프로야구 포스트시즌 업셋의 역사...가장 짜릿했던 업셋 드라마는? [박현진의 클리닝타임]

세줄 요약 프로야구 포스트시즌은 계단식 토너먼트라 상위팀을 꺾는 업셋이 쉽지 않다. 그래도 1992년 롯데의 KS 우승, 1996년 현대의 리버스 스윕, 2024년 kt의 WC 업셋은 가을야구의 대표 명장면으로 남았다. 1992 롯데, 신인 원투펀치로 KS 우승

1996 현대, PO 리버스 스윕 기적 완성

2024 kt, WC 유일 업셋으로 역사 작성

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 지금은 고인이 된 롯데 박동희가 지난 1992년 한국시리즈 5차전에서 구원승을 따내며 기적같은 업셋 우승을 확정지은 뒤 포수 김선일과 뜨거운 포옹을 나누고 있다. 스포츠서울DB 닫기 이미지 확대 보기 지금은 고인이 된 롯데 박동희가 지난 1992년 한국시리즈 5차전에서 구원승을 따내며 기적같은 업셋 우승을 확정지은 뒤 포수 김선일과 뜨거운 포옹을 나누고 있다. 스포츠서울DB

이미지 확대 1992년 정규시즌 3위로 포스트시즌에 오른 롯데 선수단이 삼성, 해태, 빙그레를 연파하고 한국시리즈를 제패한 뒤 부산 시내에서 카퍼레이드를 펼치고 있다. 스포츠서울DB 닫기 이미지 확대 보기 1992년 정규시즌 3위로 포스트시즌에 오른 롯데 선수단이 삼성, 해태, 빙그레를 연파하고 한국시리즈를 제패한 뒤 부산 시내에서 카퍼레이드를 펼치고 있다. 스포츠서울DB

이미지 확대 삼성 선수들이 2002년 한국시리즈에서 LG를 꺾고 우승을 차지한 뒤 김응용 감독을 헹가래치고 있다. LG는 4위로 준플레이오프부터 출발해 플레이오프까지 일사천리로 내달렸으나 우승 문턱에서 고배를 마셨다. 스포츠서울DB 닫기 이미지 확대 보기 삼성 선수들이 2002년 한국시리즈에서 LG를 꺾고 우승을 차지한 뒤 김응용 감독을 헹가래치고 있다. LG는 4위로 준플레이오프부터 출발해 플레이오프까지 일사천리로 내달렸으나 우승 문턱에서 고배를 마셨다. 스포츠서울DB

이미지 확대 웨스 벤자민이 kt 위즈 시절이던 2024년 KBO리그 두산 베어스와의 와일드카드 2차전에서 초유의 업셋을 달성한 뒤 환호하는 관중들을 배경으로 기념사진을 남기고 있다. 올시즌 벤자민은 두산 유니폼으로 갈아입고 다시 한 번 와일드카드 업셋에 도전한다. kt 위즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 웨스 벤자민이 kt 위즈 시절이던 2024년 KBO리그 두산 베어스와의 와일드카드 2차전에서 초유의 업셋을 달성한 뒤 환호하는 관중들을 배경으로 기념사진을 남기고 있다. 올시즌 벤자민은 두산 유니폼으로 갈아입고 다시 한 번 와일드카드 업셋에 도전한다. kt 위즈 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로야구 페넌트레이스가 12일 막을 내리면서 이제부터는 본격적인 가을야구 모드로 돌입했다.포스트시즌은 단기전 승부라 어디로 튈지 가늠하기 어렵다. 하위팀이 상위팀을 꺾는 이변이 얼마든지 벌어질 수 있다는 얘기다. 그러나 와일드카드 결정전(WC)부터 준플레이오프(준PO), 플레이오프(PO), 한국시리즈(KS)까지 이어지는 계단식 토너먼트 구조로 치러지기 때문에 두 단계 이상을 뛰어넘는 짜릿한 업셋을 달성하기는 쉽지가 않다.역대 포스트시즌을 수놓았던 짜릿한 업셋 드라마 가운데 최고의 명장면을 꼽으라면 빼놓을 수 없는 주인공이 바로 1992년의 롯데 자이언츠다. 역대 KS 무대에서 기록된 다섯 차례의 업셋 승부 가운데서도 가장 짜릿했다.3위로 정규시즌을 마친 롯데는 준PO에서 신인 염종석과 파이어볼러 박동희가 연거푸 완봉승을거두며 삼성 라이온즈를 연파하고 가볍게 PO에 올랐다. 염종석은 해태 타이거즈와의 PO 1차전 구원승에 이어 1승 2패로 몰렸던 4차전에서 완봉승을 거뒀다. 준PO 1차전에 이은 포스트시즌 두 번째 완봉승이자 롯데의 포스트시즌 4승 가운데 3승을 혼자서 일궈내며 ‘안경 에이스’ 최동원의 재림을 알렸다. 염종석은 5차전에서도 5-4의 살얼음판 리드가 이어지던 7회 마운드에 올라 3이닝을 무실점으로 틀어막았다. 당시 해태 마운드에는 선동열의 부상 이슈에도 불구하고 조계현, 이강철, 김정수, 문희수 등 내로라는 투수들이 버티고 있었으나 결국 염종석 하나를 감당하지 못했다.KS에서 롯데를 기다린 팀은 빙그레 이글스(현 한화)였다. 마운드엔 송진우, 한용덕, 이상군에 영건 정민철이 자리잡고 있었고 전성기를 구가했던 장종훈, 이정훈, 이강돈이 이끄는 타선은 ‘다이너마이트 타선’이라 불릴 정도로 파괴력이 막강했다.타선이 폭발한 덕분에 1차전을 승리하자 강병철 롯데 감독은 2차전에 뜻밖에 윤형배를 선발 투수로 내밀었다. 버리는 카드로 비쳐졌지만 마음을 비운 윤형배는 8회까지 무실점으로 호투하며 상대 선발 정민철과 팽팽한 승부를 이어갔다. 빙그레는 전날 선발 등판했던 송진우를 9회에 마운드에 올리는 승부수를 던졌는데 연달아 4개의 안타를 맞으며 1실점했고 구원 등판한 한용덕이 2점을 더 내주고 말았다. 롯데가 3-2로 승리하며 2연승.기대 이상의 수확에 사기충천한 롯데는 3차전에서 4-5로 아쉽게 역전패했지만 4, 5차전을 연달아 쓸어담으며 KS 정상을 밟았다. 시리즈 MVP는 1차전 선발승에 이어 4차전 세이브, 5차전 구원승을 따낸 박동희가 차지했지만 염종석이 팔꿈치 통증에도 불구하고 4차전 선발승을 따낸 것이 결정적이었다.당시 빙그레 사령탑 김영덕 감독은 1984년 삼성 시절 이른바 ‘져주기 승부’로 롯데를 KS 상대로 선택했다가 홀로 4승을 따낸 최동원의 역투에 밀려 우승 문턱에서 좌절했는데 이번엔 염종석 때문에 대업을 이루지 못했다. 두 번 모두 롯데의 사령탑은 강병철 감독이었다. 그때까지만 해도 해태를 제외하면 두 번 이상 KS 우승을 경험한 팀이 없었다. 롯데는 해태 외에 처음으로 2차례 KS에서 우승한 팀이 됐으나 이후 34년 동안 단 한 차례도 정상을 밟지 못했다.두산 베어스는 포스트시즌 업셋 승부의 대명사다. 2001년과 2015년 정규시즌 3위에 머물렀으나 준PO와 PO를 거쳐 KS까지 휩쓸었다. 두 차례의 KS 업셋에서 모두 삼성이 희생양이 됐다는 점도 눈길을 끈다.1996년 플레이오프에서는 포스트시즌 사상 최초의 ‘리버스 스윕’이 탄생했다. 정규시즌을 4위로 통과한 현대 유니콘스는 준PO에서 정민태와 위재영을 앞세워 3위 한화를 누르고 PO에서 쌍방울 레이더스와 격돌했다. 당시 김성근 감독이 지휘봉을 잡고 있던 쌍방울은 성영재, 김기덕 등 잠수함 투수들이 주력이었다. 쌍방울이 잠수함투수들의 장점을 돋보이게 하고 상대 정통파 투수들의 위력은 반감시키기 위해 홈인 전주구장 마운드를 의도적으로 낮췄다는 논란에 휩싸인 가운데 1, 2차전이 벌어졌다. 팽팽한 투수전 끝에 쌍방울이 모두 1점차로 승리를 거뒀다.그런데 장소가 현대의 홈인 인천 숭의구장으로 옮겨지면서 분위기도 바뀌었다. 좌완 최창호가 6과 3분의 2이닝 동안 안타 2개만을 내주며 쌍방울 타선을 꽁꽁 묶었고 구원등판한 사이드암 조웅천이 깔끔하게 남은 이닝을 지워냈다. 조웅천이 정명원으로부터 최고의 마무리 투수 계보를 이어받는 계기가 됐던 경기이기도 했다. 정민태를 투입해 4차전을 따낸 현대는 5차전에서는 최창호에 이어 위재영과 정민태를 연달아 마운드에 올리는 초강수로 3-1 승리를 거두며 기적같은 리버스 스윕을 일궈냈다.한국시리즈에서는 해태에 2승 4패로 패했지만 4차전에서는 정명원이 포스트시즌 사상 첫 노히트노런을 달성하며 해태의 간담을 서늘하게 만들기도 했다.2002년에는 정규시즌 4위 LG 트윈스가 준PO와 PO에서 현대, KIA를 차례로 꺾고 KS에 진출해 삼성과 맞붙었다. 삼성이 4차전까지 3승 1패로 앞서나갔으나 5차전에서 LG가 8-7 승리를 거두며 기사회생했다. LG는 6차전에서도 9회초까지 9-6으로 앞서다가 9회말 이승엽에게 동점 3점 홈런에 이어 마해영에게 역전 끝내기 솔로 홈런을 두들겨 맞아 우승 문턱에서 좌절했다. 당시 삼성에 첫 한국시리즈 우승을 선사한 김응용 감독은 상대 사령탑 김성근 감독에 대해 “내는 작전마다 딱딱 들어맞아 ‘야구의 신’과 싸우는 줄 알았다”고 밝혔는데 그 뒤 김성근 감독에게 ‘야신’이라는 별명이 생겼다.포스트시즌 업셋 가운데 가장 힘든 케이스가 WC 업셋이다. 4위에게 주어지는 1승의 어드밴티지 때문이다. 그래서 2015년 WC가 도입된 이후 업셋은 2024년 딱 한 차례 뿐이었다. 당시 kt는 5위 결정전에서 SSG를 상대로 승리를 거두고 WC에 올라왔지만 두산을 상대로 1차전 4-0, 2차전 1-0으로 이겨 유일무이한 WC 업셋을 달성했다. 4위 팀이 WC에서 2경기 연속 무득점에 그친 것도 두산이 처음이었다. 충격적인 패배는 이승엽 두산 감독이 지휘봉을 내려놓는 결정적인 계기가 됐다. 2차전에서 7이닝 3피안타 무4사구 6탈삼진 무실점의 역투로 승리투수가 된 웨스 벤자민은 지금 두산 유니폼을 입고 또 한 번의 업셋 드라마를 정조준하고 있다.