10대 로펌에 공정위 퇴직자만 124명 [무소불위 不공정위]

기업 때리다 로펌으로 옮겨 ‘방패막이’… 적과 공생하는 공정위

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세줄 요약 공정위 퇴직자 124명이 국내 10대 로펌에 재취업한 것으로 확인됐다. 김앤장 등 대형 로펌에 전관이 집중됐고, 공정위 제재 사건의 상당수가 이들 로펌에 의해 다뤄졌다. 비상임위원의 대리 활동까지 겹치며 이해충돌과 공정성 훼손 논란이 커지고 있다. 공정위 퇴직자 124명, 10대 로펌 집중 포진

과징금 취소·담합 소송 다수 대형 로펌 대리

비상임위원 대리 활동까지 이해충돌 논란 확산

2026-10-19 1면

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국내 10대 로펌에 소속돼 지금 필드에서 뛰고 있는 공정거래위원회 퇴직자가 124명에 이르는 것으로 확인됐다. 한때 공정위에서 기업의 위법 행위를 조사하고 심판하다가 지금은 편을 옮겨 공정위의 행정 제재 방어에 나선 이들이다. 시장의 감시자가 잇달아 시장의 강력한 방패막이로 자리를 옮기고, 또 공정위 현직과 전관 사이에 그들만의 ‘공생 카르텔’이 점차 확대되면서 시장경제의 기본원칙인 ‘공정성’이 무너지고 있다는 지적이 나온다.서울신문이 18일 김앤장·태평양·세종·광장·율촌·화우 등 10대 로펌 소속 변호사·고문·전문위원의 전직을 전수조사한 결과 공정위 근무 경험자가 없는 곳이 없었다. 총 124명 가운데 김앤장이 4명 중 1명꼴인 32명(25.8%)으로 가장 많았다. 이어 태평양 18명(14.5%), 광장 16명(12.9%), 율촌 15명(12.1%), 화우 13명(10.5%), 세종 11명(8.9%), 대륙아주 7명(5.6%), 지평 5명(4.0%), 바른 4명(3.2%), YK 3명(2.4%) 순이었다.올해 상반기에만 공정위 퇴직자 7명 중 5명(71.4%)이 로펌에 재취업했다.공정위가 2023년부터 지난해까지 3년간 행정소송에서 패소(일부 승소 포함)해 취소된 과징금 599억원 가운데 594억원(99.2%)이 10대 대형 로펌이 대리한 사건이었다. 2021년부터 올해 7월까지 이뤄진 담합 관련 소송 263건 중 191건(72.6%)을 국내 10대 로펌이 맡았다.이직자들의 면면을 살펴보면 공정위에서 활약한 이력이 화려했다. 공정위 직책 중 관료가 맡는 사실상 정점인 부위원장(차관급) 출신은 3명, 2023년 조사관리관이 신설되기 전 조사를 총괄한 사무처장(1급) 출신은 5명(직무대리 포함), 1심 격인 전원회의 주심과 소회의 의장을 맡아 제재를 내린 상임위원(1급)을 경험한 사람은 12명(사무처장·부위원장 중복 포함)이었다.이들은 로펌 내에서 실질적인 승소율을 좌우하는 최고급 전략가인 고문을 맡고 있다. 공정위 비상임위원으로서 기업 제재 결정에 한 표를 행사하고 지금은 로펌 변호사로 뛰고 있는 사람은 5명이었다. 재계를 떨게 하는 기업집단국(현 기업집단감시국), 담합 혐의를 조사하는 카르텔조사국, 독과점 행위를 조사하는 시장감시국에서 에이스로 소문났던 공무원의 이름도 수두룩했다.공정위 내부 사정과 조사 절차를 잘 아는 이들이 로펌으로 이직해 기업에 제기된 공정거래 사건을 방어하는 것을 둘러싸고 ‘이해충돌’ 논란이 끊이지 않는다. 실제 담합 혐의를 제재하던 비상임위원이 공정위 제재를 받은 기업의 소송을 대리한 사례가 적지 않았다.공정위는 2021년 한국철도공사(코레일)와 국가철도공단이 발주한 철도 침목 입찰 54건을 담합한 업체에 총 125억 7300만원의 과징금을 부과했다. 철도공단은 담합으로 피해를 봤다며 업체를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이때 A변호사가 업체 측 변호인으로 참여했다. 이후 A변호사는 2024년 공정위 비상임위원에 임명됐지만 해당 소송의 대리인으로 계속 활동한 것으로 드러났다.공정위는 “비상임위원이 수행한 대리 행위는 공정위 처분이 완료된 이후 피해 기관과 기업 사이에 진행된 별개의 민사 손해배상 청구 소송으로, 공정위 자체의 사건 심의나 의결은 아니었다”고 설명했다.하지만 시장 질서를 바로잡아야 하는 비상임위원으로서의 역할과 사적 이익을 위해 담합 업체의 손해를 줄여야 하는 변호인으로서 역할 사이에 명백한 이해충돌이 발생하면서 공정성에 대한 의심은 지워지지 않았다.B변호사는 2022년 11월 한국전력으로부터 입찰 참가가 제한된 제조업체가 처분을 취소해 달라고 제기한 소송에서 법률 대리를 맡았다. 그런데 이 업체는 불과 4개월 전인 그해 7월에 공정위가 맨홀 뚜껑 입찰 담합 혐의로 21억 3500만원의 과징금을 부과한 업체 5곳 중 한 곳이었고, 당시 B변호사는 공정위 비상임위원이었다.공정위는 “비상임위원이 소속된 로펌이 직간접적으로 관여된 사건에서 해당 위원이 심의·의결에 참여하지 못하도록 제척해 이해충돌이 차단됐다”면서 “비상임위원은 본업을 유지하면서 외부 전문가로 심의에 참여하기 때문에 공직자윤리법상 취업 심사 대상에 해당하지 않는다”고 설명했다.하지만 B변호사의 제재 참여 여부와는 별개로 공정위 제재 직후 업체 편에 서서 법률 대리를 맡은 행위가 비상임위원 직무의 공정성을 흔드는 ‘구조적인 이해충돌’에 해당한다는 시선은 계속 이어졌다.한 법학전문대학원 교수는 “이해충돌의 문제는 상임위원, 비상임위원이라는 직위도 중요하지만 그보다도 직무에 의해 결정된다고 봐야 한다”면서 “비상임위원의 퇴직 후 법률 대리도 직무를 중심으로 보면 이해충돌의 소지가 있다”고 지적했다.기업을 제재하던 공정위 공무원이 기업을 방어하는 로펌으로 잇달아 자리를 옮기면서 공정위와 로펌 사이에 변종 카르텔이 형성되고 있다는 지적도 끊이지 않는다. 공정위 심사관과 로펌이 1심 격인 전원회의에서 적으로 만나지만, 결국 양측이 선후배로 연결돼 있어 서로 약속된 ‘제재와 방어’가 이뤄지는 게 아니냐는 의심이 싹튼 것이다.공정위 심사관이 일단 때리고 보자는 식으로 과징금을 부과하면 로펌 시장에서 공정위 퇴직자의 몸값이 오르게 된다. 기업은 공정거래 사건에 전문성이 있는 공정위 출신이 대거 포진한 로펌을 법률 대리인으로 선택하고 수십억원의 비용을 지불한다.공정위 전관은 공정위 내부 정보에 대한 접근성이 공정위 출신이 아닌 대리인보다 뛰어날 수밖에 없다. 로펌의 승소율이 높아질수록 로펌은 더 배를 불리게 되고, 제재를 내리던 공정위 공무원의 퇴직 후 로펌행은 더욱 가속화하는 구조가 형성된다.국민건강보험공단에 따르면 2016년 1월부터 올해 8월까지 공정위에서 10대 로펌으로 이직한 86명의 보수는 3배 안팎 증가했다. 김앤장으로 이직한 퇴직자 21명의 평균 월급은 이직 전 825만원에서 이직 후 3059만원으로 3.7배 뛰었다. 화우 이직자는 평균 673만원에서 2154만원으로 3.2배, 태평양 이직자는 621만원에서 1823만원으로 2.9배 늘었다. 연봉으로 환산하면 공정위 재직 시 8000만~1억원 내외에서 로펌 이직 후 2억 2000만~3억 6000만원 이상이 되는 셈이다.공정위 관계자는 “공무원으로서 시장 질서를 지킨다는 사명감도 중요하지만 월급이 3배 넘게 오르는 유혹을 뿌리치기가 쉽지 않다”고 말했다.이런 배경에서 최근 공정위의 과징금 액수 상향이 이권 카르텔을 더욱 강화하려는 의도가 아니냐는 의심이 제기된다. 이재명 정부 출범 이후 공정위가 정원을 647명에서 중앙부처 수준인 1052명으로 몸집을 불리며 제재 성과 올리기에 나선 것이 기업에는 악재이지만, 로펌에는 호재라는 분석도 나온다.공정위가 휘두르는 제재의 칼날이 결국 로펌의 일감을 늘리는 효과로 이어지기 때문이다.재계 관계자는 “기업이 내는 과도한 과징금과 소송 비용이 결국 소비자 부담으로 떠넘겨지는 악순환이 반복될 수 있다”고 우려했다.