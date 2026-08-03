보양식·양배추의 추억… 폭염 이겨야 정상 오른다 [박현진의 클리닝타임]

프로야구 7~8월 승률의 비밀

이미지 확대 본격적인 무더위와의 전쟁이 시작되면서 프로야구 현장에서는 폭염을 이겨내기 위한 다양한 방법들이 총동원되고 있다. ① 두산 베어스 투수였던 박명환이 2005년 6월 피칭 도중 모자가 벗겨지면서 그 속에 넣어 뒀던 양배추가 함께 떨어져나오고 있다. 이 사건은 해외에서도 토픽에 소개될 정도로 화제가 됐다. ② 롯데 자이언츠 포수 손성빈이 더그아웃에서 물을 들이켜고 있다. 손성빈은 폭염이 기승을 부렸던 지난달 31일 삼성 라이온즈와의 홈경기 도중 어지럼증과 구토 증세로 교체됐다. ③ 지난달 28일 시원한 물대포가 서울 잠실구장의 열기를 식히고 있는 가운데 LG 트윈스 선수들이 승리를 자축하고 있다.

연합뉴스 ·롯데 자이언츠·LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 본격적인 무더위와의 전쟁이 시작되면서 프로야구 현장에서는 폭염을 이겨내기 위한 다양한 방법들이 총동원되고 있다. ① 두산 베어스 투수였던 박명환이 2005년 6월 피칭 도중 모자가 벗겨지면서 그 속에 넣어 뒀던 양배추가 함께 떨어져나오고 있다. 이 사건은 해외에서도 토픽에 소개될 정도로 화제가 됐다. ② 롯데 자이언츠 포수 손성빈이 더그아웃에서 물을 들이켜고 있다. 손성빈은 폭염이 기승을 부렸던 지난달 31일 삼성 라이온즈와의 홈경기 도중 어지럼증과 구토 증세로 교체됐다. ③ 지난달 28일 시원한 물대포가 서울 잠실구장의 열기를 식히고 있는 가운데 LG 트윈스 선수들이 승리를 자축하고 있다.

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세줄 요약 무자비한 폭염이 프로야구 판도를 흔든다. 최근 5시즌 여름 승률 1위 팀이 세 차례나 한국시리즈 정상에 올랐고, 올해도 kt와 삼성이 강세다. 장어·홍삼 같은 보양식, 훈련 축소, 폭염취소 규정까지 더위 대응이 승부를 좌우한다. 폭염 속 프로야구, 체력과 집중력 싸움

여름 강한 kt·삼성, 선두권 질주

보양식·훈련 조정·폭염취소 규정 확산

2026-08-04 B7면

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무자비한 폭염의 계절이다.대구는 3일 최고 기온이 40.9도를 기록했다. 전날 경남 양산시는 42.5도까지 치솟았다. 불볕더위에 프로야구도 취소되는 경기가 속출하고 있다. 체력 저하 속도가 빠르고 집중력도 뚝 떨어지는 이맘때는 페넌트레이스에서 가장 큰 위기다. 뒤집어 말하면, 이 기간 성적에 따라 가을 야구의 성패가 갈린다. 마라톤에서 가장 힘든 구간을 버텨낸 다음에 ‘러너스 하이’가 오는 것처럼 말이다. 결국 여름에 강한 팀이 가을에 웃는다.선두를 달리는 kt 위즈는 2021년부터 지난해까지 5시즌 동안 7월 승률 1위였다. 53승 30패로 승률 0.639다. 8월에도 69승 2무 44패 승률 0.611로 LG 트윈스(0.631)에 이어 2위에 올라 있다. 올 시즌도 예외는 아니다. kt는 7월 한 달 동안 14승 1무 4패를 기록했다. 승률이 0.778이다. kt를 뒤쫓는 삼성 라이온즈 역시 전통적인 여름 강자다. 7월에 14승 7패 승률 0.667로 뚜렷한 상승곡선을 그렸다. 4위까지 뛰어오른 추격자 두산 베어스의 7월 승률도 0.632(12승 2무 7패)나 된다.8월엔 본격적인 무더위가 시작되는 데다 올스타 브레이크를 낀 7월보다 더 많은 경기를 치러야 한다. 힘겨운 7월을 지낸 LG와 KIA 타이거즈는 8월에 대반격에 나서야 풍성한 가을을 맞을 수 있다. 직전 5시즌을 살펴봐도 7~8월 두 달 승률 1위팀이 세 차례나 한국시리즈 정상까지 내달렸다.지금은 날씨 영향을 받지 않는 고척돔을 제외한 모든 구장에 천연잔디가 깔려 있지만 인조잔디 구장에서 더위와 씨름했던 시절도 있었다. 특히나 대구 시민야구장은 살인적인 무더위로 악명 높았다. 2일 서울 잠실구장에서 만난 김시진 한국야구위원회(KBO) 경기운영위원장은 “그 날씨에도 낮 경기에 선발 등판해 100개 넘게 공을 던지기도 했다”며 혀를 찼다.이동식 에어컨도 없고 더그아웃에 설치된 선풍기에선 더운 바람이 나왔으니 선수들은 저마다 더위와 싸워 이기기 위해 자신만의 방법을 갖고 있었다. 장어, 홍삼, 산삼, 전복, 삼계탕 등 온갖 보양식으로 스태미나를 충전했다. 연봉의 절반을 스태미나 보충에 쓴다는 우스갯소리가 나올 정도였다. 삼성은 2011년부터 2014년까지 한국시리즈 4연패를 하던 기간 여름철 더그아웃에 한방 음료를 비치해 선수들의 빠른 회복을 돕기도 했다.더위 하면 빼놓지 않고 회자되는 박명환(전 두산)의 양배추 사건도 그 연장선상에 있다. 2005년 6월 19일 한화 이글스전에 선발 등판한 박명환이 있는 힘껏 공을 던지다 모자가 벗겨졌는데 그 안에 덧대놓은 양배추 잎이 함께 떨어졌다. 박명환은 갑상샘 질환을 앓고 있어 유난히 더위를 탔는데 아내가 한의사의 조언을 받고 양배추 잎을 모자 속에 넣으라고 권했던 것이었다. 해프닝으로 마무리됐지만 부정 투구 논란이 거세게 일어나 KBO 규칙위원회가 소집되는 등 파장이 컸다. 해외에서도 토픽으로 다뤘을 정도로 화제였다. 박명환은 NC 다이노스 코치 시절 마산 해안에 ‘블루 캐비지’라는 이름의 펍을 운영하기도 했다.혹서기엔 훈련 시간과 방법도 조정한다. 땡볕 아래 경기 전 훈련은 오히려 선수들의 진을 빼놓기 때문에 야외 타격 훈련 시간을 대폭 줄이거나 실내 훈련으로 대체해 체력을 온전히 경기에만 쏟을 수 있게 하는 것이 보통이다.2019년엔 선수들과 관중의 안전 등을 고려해 폭염취소 규정이 도입됐다. 최고 기온이 35도 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상돼 폭염경보가 발령될 경우 경기를 취소할 수 있도록 한 것이다. 규정이 마련된 것은 2019년이지만 첫 적용은 2024년 8월 2일 울산 LG-롯데 자이언츠전이었다. 8월 21일에는 포항구장에서 두산-삼성전이 벌어졌는데 인조 잔디가 뿜어내는 열기를 견딜 수 없었던 두 팀 감독이 폭발하자 이튿날 경기에 폭염취소가 적용됐다. 그날 이후 삼성의 보조경기장인 포항에서는 여름철엔 경기가 열리지 않는다.미국이나 일본에는 별도로 불볕더위에 따른 경기 취소 규정이 없다. 메이저리그에서는 40도가 넘는 더위 속에서 더블헤더를 치르는 일도 비일비재한데 1988년 8월 27일 텍사스 레인저스와 토론토 블루제이스의 경기가 열린 미국 텍사스주 알링턴 스타디움은 섭씨 42.7도를 찍은 적도 있다.폭염취소로 당장의 더위를 피해 갈 수는 있지만 너무 남발하면 더 피곤해진다. 9월 이후 월요일 경기나 더블헤더로 편성될 경우 체력 부담이 더 커질 수 있다. 결국 정면돌파가 유일한 해답인 셈이다.