했다. 그러나 1980년대 초 그리스에서 스페인까지 원인 모를 대량 폐사(폐사율 90% 이상)를 겪은 뒤 개체 수가 크게 줄었다. 그렇지만 멸종위기 여부를 판단할 세계자연보전연맹(IUCN)의 공식 평가조차 아직 없는 상태다.연구팀은 16~18세기 해양생물이 그려진 이탈리아 정물화 365점 중 신선한 조개류와 해초개멍게류가 등장하는 127점을 고해상도 이미지로 분석했다. 그림을 실제 표본과 정밀하게 비교해 종을 가려냈다. 또 그림 속 성게나 사람의 손가락을 기준으로 삼아 조개 길이를 계산하고 2020~2025년 소셜미디어(SNS)에 올라온 가시굴 사진과도 비교했다. 이와 동시에 18~19세기 박물학 문헌과 방언 사전, 1950~60년대 나폴리 앞바다에서 가시굴을 채취했던 80대 어부의 증언도 함께 살펴봤다.분석 결과 1635~1750년 화가 13명이 그린 43점 작품에서 가시굴이 확인됐다. 분석 대상 정물화들 중에서 약 34%에서 가시굴이 등장해 굴(53%) 다음으로 많았다. 특히 나폴리 레코 가문의 화가 3명이 43점 중 30점을 그렸다. 주세페 레코는 자신의 정물화 18점 중 14점에, 아드르 니콜라 마리아 레코는 11점 중 10점에 가시굴을 그려 넣었다. 그렇지만 제목에 가시굴을 명시한 그림은 한 점도 없었다. 과거 미술사가들도 가시굴을 대서양에서만 사는 큰가리비, 동양 굴 등으로 잘못 식별했던 것으로 확인됐다.크기 차이도 뚜렷했다. 그림 속 가시굴은 평균 8.5㎝로 최근 사진 속 개체(6.3㎝)들보다 통계적으로 유의미하게 컸다. 이에 대해 연구팀은 오랜 채취로 크고 성숙한 개체부터 사라지는 ‘크기 선택적 어획’ 현상과 부합한다고 설명했다. 오랫동안 큰 개체가 잡혀 나가면서 남은 큰 개체들은 사람 손이 닿기 어려운 더 깊은 바다로 밀려났을 수 있다는 해석도 내놓았다.이번 연구는 가시굴이 이탈리아 식탁의 친숙한 일부였음을 보여줬다. 18~19세기 박물학 기록에는 타란토만과 나폴리만에 가시굴이 풍부했고 나폴리 어부들이 가시 있는 것과 매끈한 것을 구분했다는 내용이 남아 있다. 나폴리에서는 ‘스푸오넬로’(spuonelo), 살렌토에서는 ‘붉은 굴’(ostrica rossa), 브린디시에서는 해면 때문에 손이 따갑다는 뜻의 ‘손가락 긁개’(grattapuetoli)로 불렸다. 1856년 나폴리에서 공연된 희극 오페라에는 거리 상인이 가시굴을 외치며 파는 장면도 나온다. 80대 어부는 10대 시절 수심 2m 안팎에서 가시굴을 따 레몬을 곁들여 날로 먹었다고 증언했다. 나폴리에서는 잊혔지만, 풀리아주 살렌토 해안에서는 최근 ‘제국의 굴’이라는 이름으로 ㎏당 약 50유로에 팔리는 고급 식재료로 SNS에 재등장했다.연구를 이끈 토마 샹죄 프랑스 엑스마르세유대 박사는 “이번 연구는 회화, 고문헌, 구술 증언처럼 과학계에서 잘 활용하지 않던 비전통적 출처가 사라진 ‘생물다양성의 기준선’을 되살리고 수백 년에 걸친 인간과 해양의 상호작용을 볼 수 있다”며 “체계적 감시 및 관리 체계가 없는 상황에서는 소규모 채취도 종에 위험할 수 있는 만큼 문화유산과 과학 연구를 결합한 보전 전략이 필요하다”고 설명했다.