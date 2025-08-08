1920~1960년대 고전 영화 매력에 풍덩

1920~1960년대 고전 영화 매력에 풍덩

안석 기자
안석 기자
입력 2025-08-08 00:20
수정 2025-08-08 00:20
새달 ‘레트로60 : 답십리’ 행사 활짝
변사 공연·영화 관계자 대화 시간도

지난해 서울 동대문구 답십리영화미디어아트센터에서 열린 ‘레트로60: 답십리’ 행사에서 배우 이혜영이 선친인 이만희 감독의 작품 세계에 대해 설명하고 있다. 동대문구 제공
지난해 서울 동대문구 답십리영화미디어아트센터에서 열린 ‘레트로60: 답십리’ 행사에서 배우 이혜영이 선친인 이만희 감독의 작품 세계에 대해 설명하고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구 동대문문화재단 주최로 답십리영화미디어아트센터에서 열리는 영화축제 ‘레트로60: 답십리’는 답십리 종합영화촬영소의 역사적 의미를 되새기는 대표적인 연례 행사다.

7일 재단에 따르면 올해 축제는 오는 9월 ‘1920~1960년대’를 주제로 시대를 초월하는 영화의 매력을 조명할 계획이다. 시대별로 ▲1920년대 무성영화 등 ▲1940년대 전쟁과 자유, 해방 ▲1960년대 새로움과 변화, 격동의 시대 등이 각각 키워드로 구성된다.

올해 주요 프로그램은 ▲영화 세션 ▲시네마 라운지 ▲미디어 체험 ▲시네마 크루 ▲부대행사 등이다.

영화 세션에서는 한국 영화사의 중요한 작품을 다시 만날 수 있는 ‘답십리시네마’와 고전 무성영화에 변사의 해설과 음악공연을 결합하는 ‘변사 공연’이 시민들을 기다리고 있다. 시네마 라운지에서는 배우, 평론가 등 영화계 관계자들을 초청해 깊이 있는 대화를 나누는 ‘시네마 인사이트’, 특정 관객층이 직접 선정한 영화를 함께 보는 관객참여형 행사인 ‘씨네톡톡’ 등이 준비 중이다.

또 미디어 체험에서는 30초의 몬스터 영화 예고편을 만드는 영화제작 행사와 어린이들이 소품 제작과 감독 역할 놀이 등을 즐기는 ‘씨네 키즈카페’가 진행된다. 부대행사로는 1920년대 무성영화 시대를 배경으로 찰리 채플린으로 분장한 5명의 마임 아티스트가 공연하는 ‘찰리 채플린의 초대’ 등이 예정돼 있다.



한편 지난해 행사에서는 1960년대 한국 영화의 거장인 이만희 감독을 조명하는 특별전 등이 열려 행사 기간 3일간 약 3000명의 시민이 현장을 찾았다.
안석 기자
2025-08-08 30면
