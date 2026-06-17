인류 첫 팬데믹, 8~11세 아이들만 노렸다 [사이언스 브런치]

세줄 요약 시베리아 남동부 5500년 전 유골 DNA에서 가장 오래된 페스트 흔적이 확인됐다. 연구팀은 야생 설치류에서 사람으로 옮은 뒤 가족 단위로 퍼졌고, 8~11세 아이들 사망이 특히 많았다고 봤다. 신석기 정주와 가축화가 팬데믹의 필수 조건은 아니었다. 5500년 전 시베리아 유골서 페스트 흔적 확인

8~11세 어린이 사망 집중, 가족 단위 전파 추정

신석기 정주·가축화 없이도 팬데믹 가능성 제시

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이미지 확대 약 5500년 전 바이칼 수렵채집인들이 페스트로 인해 사망한 희생자들을 매장하는 모습의 상상도



네이처/©켈빈 윌슨 제공 닫기 이미지 확대 보기 약 5500년 전 바이칼 수렵채집인들이 페스트로 인해 사망한 희생자들을 매장하는 모습의 상상도



네이처/©켈빈 윌슨 제공

이미지 확대 가장 오래된 페스트에 감염돼 사망한 9~11세 소녀의 두개골. 지금까지 알려진 가장 오래된 펜데믹으로 밝혀진 5500년 전 페스트에 감염돼 사망한 사람들 중 가장 피해가 큰 쪽은 어린아이들로 나타났다.



캐나다 서스캐처원대 제공 닫기 이미지 확대 보기 가장 오래된 페스트에 감염돼 사망한 9~11세 소녀의 두개골. 지금까지 알려진 가장 오래된 펜데믹으로 밝혀진 5500년 전 페스트에 감염돼 사망한 사람들 중 가장 피해가 큰 쪽은 어린아이들로 나타났다.



캐나다 서스캐처원대 제공

이미지 확대 바이칼 지역 수렵채집인 공동 묘지 중 페스트 감염으로 사망한 세 명이 묻힌 모습. 두 명은 고대 DNA 분석을 통해 이복 자매로 확인되었으며, 각각 9~10세와 5~6세로 추정됐다. 세 번째 시신은 11~12세 소년으로 혈연관계가 없지만 같은 시기에 같은 무덤에 묻혔다.



러시아 바이칼 고고학 프로젝트 제공 닫기 이미지 확대 보기 바이칼 지역 수렵채집인 공동 묘지 중 페스트 감염으로 사망한 세 명이 묻힌 모습. 두 명은 고대 DNA 분석을 통해 이복 자매로 확인되었으며, 각각 9~10세와 5~6세로 추정됐다. 세 번째 시신은 11~12세 소년으로 혈연관계가 없지만 같은 시기에 같은 무덤에 묻혔다.



러시아 바이칼 고고학 프로젝트 제공

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쥐를 통해 전염되는 페스트는 인류 역사상 가장 치명적인 감염병이다. 6세기 유스티니아누스 역병, 14세기 흑사병은 당대 인구의 상당 부분을 앗아갔을 정도였다. 페스트의 원인균은 그람음성균인 예르시니아 페스티스이며 이는 가까운 친척뻘 세균인 예르시니아 슈도투베르쿨로시스에서 진화적 시간 척도로 보면 비교적 최근에 갈라져 나온 것으로 알려졌다.지금까지 페스트 같은 인수공통감염병의 대유행은 신석기 농업 혁명의 산물이라는 통념이 있었다. 사람들이 한 곳에 모여 살면서 인구 밀도가 높아지고 가축을 기르며 설치류가 인간 거주지에 적응하면서 역병이 퍼질 조건이 갖춰졌다는 것이다. 이를 ‘신석기 역학 전환’ 가설이라고 부른다. 그런데 인구 밀도가 높은 주거 환경과 가축화 등이 팬데믹의 필수 조건이 아니라는 증거가 나왔다.덴마크 코펜하겐대, 글로브 연구소 고대 환경 유전학 연구센터, 영국 옥스퍼드대, 케임브리지대, 런던대(UCL), 존 래드클리프 병원, 미국 산타크루즈 캘리포니아대(UC 산타크루즈), 캐나다 서스캐처원대, 앨버타대, 러시아 이르쿠츠크 국립대, 모스크바 인류학·민속지학 연구소, 중국 티베트고원 연구소 공동 연구팀은 약 5500년 전 시베리아 남동부 수렵채집 집단의 고대 DNA 분석을 통해 지금까지 알려진 가장 오래된 페스트의 증거이며 이 질병의 기원에 대한 실마리를 찾았다고 밝혔다. 이 연구 결과는 과학 저널 ‘네이처’ 6월 18일 자에 실렸다.앞선 연구들에서 페스트 유발 세균인 예르시니아 페스티스를 선사시대 유럽에서 확인했으며 최대 약 5300년 전까지 거슬러 올라간다고 밝혔다.이번 연구팀은 시베리아 남동부 바이칼호에서 흘러나오는 앙가라강 유역에 있는 네 곳의 후기 신석기 시대 공동묘지에서 발굴된 사람 뼈를 분석했다. 이 지역은 ‘바이칼 고고학 프로젝트’로 수십 년간 집중 연구된 곳으로 8500~3500년 전의 매장 유적들이 풍부하다. 이들 지역은 청동기 후기 직전까지 수천 년간 수렵, 채집 생활을 거의 그대로 유지했던 것으로 알려졌다. 연구팀은 후기 신석기 시대로 추정되는 46명의 유골 중 어금니, 작은 어금니 뿌리의 치아 시멘트질에서 고대 DNA를 추출했다. 시멘트질은 치아 뿌리를 감싸는 조직으로 다른 뼈 부위보다 혈류를 타고 들어온 병원체 DNA가 잘 보존돼 있다.연구팀은 이렇게 채취한 DNA를 ‘샷건 시퀀싱’ 분석했다. 시료 속 DNA를 무작위로 잘라 닥치는 대로 읽어내는 기술로 인간 DNA뿐 아니라 그 안에 섞인 미생물과 병원체 DNA까지 한꺼번에 포착할 수 있다.그 결과 18명에게서 예르시니아 페스티스가 다른 병원체들보다 높은 수준으로 검출됐다. 시기적으로 두 번의 대유행이 있었는데 그 간격은 4~6세기였다. 1차 유행은 약 5520~5265 cal BP, 2차 유행은 5315~4235 cal BP로 나타났다. cal BP는 방사성탄소 연대를 나이테 등으로 보정한 ‘보정연대’로 기준점은 1950년이다. 대략 5500년 전으로 생각하면 된다.연구팀은 고대 유전체에서 ‘혈통 공유 구간’을 분석해 유골들 사이의 친족 관계를 추정해 가계도로 구성했다. 그 결과 페스트는 작은 가족 집단을 단위로 퍼졌으며 이는 이 질병이 ‘사람 간 전파’됐다는 것을 보여준다. 오늘날 우리가 아는 선페스트는 쥐벼룩이 사람을 물어 옮기는데 폐페스트처럼 감염자의 기침을 통해 비말, 에어로졸로 확산됐을 것이라는 점이다. 또 눈에 띄는 것은 단일한 한 차례의 유행이 아니라 서로 다른 시간대에 사망했음을 의미했다.균의 최초 출발점은 야생 마멋으로 추정됐다. 바이칼 지역에서 마멋은 페스트의 주요 자연 숙주로 고기와 모피를 얻으려 마멋을 사냥하고 해체하다가 감염되는 사례가 기록으로 다수 남아 있다. 야생 설치류에서 사람으로 넘어온 뒤 사람 사이에서 호흡기로 확산됐다는 시나리오다. 코로나19의 확산 과정과 비슷했다는 것이다.가장 빠르게 진행된 감염은 8~11세의 어린이에게서 주로 나타났다. 친족으로 추정되는 4~9세의 어린 소녀 셋이 한 무덤에 묻힌 사례도 있었고, 조카와 이모가 페스트에 감염돼 한 무덤에 묻힌 것도 확인됐다. 이에 대해 연구팀은 죽은 이를 정성껏 묻어준 생존자가 있었다는 점은 당시 공동체가 죽은 가족을 돌보는 사회적 행위를 했다는 것을 의미한다고 설명했다.이와 함께 지금까지 가장 오래된 페스트 시료는 모두 북유럽에서 보고됐지만 페스트의 조상 쪽 균주가 이번에 발견돼 페스트의 기원이 중앙아시아와 동북아시아일 것이라는 가능성에 무게가 실렸다.연구를 이끈 로더릭 맥클라우드 영국 옥스퍼드대 박사는 “이번 연구는 야생 설치류에서 넘어온 페스트 균에 감염된 사람들이 호흡기를 통해서 감염병을 확산했고 특히 어린이 사망자가 많았음을 보여주며 이런 팬데믹은 일회성이 아니라 수백 년 간격을 두고 다시 발생했음을 제시한다”고 설명했다. 맥클라우드 박사는 “특히 지금까지 알려진 것처럼 인구 밀도 증가·가축화·정주 같은 신석기적 변화가 인수공통 대유행의 필수 조건이 아니었음을 보여주고 그에 따라 페스트를 유럽 후기 신석기 인구 감소의 ‘특별한 원인’으로 보던 해석에도 재검토가 필요하다”고 덧붙였다.