생활인구로 정책 넓혀 지방 소멸 위기 막아야 [사라진 인구, 다시 채우는 미래]

서울신문 강원 인구포럼

이미지 확대 15일 강원도 춘천시 강원특별자치도청에서 열린 2025 서울신문 강원 인구포럼 ‘생활인구, 다시 채우는 강원의 미래’에서 종합토론이 진행되고 있다. 좌측부터 최슬기 KDI 국제정책대학원 교수(좌장), 정영호 강원연구원 연구위원, 최혜지 서울여자대학교 사회복지학과 교수, 송근석 농림수산식품교육문화정보원 귀농귀촌종합센터장, 김대환 한반도미래연구원 책임연구원. 2025.10.15.

춘천 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 15일 강원도 춘천시 강원특별자치도청에서 열린 2025 서울신문 강원 인구포럼 ‘생활인구, 다시 채우는 강원의 미래’에서 종합토론이 진행되고 있다. 좌측부터 최슬기 KDI 국제정책대학원 교수(좌장), 정영호 강원연구원 연구위원, 최혜지 서울여자대학교 사회복지학과 교수, 송근석 농림수산식품교육문화정보원 귀농귀촌종합센터장, 김대환 한반도미래연구원 책임연구원. 2025.10.15.

춘천 홍윤기 기자

2025-10-16 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지방 소멸 위기를 막기 위해 인구 정책의 초점을 ‘정주(定住)인구’에서 ‘생활인구’로 넓혀야 한다는 제언이 나왔다. 정주인구가 주민등록상 거주자를 뜻한다면, 생활인구는 지역을 오가며 머물고 소비하는 사람까지 포함한다.15일 강원도청에서 열린 ‘2025 서울신문 강원 인구포럼’에서 최슬기 KDI국제정책대학원 교수는 “생활인구는 인구 감소에 대응할 수 있는 현실적 대안”이라며 “공공·민간 서비스가 확충되면 지역을 찾는 외지인이 늘고 정주민의 생활 여건도 나아질 것”이라고 말했다. 그는 “﻿변화하는 인구 구조에 맞는 전략이 필요하다”고 했다.정영호 강원연구원 연구위원은 “지자체마다 인구 늘리기에 몰두하지만 현실적으로 어렵다”며 “통계상 거주자보다 실제 지역에서 생활하는 사람을 중심에 둬야 한다”고 강조했다.김진태 강원지사는 “올해 1분기 강원의 생활인구가 전국 1위를 기록했다”며 “주민등록 인구 중심의 낡은 기준을 버리고 생활인구 중심으로 정책을 설계해야 한다”고 말했다. 강원은 춘천·강릉 등 관광·교육 거점 도시를 찾는 유동인구가 많아 생활인구 비중이 높다.김시성 강원도의회 의장은 “초고령사회로 접어든 강원의 현실을 고려하면 인구 문제 해결은 더﻿ 미룰 수 없다”고 했다.김성수 서울신문 사장은 “출생보다 사망이 많은 ‘자연감소’ 국면에서 강원도가 추진 중인 미래산업 육성, 관광·지역 자원 연계형 일자리, 생활도민증을 통한 체류 인구 확대 등은 의미 있는 시도”라며 “생활인구 중심 접근은 지방의 생존 전략이 될 것”이라고 말했다.