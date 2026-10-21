김지용 중수청장 첫 공식 일정이 ‘국무회의’ 참석…중립성 지킬까[로:맨스]

김 청장, 국무회의서 “검찰개혁 완수”

이미지 확대 발언하는 김지용 중수청장 김지용 중대범죄수사청장(가운데). 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 김지용 중수청장 김지용 중대범죄수사청장(가운데). 뉴시스

세줄 요약 김지용 중수청장이 취임 뒤 첫 공식 일정으로 국무회의에 참석하면서 수사기관의 정치적 중립성 논란이 불거졌다. 과거엔 독립성 때문에 수사기관장이 회의에 나가지 않는 관례가 있었지만, 대통령 지시로 참석이 확대됐다. 법조계는 수사 대상자와의 접촉이 공정성 의심을 키울 수 있다고 본다. 김지용 중수청장, 취임 첫 일정 국무회의 참석

수사기관 중립성 논란과 독립성 훼손 우려 제기

대통령은 행정 감독이라며 참석 정당성 반박

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김지용 중대범죄수사청장이 취임 후 첫 공식 일정으로 국무회의에 참석하면서 수사기관의 정치적 중립성 논란이 불거지고 있다. 대통령이 주재하는 국무회의에 참석해 정기적으로 정부 인사들과 접촉하는 것이 수사의 독립성을 훼손할 수 있다는 지적이다. 반면 이재명 대통령은 국무회의 배석이 법에 따른 행정 감독이라고 반박했다.21일 법조계에 따르면 김 청장은 이 대통령으로부터 임명장을 받은 뒤 첫 공식 일정으로 전날 청와대에서 열린 국무회의에 참석했다. 김 청장은 국무회의에서 “중수청을 성공적으로 정착시켜 검찰 개혁을 완수하고 국민 권익 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다. 이번 정부에서 임명장을 받은 수사기관의 장이 국무회의에 배석한 것은 이번이 처음이다. 올해 1월부터 국무회의에 배석한 구자현 전 대검찰청 차장검사도 검찰총장 직무대행으로 참석했었고, 지난 6일과 13일 국무회의에는 전종민 중수청 차장이 직무대행 자격으로 참석한 바 있다.과거 검찰총장과 경찰청장은 수사기관의 독립성과 정치적 중립성을 고려해 국무회의에 참석하지 않는 것이 관례였다. 다만 이 대통령이 ‘외청장도 국무회의에 참석하라’고 지시함에 따라 올해 1월부터 각 수사기관의 장인 검찰총장과 경찰청장도 국무회의에 배석하고 있다. 행안부 소속 외청인 중수청도 국무회의 참석자 명단에 이름을 올리게 됐다.문제는 국무회의 참석자 중 일부가 이미 수사 대상이라는 점이다. 강신철 국방부 장관은 비무장지대(DMZ) 지뢰 사건과 관련해 직권남용·직무유기 등 혐의로 시민단체에 고발됐다. 혐의 성립 유무와 별개로 잠재적 수사 대상자들을 매주 마주한다는 것만으로도 수사의 공정성에 대한 의구심을 불러일으킬 수 있는 대목이다. 현직 부장검사는 “네 편, 내 편 없이 수사하라고 하고 매주 내 편만 만나면 누가 봐도 불공정한 것 아닌가”라며 “스스로 중립성을 훼손하는 꼴”이라고 말했다.김 청장이 취임 일성으로 ‘수사의 정치화’ 청산을 외친 만큼 향후 중수청 수사를 통해 중립성·공정성을 입증할 수밖에 없을 것이란 전망이 나온다. 국무회의 참석과 별개로 권력형 부패 범죄를 엄단하는 게 관건이다. 양홍석 법무법인 이공 변호사는 “대통령이 국무회의에 부르면 기관장들이 불참할 수 있는 방법은 없다”며 “결국 중립성이 청장 개인에게 달린 셈”이라고 했다.