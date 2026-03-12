다이어트 주사 위고비 때문에 시력 잃을 수 있다? [사이언스 브런치]

이미지 확대 체중 감량에 많이 쓰이는 GLP-1 작용제 중 위고비는 허혈성시신경병증(눈 중풍)이나 급격한 시력 상실 위험이 크다는 조사 결과가 나왔다. 캐나다 오타와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 체중 감량에 많이 쓰이는 GLP-1 작용제 중 위고비는 허혈성시신경병증(눈 중풍)이나 급격한 시력 상실 위험이 크다는 조사 결과가 나왔다. 캐나다 오타와대 제공

2022~2023년 스페이스X와 테슬라 CEO 일론 머스크나 방송인 오프라 윈프리를 비롯한 유명인들이 체중 감량 약물을 사용해 살을 빼고 건강한 체중 유지에 도움이 됐다고 밝히면서 체중 감량 약물에 관한 관심이 급격히 높아졌다. 실제로 최근에는 GLP-1 작용제를 이용해 체중 감량을 시도하는 사람들이 늘고 있다. 약물 사용을 중단하면 요요현상이 나타날 수 있다는 것은 잘 알려진 상황에서 잘못 사용하면 시력 상실 위험까지 나타날 수 있다는 조사 결과가 나와 충격을 주고 있다.캐나다 오타와대 의대, 캘거리대 의대 외과, 토론토대 의대 안과 공동 연구팀은 체중 감량용 GLP-1 작용제 ‘위고비’가 다른 세마글루타이드 계열 약물 중 허혈성시신경병증(ION), 일명 눈 중풍과 급격한 시력 상실 위험이 가장 클 수 있다고 12일 밝혔다. 이 연구 결과는 의학 분야 국제 학술지 ‘영국 안과학 저널’ 3월 11일 자에 실렸다.ION은 시신경으로 혈류가 부족하거나 차단돼 한쪽 또는 양쪽 눈에 갑작스러운 시력 상실을 유발하는 안질환이다. 드문 사례이기는 하지만 ION은 위고비, 오젬픽, 라이벨서스라는 상품명으로 판매되며 비만, 당뇨, 심혈관 질환 위험 감소에 사용되는 세마글루타이드 계열 GLP-1 수용체 작용제와 연관성이 제기돼 왔다. 오젬픽은 저용량으로 당뇨 치료에, 위고비는 고용량으로 비만 치료용에, 라이벨서스는 당뇨 치료용 경구제로 주로 쓰인다.이에 연구팀은 ION과 연관된 약물을 찾기 위해 2017년 12월부터 2024년 12월까지 미국 식품의약국(FDA) ‘이상 반응 보고 시스템’(FAERS)에 접수된 유해 부작용 보고를 분석했다. 특히 2형 당뇨병 치료용 주 1회 주사제 오젬픽(최대 2㎎), 비만 치료용 주 1회 주사제 위고비(최대 승인 용량인 2.4㎎), 2형 당뇨병 치료용 경구제 라이벨서스와 관련된 ION 보고에 주목했다. 이어 비만 및 당뇨 치료용 GLP-1/GIP 이중 작용제인 티르제파타이드 주 1회 주사제와 마운자로(당뇨), 젭바운드(비만)도 분석했다.그 결과 3066만 8520건의 부작용 보고 중 3만 1774건이 세마글루타이드와 관련이 있는 것으로 나타났다. 투여자 평균 연령은 56세, 54%가 여성으로 나타났으며, 위고비가 3대륙 6개국에서 3070건, 오젬픽이 4대륙 11개국에서 2만 608건으로 부작용이 보고됐다. 오젬픽이 위고비보다 보고 건수가 많은 것은 2017년에 출시돼, 2021년 출시된 위고비보다 빨랐기 때문이다. 그러나 보고량의 차이에도 불구하고 ION과의 연관성은 위고비가 오젬픽보다 5배 더 높은 것으로 나타났다. 라이벨서스에서는 ION 보고가 없었고, 다른 비교 약물에서도 인과적 연관 신호가 나타나지 않았다.성별로 보면 남성이 위고비, 여성이 오젬픽을 사용한 경우가 ION과 연관성이 가장 높았다. 추가 분석에 따르면 여성보다 남성에서 ION 위험이 3배 이상 높은 것으로 나타났다. 연구팀에 따르면 경구용인 라이벨서스는 흡수율이 낮고 체내 흡수가 느려 영향을 미치지 못한 것으로 해석됐다.연구를 이끈 에드워드 마골린 토론토대 의대 교수는 “이번 연구는 GLP-1 작용제와 ION 위험에 관한 첫 연구로 위고비에서 가장 강한 연관성이 관찰됐다”며 “고용량인 위고비가 혈관 내 용적 수축, 야간 저혈압, 자율신경 불안정 등으로 시신경 혈류 저하를 유발함으로써 더 강한 연관성을 나타낼 가능성이 있다”고 말했다. 마골린 교수는 “최근 임상 연구에서 나이 관련 황반변성이나 포도막염 등 일부 안질환에는 오히려 새로운 치료 가능성이 열리고 있다는 점도 있다”면서도 “비만 치료제의 사용이 증가하고 있으며 특히 심혈관 질환, 뇌졸중, 치매에 대한 1차 선택지로도 검토되는 점, 12세 이상 소아에서의 사용 확대 등을 고려할 때 안과 합병증에 관한 추가적인 연구가 필요하다”고 덧붙였다.