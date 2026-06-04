과일 먹던 유인원-고기 먹는 인류 가른 원인, 알고 보니[사이언스 브런치]

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세줄 요약 국제 연구팀은 지난 200만 년 동안 인류 식단이 육류와 농산물 중심으로 바뀌면서 치아 법랑질의 나노결정 방향성이 달라졌다고 밝혔다. 과일 위주였던 유인원과 달리 질기고 단단한 음식을 씹는 과정에서 치아의 복원력과 파괴 인성이 함께 진화한 것으로 보인다. 인류 식단 변화와 치아 법랑질 진화 분석

육류·농산물 섭취 증가에 따른 나노구조 변화

질긴 음식 대응 위한 파괴 인성 향상 해석

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이미지 확대 인류가 과일이나 채소를 먹다가 고기를 먹을 수 있게 된 것은 치아 표면의 법랑질의 진화 덕분이라는 연구 결과가 나왔다. 석기를 이용해 음식물을 다듬는 가상도.



사이언스 제공 닫기 이미지 확대 보기 인류가 과일이나 채소를 먹다가 고기를 먹을 수 있게 된 것은 치아 표면의 법랑질의 진화 덕분이라는 연구 결과가 나왔다. 석기를 이용해 음식물을 다듬는 가상도.



사이언스 제공

이미지 확대 잡식성인 침팬지 치아의 법랑질을 첨단 분광 현미경으로 촬영한 것. 육식을 하거나 씨앗처럼 단단한 음식을 먹는 동물의 치아 법랑질은 나노 수준에서 매우 불규칙적으로 배열돼 복원력을 높인 것으로 확인됐다.



미국 위스콘신 매디슨대 제공 닫기 이미지 확대 보기 잡식성인 침팬지 치아의 법랑질을 첨단 분광 현미경으로 촬영한 것. 육식을 하거나 씨앗처럼 단단한 음식을 먹는 동물의 치아 법랑질은 나노 수준에서 매우 불규칙적으로 배열돼 복원력을 높인 것으로 확인됐다.



미국 위스콘신 매디슨대 제공

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2300만 년 전부터 500만 년 전까지 유인원들은 열대 우림 환경에서 부드러운 과일과 연한 나뭇잎을 주로 섭취했다. 하지만 인류의 조상이 본격적으로 고기를 먹기 시작한 것은 250만 년 전부터 176만 년 전으로 추정된다. 부드러운 식물 중심의 식단에서 질긴 고기 중심의 식사를 하기 시작할 때 인류의 턱과 치아에는 문제가 없었을까.미국 위스콘신 매디슨대 물리학과, 화학·재료과학·지구과학과, 로런스 버클리 국립 연구소 화학연구부, 하버드대 인간 진화 생물학과, 오하이오 주립대 인류학과, 캘리포니아 버클리대(UC버클리) 지구·행성과학과, 영국 켄트대 자연과학부, 케냐 나이로비 국립 박물관, 프랑스 파리 시테대 국립 자연사박물관 공동 연구팀은 지난 200만 년 동안 인간의 식단이 육류와 농산물 위주로 변하면서 치아의 사기질(법랑질) 구조가 나노 단위에서부터 변했다고 밝혔다. 이 연구 결과는 과학 저널 ‘네이처’ 6월 4일 자에 실렸다.치아의 가장 바깥층을 둘러싸고 있는 눈에 보이는 하얗고 단단한 부분인 법랑질의 두께와 형태는 식단 변화와 함께 진화한 것으로 알려져 있다. 법랑질은 50~70㎚(나노미터)의 하이드록시아파타이트라는 광물의 긴 나노결정으로 구성돼 있다. 이 결정들은 다양한 방향성을 갖고 있다. 식단이나 법랑질의 복원력이 어떤 연관성을 갖고 진화해왔는지에 대해서는 명확히 밝혀지지 않았다.이에 대해 연구팀은 1800만 년 전 영장류의 치아 화석과 고대 인류, 현대인의 치아까지 방대한 시간적 스펙트럼의 표본을 분석했다. 이들의 법랑질 화석을 얇은 절편으로 만들어 고해상도 싱크로트론 방사광 X선을 이용해 ‘편광 의존 결상 대조 매핑 기법’이라는 첨단 분광 현미경 기술로 살펴봤다.그 결과, 176만 년 동안 호모 속(屬)의 진화 과정에서 육류와 농산물이 더 일반적인 주식이 되면서 법랑질 나노결정의 방향성 어긋남 현상이 증가한 것이 확인됐다. 이런 변화는 1만 2000년 전 유럽에서 곡물 기반 농업이 확산하며 식단이 바뀌었을 때 두드러지게 나타났다. 충치와 흔히 덧니로 알려진 치아 밀집(dental crowding)의 증가가 산업화된 식단의 결과로 알려져 있지만 연구팀의 분석에 따르면 산업혁명 이후 추가적 방향성 어긋남 현상이 발생했다는 증거는 찾지 못했다.또 인간이 아닌 유인원과 원숭이의 치아도 분석한 결과 주로 과일을 섭취하는 종은 방향성 어긋남이 낮았지만 씨앗처럼 단단한 음식을 섭취하는 종은 어긋남이 큰 것으로 확인됐다. 법랑질 나노결정의 방향성 어긋남은 육류나 씨앗처럼 질기거나 단단한 음식에 대한 치아 복원력에 기여할 수 있다는 사실도 밝혀냈다.연구를 이끈 푸파 길버트 위스콘신 매디슨대 교수는 “이번 연구 결과는 육식과 씨앗처럼 단단하고 질긴 음식을 먹을 때 치아가 깨지는 것을 막아주는 파괴 인성((fracture toughness)이 식단 변화에 맞춰 나노스케일 차원에서 진화했다는 것을 보여준다”고 밝혔다. 길버트 교수는 “이번 연구는 단순히 생물학적 발견에 그치지 않고 강하면서도 충격을 잘 흡수해서 깨지지 않는 이상적 구조를 보여줌으로써 이를 응용하면 항공우주 소재, 초고강도 방탄복, 부서지지 않는 인공치아나 임플란트 등 차세대 생체 모방 소재를 설계하는 데 도움을 줄 것”이라고 덧붙였다.