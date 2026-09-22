대화 국면 대비하는 한미…남북·북미 회담 실무 준비 ‘잰걸음’ [외안대전]

통일부, 남북회담 기획·운영 규정 제정

美, 北 미군 유해 송환·공동발굴 대응책 점검

이미지 확대 문재인(오른쪽) 전 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 2019년 6월 판문점에서 회동하는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 문재인(오른쪽) 전 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 2019년 6월 판문점에서 회동하는 모습.

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외교·안보는 총성 없는 전쟁터라고 합니다. 겉으로 나타난 결과 뒤에는 쉽게 드러나지 않는 치열한 협상과 복잡한 선택들이 국가의 생존을 결정합니다. ‘외안대전’(외교안보 대신 전해드립니다)에서는 매주 생생한 외교·안보 현장을 쫒아 뒷이야기를 전합니다. 복잡하고 어려운 이슈를 알기 쉽게 풀어 전하겠습니다.

세줄 요약 북미·남북 대화 재개 가능성이 거론되자 한미가 실무 준비에 나섰다. 한국은 남북회담 절차를 훈령으로 제도화해 범정부 협의체와 합의 이행 점검 체계를 마련하고, 미국은 북미 정상회담 시 활용할 미군 유해발굴·송환 방안을 검토한다. 남북회담 절차 훈령 제정, 범정부 대응 체계화

중요 회담·정상회담별 협의체 구성 근거 마련

미국도 북미 회담 대비 유해발굴·송환 검토

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북미·남북 간 대화 재개 가능성이 잇따라 거론되는 가운데 한미가 대북 대화를 염두에 둔 실무 준비에 나서고 있습니다. 한국 정부는 향후 남북회담이 재개될 경우 곧바로 범정부 협의체를 가동할 수 있도록 회담 시스템을 제도화하기 시작했고, 미국도 북미 정상 간 합의가 이뤄질 경우 활용할 수 있는 미군 유해발굴·송환 방안 등을 구체적으로 점검하고 있습니다.정부는 남북회담을 준비하는 ‘틀’을 재정비하는 작업에 들어갔습니다. 통일부는 지난 21일 대통령훈령인 ‘남북회담의 기획 및 운영 등에 관한 규정’ 제정안을 행정예고했습니다. 2018년 12월 이후 공식 남북회담이 끊긴 지 약 8년 만에 향후 대화 재개에 대비해 회담의 준비부터 합의 이행까지 범정부 절차를 명문화하겠다는 것입니다.현행 남북관계발전법은 중요한 남북회담 대표를 통일부 장관이 관계기관과 협의해 제청하고 대통령이 임명하도록 규정하고 있습니다. 남북회담본부 역시 회담 전략 수립과 관계기관 협조, 대표단 구성, 합의서 이행 점검 등을 담당해왔습니다. 회담 때 상황실을 설치·운영하는 업무도 통일부 직제 시행규칙에 이미 들어가 있습니다.이번 제정안은 내부에 흩어져 있던 절차를 범정부 차원에서 고정한다는 점​입니다. 통일부 관계자는 22일 “관행적으로 운영됐던 남북 회담 관련 준비와 기획 과정, 운영과 관련된 프로세스를 체계화하기 위한 목적”이라고 설명했습니다.과거에도 회담이 열리면 필요에 따라 ‘전략기획단’ 등의 이름으로 관계부처가 모여 정부 입장을 조율했지만, 상설적인 제도적 틀이 아니라 회담 상황에 맞춰 운영됐습니다. 앞으로는 중요 회담의 경우 통일부 장관을 위원장으로 관계부처 차관·차관보급이 참여하는 ‘남북회담 협의체’를, 그 밖의 회담에는 통일부 차관이 주재하는 고위공무원급 실무협의체를 가동하도록 근거를 둡니다. 정상회담은 대통령실과 협의를 거쳐 협의체를 구성합니다.또 기존 남북합의서의 점검·이행은 남북회담본부의 업무였지만, 이번에는 남북회담본부장을 위원장으로 관계부처 과장급이 참여하는 ‘남북합의 이행·점검 정책협의회’를 별도로 두도록 했습니다. 통일부 내부의 이행관리 업무를 외교·안보·경제 등 관계부처가 함께 참여하는 후속관리 체계로 넓히는 셈입니다. 정권이나 회담 성격이 바뀌더라도 기획→부처 조율→대표단 운영→합의 이행이라는 기본 골격은 남도록 하겠다는 것입니다.특히 최근 북미 간 대화 재개 가능성이 거론되는 시점에 정부가 남북회담의 제도적 기반부터 정비하고 있다는 점도 주목됩니다. 북미 대화를 염두한 규정은 아니지만, 현실화할 경우 한반도 정세가 예상보다 빠르게 대화 국면으로 전환될 가능성도 있는 만큼 사전에 범정부 협의와 대표단 운영, 합의 이행 점검 절차까지 갖춰놓는다는 점에서 의미가 있습니다.미국도 북미 대화 재개 가능성에 대비한 실무 준비에 나선 모습입니다. 다만 제도를 정비하는 것이 아닌, 실제 협상에서 사용할 수 있는 ‘카드’를 살펴보고 있습니다. 백악관은 최근 미 국방부 전쟁포로·실종자확인국(DPAA)에 북미 정상회담이 성사될 경우 취할 수 있는 조치를 문의했고, DPAA는 북한 내 미군 유해 공동발굴 재개 등을 제안했습니다. DPAA 측은 “여건이 무르익으면 북한에 갈 수 있도록 준비하라는 지시를 받아왔다”며 현재 투입 준비 상태라고 밝혔습니다.통일부는 행정예고와 법제처 심사 등을 거쳐 내년부터 새 훈령을 시행할 계획입니다. 다만 북한이 최근 적대적 두 국가 기조를 강화하는 상황에서 대화가 실제로 이뤄질 수 있을지는 여전히 불투명합니다.정부 관계자는 “통일부로서는 북미 대화가 조속히 재개되고, 그 흐름이 자연스럽게 남북 대화로 이어지는 것이 가장 기대하는 시나리오”라며 “이를 위해 관계 부처와도 적극적으로 협력해 나갈 것”이라고 말했습니다.