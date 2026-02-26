기후 변화, 열대 지역도 피할 수 없다[사이언스 브런치]

이미지 확대 인도 서북부 다즐링 탄다리아 지역의 우림에서 안개가 피어오르는 모습. 기후 변화는 온대, 한대 지역을 비롯해 열대 지역에서도 심각한 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.



언스플래쉬 제공

기후 변화는 꽃의 수분 활동을 매개하는 나비의 서식지에도 심각한 영향을 미친다. 사진은 북중미 지역에 서식하는 제왕나비



위키피디아 제공

지난 22일 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초에서 열린 동계올림픽이 막을 내렸다. 눈과 얼음 위에서 선수들이 투혼을 불사르는 모습은 많은 사람에게 감동을 줬다. 그러나 지금 같은 기후변화가 계속된다면 가까운 미래에는 동계올림픽을 열 수 있는 곳이 점점 줄어들어 개최 자체가 어려워질 것이라는 전망도 나온다. 흔히 기후변화는 온대나 한대 지역에 영향을 미칠 것이라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 열대 지역도 심각한 타격을 입을 것이라는 연구 결과들이 잇따라 나와 눈길을 끈다.미국 콜로라도 볼더대 생태·진화 생물학과, 자연사 박물관 공동 연구팀은 기후변화로 인해 열대 꽃의 개화 시기가 불규칙해지고 있다고 밝혔다. 이 연구 결과는 국제 학술지 ‘플로스 원’ 2월 26일 자에 실렸다.기후변화로 바뀌는 것 중 하나는 식물 종의 개화 시기 변화다. 식물 번식 행동에 대한 이런 변화는 수분 매개자와 초식동물에 광범위한 생태학적 결과를 초래할 수 있다. 이 문제는 일반적으로 연중 온도 변동이 적은 열대 지역에서는 개화 시기의 주요 결정 요인이 아닐 수 있어 덜 우려되는 것으로 여겨져 왔지만, 명확히 검증되지는 않았다.연구팀은 1794년부터 2024년까지 약 2세기 동안 수집된 8000여 종의 꽃 표본 박물관 자료를 종합 분석했다. 이어 이 중 뚜렷한 연간 개화 주기를 가진 열대 식물 33종에 특히 주목했다. 연구팀은 꽃의 수집 시기를 비교한 결과, 이들 종의 개화 시기가 10년마다 평균 2일씩 앞당겨진 것을 확인했다. 가장 극단적 사례로는 1950년대부터 1990년대 사이 개화 시기가 17일 앞당겨진 가나산 댕기나무와 1950년대보다 80일 늦게 꽃을 피우는 브라질산 붉은 옥수수나무가 있다.온대 및 한대 식물 종에서도 유사한 규모의 변화가 보고돼 열대 식물이 기후변화에 의한 생식 습관 변화에 덜 취약하다는 가설이 잘못됐다고 연구팀은 강조했다. 꽃의 개화 시기 변화는 식물, 수분 매개체, 과일을 먹는 종자 확산 동물 간의 상호 의존적 관계를 위협할 수 있는 만큼 열대 생태계에 영향을 미칠 가능성이 크다는 설명이다.연구를 이끈 에린 멘치토-트립 교수는 “이번 연구로 열대 식물도 기후변화의 영향으로부터 격리돼 있지 않다는 사실을 알 수 있다”며 “열대 지역은 지구상에서 생물 다양성이 가장 풍부한 생태계임에도 불구하고 가장 연구가 부족한 만큼 열대 지역 연구를 통해 보전 노력을 더 기울일 필요가 있다”고 조언했다.그뿐만 아니라 꽃의 수분 활동을 매개하는 나비의 서식지도 기후변화에 영향을 받는다.멕시코 국립 자치대 동물학과, 생물학 연구소, 할라파 생태학 연구소, 세치흐티 대기과학 및 기후변화 연구소, 국립 기후변화 생물학 연구소 공동 연구팀은 기후변화로 인해 제왕나비에게 적합한 서식지가 점점 남쪽으로 이동한다고 밝혔다. 이 연구 결과는 기후 분야 국제 학술지 ‘플로스 기후학’ 2월 26일 자에 실렸다.자연계에서 가장 극적이면서 경이로운 현상 중 하나로 꼽히는 것은 화려한 색상을 가진 제왕나비의 대규모 이동이다. 매년 수백만 마리의 제왕나비가 캐나다 남부와 미국의 번식지에서 멕시코 중부 활동지까지 수천 ㎞를 이동한다. 서식지 감소, 기생충, 먹이 식물 감소 등이 복합적으로 작용하면서 이동하는 제왕나비 수가 급감하자 보전 전문가들은 우려를 제기했다. 제왕나비는 알 낳는 장소, 먹이, 애벌레와 성충을 포식자로부터 보호하는 유즙풀(아스클레피아스)에 의존하는 것으로 알려졌지만, 기후변화가 이 요인에 어떤 영향을 미치며 제왕나비 이동에 어떤 영향을 미칠지 조사한 연구는 거의 없었다.연구팀은 컴퓨터 가상 실험으로 2030년, 2050년, 2070년 기준으로 멕시코 전역에서 제왕나비알과 애벌레, 열대 유즙풀 식물 자생에 적합한 위치를 예측했다. 그 결과 2070년까지 적합한 서식지가 최대 40%까지 줄어들 것으로 나타났다. 또 기후변화와 유즙풀 식물의 지리적 분포 변화로 인해 제왕나비의 서식지는 남쪽으로 이동했다. 이에 따라 제왕나비 이동 경로는 혼란스러워지면서 멕시코 북동부와 중부에 정주 개체군을 형성하는 것으로 조사됐다.