주식 1주도 받지 않은 ‘철강왕’…박태준이 ‘보국’을 강조한 이유[창업주의 비밀노트]

한국 첫 제철소 일군 박태준 포스코 창업주

이미지 확대 1973년 6월 9일 포항제철 1고로에서 첫 출선(철광석을 녹여 만든 쇳물이 나오는 과정) 당시 박태준 당시 사장과 임직원들이 만세를 부르고 있다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 1973년 6월 9일 포항제철 1고로에서 첫 출선(철광석을 녹여 만든 쇳물이 나오는 과정) 당시 박태준 당시 사장과 임직원들이 만세를 부르고 있다. 포스코 제공

이미지 확대 1968년 11월 12일 공사현장을 둘러보려고 롬멜하우스를 나서는 박정희(앞줄 오른쪽 첫번째) 전 대통령과 박태준(오른쪽에서 두번째) 당시 포항제철 사장. 롬멜하우스는 1968년 포항제철 건설을 지휘하던 목조 현장 사무소로, 2차 세계대전의 독일 장군 롬멜의 야전사령부에서 이름을 따왔다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 1968년 11월 12일 공사현장을 둘러보려고 롬멜하우스를 나서는 박정희(앞줄 오른쪽 첫번째) 전 대통령과 박태준(오른쪽에서 두번째) 당시 포항제철 사장. 롬멜하우스는 1968년 포항제철 건설을 지휘하던 목조 현장 사무소로, 2차 세계대전의 독일 장군 롬멜의 야전사령부에서 이름을 따왔다. 포스코 제공

이미지 확대 외압 막아준 ‘종이마패’ 1970년 2월 3일 박태준 사장이 박정희 대통령의 친필사인과 함께 받은 ‘설비구매재량권’. 이른바 ‘종이마패’라 불린다. 포항제철 건설 과정에서 설비 구매 등 외부 압력이 심해지자, 외부 압력과 부실 공사를 막고 소신껏 제철소를 건설하라는 의미에서 건넨 친필 메모다. ﻿박 사장은 종이마패를 실제로 내보인 적이 한번도 없었으며, 박 전 대통령이 서거한 직후 처음으로 공개했다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 외압 막아준 ‘종이마패’ 1970년 2월 3일 박태준 사장이 박정희 대통령의 친필사인과 함께 받은 ‘설비구매재량권’. 이른바 ‘종이마패’라 불린다. 포항제철 건설 과정에서 설비 구매 등 외부 압력이 심해지자, 외부 압력과 부실 공사를 막고 소신껏 제철소를 건설하라는 의미에서 건넨 친필 메모다. ﻿박 사장은 종이마패를 실제로 내보인 적이 한번도 없었으며, 박 전 대통령이 서거한 직후 처음으로 공개했다. 포스코 제공

이미지 확대 박태준(가운데) 포스코 명예회장이 1980년대 포항제철소 현장에서 동지라 불렀던 직원들과 웃으며 기념 촬영하고 있다. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 박태준(가운데) 포스코 명예회장이 1980년대 포항제철소 현장에서 동지라 불렀던 직원들과 웃으며 기념 촬영하고 있다. 포스코 제공

세줄 요약 박태준 명예회장은 주식 한 주와 퇴직금도 받지 않은 채 포항제철을 일궜다. 대일청구권자금과 전 직원의 헌신으로 첫 쇳물을 뽑아냈고, 제철보국과 교육보국을 앞세워 한국 철강과 산업화의 기반을 닦았다. 주식·퇴직금 없이 포항제철을 세운 박태준의 헌신

대일청구권자금 확보와 첫 쇳물 생산의 성공

제철보국·교육보국으로 산업화 기반을 다진 신념

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“선조들의 피값으로 짓는 것이다. 제철소 건설에 실패한다면 우리 모두가 민족사에 씻을 수 없는 죄를 짓는 것이다. 실패할 경우 우리 모두 우향우하여 영일만에 투신해야 한다.”요즘은 쉽게 떠올리기 어려운 이 비장한 구호는 포항제철(현 포스코)의 창업자 박태준 포스코 명예회장이 1968년 경북 포항 영일만 모래사장에 제철소 부지를 만들며 직원들에게 한 말입니다.1960년대 한국이 제철소를 세운다고 하자 세계은행(IBRD) 등 안팎의 시선은 냉정했습니다. “한국 같은 개발도상국이 일관제철소를 운영하는 것은 불가능하다”는 예상이 지배적이었습니다. 하지만 비관적인 시선과 달리 제철소는 착공 3년 2개월만에 첫 쇳물을 뽑아냈습니다. 쇳물은 마중물이 되어 한강의 기적으로 이어졌습니다.불가능을 가능으로 만든 박 명예회장은 피와 땀을 쏟은 포스코에서 1992년 물러날 때 퇴직금도, 단 한 주의 주식도 받지 않았습니다. 40년간 거주하던 서울 아현동 소재 주택을 판 돈 10억원도 기부했습니다. ‘짧은 인생을 영원(永遠) 조국에’라는 평생의 좌우명처럼 사리사욕 대신 국가를 앞세운 그의 신념이 제철소 탄생을 가능케 했다는 평가를 받는 이유입니다.1927년 경남 동래군에서 태어난 박 명예회장은 아버지를 따라 6세에 일본으로 건너갑니다. 일본 이야마북중학교에 다니던 시절, 제2차 세계대전 때 제철 근로봉사에 동원되며 용광로와 처음 만났습니다. 수학에 재능이 있었던 그는 온도와 관련된 방정식이나 화학적 반응에 흥미를 가졌다고 합니다.제철소와의 만남은 이후 한국에서 이어집니다. 와세다대 공대 2학년 재학 중 해방을 맞아 귀국한 뒤 1948년 육군사관학교 6기로 임관한 그는 교수로 재직하던 박정희 전 대통령과 인연을 맺습니다. 이후 박 전 대통령에게 제철소 건설이라는 특명을 받고 1968년 포항종합제철 사장으로 임명됩니다.해방 이후 한국의 종합제철소 건설 시도는 네 차례나 좌절됐습니다. 가장 큰 좌절은 ﻿1969년 대한국제제철차관단(KISA)이 지원을 최종 거부했을 때입니다. 박 명예회장은 1983년 4월 27일 사보 ‘쇳물’ 인터뷰에서 당시 상황에 대해 “그때의 절망감은 말로 표현할 수가 없다. 절체절명의 위기였다”고 회고합니다. “책임을 다하지 못하면 역사의 죄인이 된다고 생각했습니다. 각오를 다지며 새로운 돌파구를 모색했습니다. 이때 실패하면 차라리 영일만에 빠져 죽자는 ‘우향우 정신’이 생겨났습니다.”차관을 거절당한 뒤 그는 대일청구권자금에서 돌파구를 찾습니다. 대일청구권자금은 1965년 한일 국교를 정상화하면서 한국이 일본에서 받은 자금입니다. 농림수산 부문에 쓰기로 협약됐던 이 돈을 전용하기 위해 박 명예회장은 일본 정계와 철강협회를 끈질기게 설득했고, 결국 종잣돈 7370만 달러를 받습니다. 그는 “선조들의 피 값에 보답하는 길은 종합제철소를 성공적으로 건설하는 것”이라며 여가생활과 취미활동을 끊고 제철소 건설에 매진했습니다. 현장 직원들도 밤낮없이 매달렸습니다.1970년 4월 1일 포항 1기 설비 종합착공을 시작한 뒤 3년 2개월 만인 1973년 6월 9일 오전 7시 30분. 우리나라 최초의 용광로에서 시뻘건 쇳물이 쏟아져 나왔습니다. 전 임직원이 감격의 눈물을 흘리며 만세를 불렀습니다. 첫 쇳물이 나온 이날은 법정기념일인 ‘철의 날’로 지정됐습니다. 무에서 유를 창조한 포스코인들은 어렵고 힘들 때마다 ‘우향우’를 외쳤고 ‘우향우’는 포스코의 정신을 상징하는 단어가 됐다고 합니다.“﻿창업 이래 지금까지 제철보국(製鐵報國)을 잊은 적이 없습니다. 철은 산업의 쌀입니다. 쌀이 생명과 성장의 근원이듯, 철은 모든 산업의 기초 소재입니다. 양질의 철을 값싸게 대량으로 생산하여 국부를 증대시키고, 국민 생활을 윤택하게 하며 복지사회 건설에 이바지하자는 것이 곧 제철보국입니다.” (1978년 3월 28일 연수원 특강 중)박 명예회장이 세운 포스코의 설립 정신은 ‘제철보국’입니다. 보국이란 국가의 은혜에 보답한다는 의미와, 국가를 강하게 보존해 후손에게 계승한다는 의미를 포함합니다. 국가는 내 존재의 기반이자 모태이기 때문에 보답해야 한다는 것입니다.동시에 제철을 통해 자립경제 달성에 기여하겠다는 정신이기도 합니다. 제철보국 아래 포스코는 국내에 저렴하게 소재를 공급했고 기업들이 국제 경쟁력을 확보하는 밑거름이 됐습니다. 포항제철 건설 뒤 1967년 현대자동차, 1969년 삼성전자, 1972년 현대중공업이 탄생하며 공업 발전의 기틀이 다져졌습니다.이런 신념의 뿌리에 대해 전문가들은 “군인 출신인 그의 정체성과 발전주의 국가 체제에서의 민족중흥주의, 부국강병론이 결합한 것”이라고 봅니다. 김왕배 연세대 사회학과 교수는 ‘박태준의 국가관과 사회관’에서 “박태준의 보국 이념은 중화학공업의 견인차가 되는 철강산업을 부흥시킴으로써 구체화됐다”며 “제철보국의 이념은 책임감, 돌파력, 추진력을 가능케 하는 행동 강령이었다”고 분석했습니다.제철보국의 사명감 아래 포스코는 확장을 거듭했습니다. 포항제철소 2~4기, 광양제철소 1~4기, 광양 5고로 증설 등 한국을 세계 5위 철강 대국까지 끌어 올렸습니다. 1937년 45만t이던 조강생산량은 2010년 3540만t을 넘어 80배 가까이 늘어났습니다.보국의 다른 축은 ‘교육보국’입니다. 박 명예회장은 1986년 국내 최초로 연구중심대학을 표방한 포스텍을 설립했습니다. 일찍부터 연구개발의 중요성을 인식했던 그는 포스코-포항공대-포항산업과학연구원 등 3개 축으로 하는 산학연 연구개발 체제를 구축했습니다. 학사운영정책, 신입생 선발에서 획기적인 정책을 과감히 추진해 국내 정상의 대학에서 세계가 주목하는 대학으로 성장시켰습니다.신화적인 초고속 성장을 이룩해 온 한국 철강 산업은 최근 전례 없는 어려움을 겪고 있습니다. 중국산 저가 수입재 증가와 글로벌 과잉 공급, 보호무역 강화와 관세, 수요 부진 등으로 불황이 길어지고 있습니다. 기존의 방법만으로는 타개할 수 없는 복합 위기의 시대에 철강 업계는 다시 ‘박태준 정신’을 떠올립니다.포스코는 전통적 산업 패러다임의 쇄신과 혁신을 꾀하고 있습니다. 탈탄소 등 미래 철강 산업의 흐름에 대비하기 위해서입니다. 화석연료 대신 수소를 사용하여 철을 생산하는 수소환원제철, 국내 생산의 한계를 넘어 인도·미국 등으로 뻗어나가는 ‘완결형 현지화 전략’ 등을 추진 중입니다. 또 미래 모빌리티와 에너지 시장을 겨냥해 8대 핵심 전략제품을 선정하고 고부가가치 제품 개발에 매진하고 있습니다.장인화 포스코 회장은 2026년 신년사에서 “국내 철강업계의 생존을 위해선 역사적 흐름을 뒤바꿀 강력한 동력이 필요한 시점”이라고 강조했습니다. 정치권도 철강이 무너지면 국내 제조업 전체가 타격이라는 공감대 속에 ‘K-스틸법’(철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법)을 만들어 지원 근거를 마련했습니다.지난 60년간 한국 근대화를 이끌어온 철강 산업이 한번 더 혁신을 주도하고 새 역사를 쓸지 주목됩니다.