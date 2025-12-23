조선 후기 ‘순화국’에서 출발해 ‘전매국’ ‘담배인삼공사’ 거쳐… KT&G, 국내 담배 68% 점유 [2025 재계 인맥 대탐구]

5부 공공에서 공룡으로 <2·끝> KT&G



142년 역사의 KT&G

2025-12-23 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KT&G는 지난 3분기 말 기준으로 68.1%의 국내 궐련(담배) 시장 점유율을 기록했다. 미국 필립모리스, 영국 BAT, 일본 JTI 등 글로벌 톱3 회사가 세계 궐련 시장의 절반 이상을 장악한 상황에서, 로컬 기업이 내수 시장 점유율 60%를 넘는 사례는 한국이 유일하다.KT&G의 역사는 조선 후기인 1883년 ‘순화국’ 시절부터 시작됐다. 순화국은 조선 후기 개화파 관료들의 주도로 국난을 극복하기 위해 해외 수출을 염두에 두고 만든 최초의 관립 연초 제조사였다.이전까지는 고종이 1899년 설치한 황실 기관 ‘삼정과’가 KT&G의 모태로 알려졌었다. 하지만 2017년 국내 역사학자들이 일본 고문서에서 국내 최초의 담배 전매기관이 순화국이라는 내용을 담은 기록을 찾았고 KT&G는 이를 반영해 창립 기원을 수정했다.순화국에 이어 대한제국 국가조직으로서 황실 연초 공급과 홍삼의 전매 등을 전담하는 기관이 삼정과였다. 이는 1948년 대한민국 정부 수립에 따라 재무부 산하 ‘전매국’으로 바뀌었다. 전매 사업은 6.25 전쟁 중에도 중단 없이 이어지면서 국가 재원 역할을 했고, 1952년 전매청으로 이름을 변경했다.1987년 시작된 ‘한국전매공사’ 시절을 거친 후 1989년 민간기업의 제도와 운영방식을 도입하면서 ‘한국담배인삼공사’로 다시 한 번 이름을 바꿨다. 한국담배인삼공사 시절에 초대 홍두표(90) 전 사장과 뒤를 이은 김기인(85), 김영태(83) 전 사장은 모두 외부 출신이 맡았다. 4대 고(故) 김재홍 전 사장은 첫 내부 출신 사장이었다. 이어 2002년 민영화 후 첫 사장인 곽주영(73), 곽영균(74) 전 사장도 내부 출신 사령탑으로 독립 경영의 기틀을 닦았다. 그 결과 현재 KT&G는 142년의 긴 역사를 바탕으로 높은 기술력을 쌓아오면서 국내 궐련 시장에서 글로벌 브랜드의 공세를 성공적으로 막아냈다는 평가를 받는다.