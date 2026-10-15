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AI시대 경쟁력 가를 전력망 혁신 해법 [2026 서울미래컨퍼런스]

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-10-15 01:05
수정 2026-10-15 01:05
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김승완 에너지정책연구소장

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김승완 한국에너지공과대 에너지정책연구소장
김승완 한국에너지공과대 에너지정책연구소장


김승완(37) 한국에너지공과대 에너지정책연구소장이 ‘2026 서울미래컨퍼런스’(SFC)의 ‘미래 에너지 혁신기업 포럼’에서 인공지능(AI) 시대를 맞아 산업 경쟁력의 핵심인 전력 확보 문제를 다룬다.

김 소장은 ‘메가프로젝트 실현을 위한 전력계통 혁신 방향’을 주제로 강연한다. 그는 설비용량보다 필요한 시간과 장소에 전력을 실제로 공급하는 능력이 중요해지고 있다고 본다. 송전망 건설에는 9~13년이 걸리지만 반도체 공장은 2~3년이면 완공되는 만큼 국가가 모든 전력 수요를 책임지는 방식에는 한계가 있다는 것이다.

김 소장은 기준 수요 이상의 잠재 수요는 기업이 자체적으로 확보하되 국가가 절차적으로 지원하는 체계로 전환하자는 입장이다. 특히 호남 반도체 공장의 경우 지역 내 송전선 보강으로 전력 공급이 가능하며, 계통 포화 지역은 마이크로그리드 구축과 계획적인 부하 차단 등을 적용하자는 생각이다.﻿ ﻿﻿

김현이 기자
2026-10-15 13면
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