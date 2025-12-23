조선 후기 ‘순화국’에서 출발해 ‘전매국’ ‘담배인삼공사’ 거쳐… KT&G, 국내 담배 68% 점유 [2025 재계 인맥 대탐구]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

조선 후기 ‘순화국’에서 출발해 ‘전매국’ ‘담배인삼공사’ 거쳐… KT&G, 국내 담배 68% 점유 [2025 재계 인맥 대탐구]

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-12-23 00:42
수정 2025-12-23 00:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

5부 공공에서 공룡으로 <2·끝> KT&G

142년 역사의 KT&G

KT&G는 지난 3분기 말 기준으로 68.1%의 국내 궐련(담배) 시장 점유율을 기록했다. 미국 필립모리스, 영국 BAT, 일본 JTI 등 글로벌 톱3 회사가 세계 궐련 시장의 절반 이상을 장악한 상황에서, 로컬 기업이 내수 시장 점유율 60%를 넘는 사례는 한국이 유일하다.

KT&G의 역사는 조선 후기인 1883년 ‘순화국’ 시절부터 시작됐다. 순화국은 조선 후기 개화파 관료들의 주도로 국난을 극복하기 위해 해외 수출을 염두에 두고 만든 최초의 관립 연초 제조사였다.

이전까지는 고종이 1899년 설치한 황실 기관 ‘삼정과’가 KT&G의 모태로 알려졌었다. 하지만 2017년 국내 역사학자들이 일본 고문서에서 국내 최초의 담배 전매기관이 순화국이라는 내용을 담은 기록을 찾았고 KT&G는 이를 반영해 창립 기원을 수정했다.

순화국에 이어 대한제국 국가조직으로서 황실 연초 공급과 홍삼의 전매 등을 전담하는 기관이 삼정과였다. 이는 1948년 대한민국 정부 수립에 따라 재무부 산하 ‘전매국’으로 바뀌었다. 전매 사업은 6.25 전쟁 중에도 중단 없이 이어지면서 국가 재원 역할을 했고, 1952년 전매청으로 이름을 변경했다.

1987년 시작된 ‘한국전매공사’ 시절을 거친 후 1989년 민간기업의 제도와 운영방식을 도입하면서 ‘한국담배인삼공사’로 다시 한 번 이름을 바꿨다. 한국담배인삼공사 시절에 초대 홍두표(90) 전 사장과 뒤를 이은 김기인(85), 김영태(83) 전 사장은 모두 외부 출신이 맡았다. 4대 고(故) 김재홍 전 사장은 첫 내부 출신 사장이었다. 이어 2002년 민영화 후 첫 사장인 곽주영(73), 곽영균(74) 전 사장도 내부 출신 사령탑으로 독립 경영의 기틀을 닦았다. 그 결과 현재 KT&G는 142년의 긴 역사를 바탕으로 높은 기술력을 쌓아오면서 국내 궐련 시장에서 글로벌 브랜드의 공세를 성공적으로 막아냈다는 평가를 받는다.

김현이 기자
2025-12-23 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
KT&G의 최초 기원은 언제 설립된 어느 기관인가?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로