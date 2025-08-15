전북, 22경기 무패 기록 세울까 [K리그 미리보기]

K리그1 26라운드 프리뷰

성적과 흥행 모두 최고 시즌을 보내며 왕가 부활을 노래하는 전북 현대가 이번 시즌 최하위로 최악의 시즌을 보내는 대구FC를 불러들인다.26라운드에서 맞붙는 1위 전북(승점 57)과 12위 대구(승점 15)는 현재 승점차이가 42점이나 된다. 전북은 2위 대전 하나시티즌(승점 42)과 승점 차이도 15점이나 될 정도로 이번 시즌 무서운 화력을 과시하고 있다. 2018시즌 25라운드까지 승점 59점을 기록했던 때보다 승점은 2점 적지만, 당시 전북이 2위 경남FC와 승점 차이가 10점이었던 것과 비교하면 올해는 더 압도적이라고 할 수 있다.리그 21경기 무패에 최근 5연승까지 기록하니 흥행도 대박이다. 25라운드 FC안양전은 2만 1346명이나 되는 관중이 모여 역대 평일 경기 최다 관중 기록을 세웠다. 올 시즌 전북은 리그 입장 관중 22만 9946명(13경기)과 평균관중 1만 7688명을 기록했다. 지금 기세라면 2015년에 세웠던 K리그1 한 시즌 최다 관중 33만 856명을 넘어설 것으로 보인다.원정팀 대구는 위기감이 팽배하다. 지난 25라운드에서 FC서울과 2-2로 비기며 3연패 탈출에 성공한 건 다행이지만 최근 14경기 동안 5무9패로 승리가 한 번도 없다. 11위 안양(승점 27)과 승점차도 12점으로 벌어져 있다.대구는 가장 급한 게 수비 안정이다. 현재까지 25경기 47실점으로 최다실점팀이다. 이 부문 2위인 수원FC가 35실점이다. 설상가상으로 여름 이적시장을 통해 베테랑 수비수 우주성, 홍정운 등을 영입했지만, 홍정운이 장기 부상으로 전력에서 이탈해 경기당 평균 실점은 1.88골에 달한다. 그나마 대구에게 다행인 건 세징야 복귀 효과다. 세징야는 서울전에서 1골 1도움을 기록하며 라운드 베스트11에도 이름을 올렸다.올 시즌 양 팀의 앞선 맞대결에서는 전북이 3-1, 4-0으로 모두 크게 승리했다. 양 팀의 시즌 세 번째 맞대결은 16일(토) 오후 7시 전주월드컵경기장에서 열린다.정경구 TSG 위원은 “전북의 공격에서는 매 경기 왕성한 활동량을 보이는 강상윤의 연계와 침투가 돋보인다. 수비에서는 박진섭이 중심을 잘 잡아주며 안정감을 보여주고 있는데, 대구 세징야와의 1대1 상황에서 어떤 모습을 보여줄지 기대된다”고 전망했다.김재성 TSG 위원은 “대구는 지난 25라운드 서울전에서 공격 1선의 적극적인 압박이 다소 부족해 상대에게 뒷공간을 허용하는 장면이 있었으며, 이는 이번 라운드에 반드시 점검해야 할 과제”라고 지적했다.수원FC(10위, 승점 28)와 울산HD(6위, 승점 34)는 각각 중위권과 상위권 진입을 노리는 두 팀의 맞대결로 기대를 모은다.수원FC는 최근 이적생들 활약이 엄청나다. 특히 윌리안은 25라운드 MVP까지 차지했다. 윌리안은 2019시즌 광주 유니폼을 입고 K리그 무대를 처음 밟았고, 이후 경남, 대전, 서울을 거쳐 이번 여름 수원FC로 이적했다. 수원FC 이적 이후 5골 1도움을 기록했다. 수원FC는 윌리안 합류 전 21경기에서 단 3승을 거뒀는데, 합류 이후 파죽의 4연승을 거뒀다.이승준 TSG 위원은 “윌리안은 측면 공격 지역에서 이시영과의 콤비 플레이를 펼치며 상대 수비라인을 허물고 있다. 특히 싸박이 약간 내려선 상황에서 빠르게 빈 공간으로 침투하는 움직임이 좋으며, 수비 시 스피드를 활용한 역습을 이끌고 있어 현재 수원FC의 강력한 공격 옵션으로 자리 잡고 있다”고 평가했다.울산은 새로 부임한 신태용 감독의 두 번째 경기이자 첫 원정경기에서 승리를 노리고 있다. 지난 9일 열렸던 25라운드 안방경기에서 울산은 제주SK를 1-0으로 이기며 신 감독 데뷔전 승리이자, 최근 리그 7경기 무승(3무 4패) 탈출에 성공했다.수원FC와 울산은 올 시즌 두 차례 만나 수원FC가 1승 1무로 우세했다. 수원FC가 윌리안의 활약을 앞세워 울산 상대 연승을 이어갈 수 있을지, 울산이 수원을 상대로 2연승을 거둘 수 있을지는 16일(토) 오후 8시 수원종합운동장에서 확인할 수 있다.제주 : 강원 [ 8월 15일(금) 19시 제주월드컵경기장 / IB SPORTS, 쿠팡플레이 ]안양 : 포항 [ 8월 15일(금) 19시 안양종합운동장 / skySports, 쿠팡플레이 ]전북 : 대구 [ 8월 16일(토) 19시 전주월드컵경기장 / skySports, 쿠팡플레이 ]수원FC : 울산 [ 8월 16일(토) 20시 수원종합운동장 / IB SPORTS, 쿠팡플레이 ]김천 : 서울 [ 8월 17일(일) 19시 김천종합운동장 / JTBC G&S, 쿠팡플레이 ]광주 : 대전 [ 8월 17일(일) 19시 광주월드컵경기장 / skySports, 쿠팡플레이 ]