당의 ‘공격수’에서 문체위 조정자로…의사봉 잡은 이재정[주간 여의도 Who?]

이재정 더불어민주당 의원 인터뷰

공격수에서 조정자로 바뀐 위원장

“여야 잇고 결과내는 국회 필요해”

외교·산업 넘어 K-컬처 그림 구상

이미지 확대 이재정 더불어민주당 의원이 24일 국회 문화체육관광위원회 위원장실에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 이 의원은 “타협과 중재는 소신을 꺾는 게 아니라 원하는 결과로 가는 과정”이라며 ‘협치’의 중요성을 강조했다. 이재정 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재정 더불어민주당 의원이 24일 국회 문화체육관광위원회 위원장실에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 이 의원은 “타협과 중재는 소신을 꺾는 게 아니라 원하는 결과로 가는 과정”이라며 ‘협치’의 중요성을 강조했다. 이재정 의원실 제공

매주 금요일 [주간 여의도 Who?]가 온라인을 통해 독자를 찾아갑니다. 서울신문 정당팀이 ‘주간 여의도 인물’을 선정해 탐구합니다. 지난 일주일 국회에서 가장 눈에 띄었던 정치인의 말과 움직임을 다각도로 포착해 분석합니다.

이미지 확대 이재정 국회 문화체육관광위원회 위원장이 지난 21일 문체위 전체회의에서 당초 이튿날로 예정했던 대한축구협회 청문회를 오는 30일로 연기하는 안건을 의결하고 있다. 이재정 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재정 국회 문화체육관광위원회 위원장이 지난 21일 문체위 전체회의에서 당초 이튿날로 예정했던 대한축구협회 청문회를 오는 30일로 연기하는 안건을 의결하고 있다. 이재정 의원실 제공

이재명 대통령의 ‘월드컵 특사’로 멕시코를 방문한 이재정(가운데) 더불어민주당 의원과 김남희(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 의원이 지난달 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기를 찾아 박수치고 있다. 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령의 ‘월드컵 특사’로 멕시코를 방문한 이재정(가운데) 더불어민주당 의원과 김남희(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 의원이 지난달 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기를 찾아 박수치고 있다. 사포판 뉴시스

이미지 확대 이재정 더불어민주당 의원이 지난달 26일 제주 해비치호텔에서 열린 제21회 제주포럼 ‘불확실성의 시대, 한미 협력의 미래와 의회 외교’ 세션에서 발언하고 있다. 이재정 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재정 더불어민주당 의원이 지난달 26일 제주 해비치호텔에서 열린 제21회 제주포럼 ‘불확실성의 시대, 한미 협력의 미래와 의회 외교’ 세션에서 발언하고 있다. 이재정 의원실 제공

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세줄 요약 이재정 국회 문체위원장은 원내대변인 시절의 강한 공세 대신 경청과 조정을 앞세우며 여야가 함께 결과를 내는 상임위를 만들겠다고 했다. 축구협회 청문회도 자료를 충분히 확보해 말싸움이 아닌 실질 검증의 장으로 준비하고, 문화 예산 확대와 K-컬처 산업화도 추진한다. 공격수에서 조정자로 바뀐 이재정 문체위원장

축구협회 청문회 연기와 자료 확보로 실질 검증 준비

문화 예산 확대와 K-컬처 산업화 과제 제시

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더불어민주당 3선 의원인 이재정(경기 안양 동안을) 국회 문화체육관광위원장은 ‘협치’의 중요성을 강조했다. 민주당이 연일 강조하는 ‘일하는 국회’를 만들기 위해 여야가 각자의 주장만 쏟아내는 것을 넘어 서로 다른 요구를 조정해 끝내 결과를 내겠다는 포부도 밝혔다.이라고 한다.이 위원장은 24일 서울신문과 만나 “여야 위원들이 함께 참여하는 가운데 청문회가 열릴 수 있을 것으로 기대한다”며 일정 변경 이유를 설명했다. 야당의 참여 가능성을 열어두는 한편,다.이 위원장은 정치 입문 이후 오랫동안 상대 진영의 논리를 공격하는 자리에 섰다. 초선이던 2016년 민주당 원내대변인을 맡아 박근혜 전 대통령 탄핵 정국의 전면에 나섰다. 탄핵소추안 표결을 하루 앞둔 그해 12월 8일 국회 정론관(현 소통관)에서는 최서원(개명 전 최순실)씨와의 관계를 부인한 김기춘 전 대통령비서실장을 향해 “진실을 은폐하려 한 김 실장이야말로 이번 사태의 핵심 주범”이라고 직격했다.문체위원장이 된 현재의 역할과 맞닿는 공세도 있었다. 2017년 1월 박근혜 정부의 문화예술인 블랙리스트 의혹이 불거지자 “국민들은 블랙리스트에 박근혜 대통령 이름 석자를 올렸다”고 비판했다. 청와대가 블랙리스트를 기획하고 문화체육관광부가 실행했다며 박 전 대통령의 사죄도 요구했다. 정부·여당을 겨냥한 짧고 강한 문장으로 쟁점을 선명하게 만드는 것이 당시 원내대변인 이재정의 역할이었다.당의 공격수였던 이 위원장은을 꼽는다. 그는 “가 되지만,한다”고 말했다. 자신이 직접 실무를 챙기고 성과를 내는 데서 한발 물러나 위원회 전체를 살피고, 다른 의원들이 질의와 입법으로 성과를 낼 수 있도록 뒷받침하겠다는 것이다.다만이 소신을 접는 일은 아니라고 선을 그었다. 정치권에서 타협과 중재가 ‘야합’으로 폄훼되기도 하지만이라는 설명이다. 위원장이 여야에 같은 기준을 적용하려면 “때로는 자기 당 의원에게도 단호해야 한다”고 했다. 이 위원장이 말하는 조정은 갈등을 덮는 것이 아니라,이다.이 같은 운영 방식은 재선 때 위원장을 맡았던 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 먼저 시험대에 올랐다. 2023년 국정감사 당시 위원장실은 의원별 요구 자료와 담당 부처를 엑셀 파일로 정리했다. 의원실에는 자료가 필요한 이유를 묻고, 정부 부처에는 제출이 어려운 근거를 확인했다. 원자료를 내기 어렵다면 의원의 질의 취지를 뒷받침할 수 있는 대체 자료를 찾아 양쪽에 제시했다. 이 위원장은 국감을 앞두고 공개적으로 “자료 미제출 없는 국정감사를 만들겠다”고 밝혔고, 이를 지켰다.국감 당시 요청했던 마지막 자료 한 건이 남아 있던 때는 자료를 확인하기 전까지 상임위를 산회하지 않겠다고 버티기도 했다. 반대로 의원의 요구가 과도하다고 판단되면 해당 의원실을 설득했다. 모든 요구 자료를 확인한 뒤에야 국감을 마쳤다는 게 이 위원장의 설명이다. 그는 당시 경험을 “서로가 일할 수 있는 공간을 열었던 것”이라고 표현했다. 이듬해 산자중기위는 국회가 선정한 우수 상임위원회로 의정대상을 받았다.지난 21일 문체위가 축구협회에 806건의 자료를 요구한 것도 같은 연장선에 있다. 증인을 불러 질타하는 데 그치지 않고, 의원들이 충분한 자료를 토대로 질문해야 청문회가 실질적인 결과를 남길 수 있다는 판단에서다. 이 위원장은 축구협회를 향해 “국민께 충분히 소명하고 설명할 기회로 삼으라”고 당부했다.재선 당시 외교통일위원회에서 외교와 통상을, 산자중기위에서 산업을 다룬 경험이 문체위 활동으로 이어졌다고 한다. K-컬처 역시 창작물인 동시에 수출 상품이며, 국가 이미지를 만드는 외교 자산이기 때문이다. 그는 “최근 문체위 당정협의에서 개별 콘텐츠 기업에 지원금을 나눠 주는 방식을 넘어 문화산업도 반도체 산업과 같이 클러스터를 이룰 수 있는지 검토하자고 제안했다”고 말했다.정부는 올해 문화체육관광부 예산을 7조 8555억원으로 확정하고 콘텐츠산업을 국가전략산업으로 육성하겠다는 목표를 세웠다. 이 위원장은 늘어난 예산과 ‘K-컬처 육성’이라는 구호를 창작자 지원과 해외 진출, 관광·지역산업 활성화 등 구체적인 정책 성과로 연결하겠다는 구상이다. 그는 “국가 전체 예산에서 문화·체육 등의 분야가 차지하는 비중을 2%대로 높이는 목표도 당정이 함께 논의해야 한다”고 강조했다.