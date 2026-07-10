47세 ‘늦둥이 아빠’의 정치…공감으로 정책 만드는 김영호[주간 여의도 Who?]

최고위원 출마한 與 김영호 의원

늦둥이 키우며 교육 정책에 관심

교육부에 ‘알파폰’ 프로젝트 제안

‘통합 정치’ 강조…3대 청년 공약

“청년들이 의제 만들 공간 마련”

이미지 확대 김영호 더불어민주당 의원이 지난달 25일 국회 소통관에서 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김영호 더불어민주당 의원이 지난달 25일 국회 소통관에서 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스

매주 금요일 [주간 여의도 Who?]가 온라인을 통해 독자를 찾아갑니다. 서울신문 정당팀이 ‘주간 여의도 인물’을 선정해 탐구합니다. 지난 일주일 국회에서 가장 눈에 띄었던 정치인의 말과 움직임을 다각도로 포착해 분석합니다.

“제 정치 인생을 관통하는 단어는 ‘공감 능력’입니다.”

최근 독서국가론을 담은 저서 ‘교육을 반대합니다’를 출간하기도 했다.

이미지 확대 김영호(가운데) 더불어민주당 의원이 지난 5월 아동권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 굿네이버스는 이날 김 의원(당시 국회 교육위원회 위원장)에게 ‘아동노동 반대 서명’을 전달했다. 김영호 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김영호(가운데) 더불어민주당 의원이 지난 5월 아동권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 굿네이버스는 이날 김 의원(당시 국회 교육위원회 위원장)에게 ‘아동노동 반대 서명’을 전달했다. 김영호 의원실 제공

그의 ‘공감’ 정치는 교육 분야에 머물지 않는다.

. 2017년 장애 인식 개선을 위한 공익광고를 의무화하는 법안을 대표 발의했고, 지난 3월

을 대표 발의했다.

이미지 확대 김영호 의원이 지난 2일 서울 여의도 국회 소통관에서 20대 청년 당원들과 함께 기자회견을 열고 발언하고 있다. 김영호 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김영호 의원이 지난 2일 서울 여의도 국회 소통관에서 20대 청년 당원들과 함께 기자회견을 열고 발언하고 있다. 김영호 의원실 제공

공감과 함께 김 의원이 자주 꺼낸 단어는 ‘효능감’이었다. 김 의원은 이재명 대통령의 경기지사 시절 ‘하천·계곡 불법 시설물 정비 사업’을 언급하며 “효능감의 정치를 해야 한다”고 강조했다. 그는 “수십 년간 해결하지 못했던 계곡을 정비했던 이 대통령의 결단처럼 국민이 체감할 수 있는 정책이 필요하다”며 “국회의원과 민주당 모두 정책으로 평가받을 수 있으면 좋겠다”고 말했다.

이런 문제의식은 최고위원 출마 공약에도 담겼다. 지난달 25일 민주당 최고위원 출마를 선언한 김 의원은 의원 전원이 민생 현안을 하나씩 맡는 ‘1의원 1특위’를 대표 공약으로 내세웠다. 거창한 문제보다 국민이 일상에서 겪는 사소한 불편과 잘못된 관행을 법과 제도로 바꾸자는 취지다.

김 의원은 “

서울시당위원장을 운영하면서 정당 최초로 권리당원협의체를 만들었다”며 “이를 16개 시도당에 다 설치해서 161개 특위에 대한 평가를 당원들이 하도록 할 것”이라고 설명했다.

이미지 확대 김영호 더불어민주당 의원 김영호 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김영호 더불어민주당 의원 김영호 의원실 제공

김 의원은

청년 민심 회복 태스크포스(TF), 청년참여예산제, 청년담론위원회 신설 등 3대 청년 공약도 제안했다. 그는 지난 2일 국회에서 기자회견을 열고

“우리 당의 수많은 정치인들이 선거 책임론을 말하고 원인을 분석하며 여러 탓을 들기는 했지만, 정작 상처받은 청년들을 향해 진심으로 사과한 사람은 단 한 명도 없었다”며 고개 숙여 사과했다. 기성세대가 답을 정하기보다 청년들이 직접 의제를 만들 수 있는 공간을 마련하자는 것이 그의 구상이다.

계파색이 옅은 것으로 알려진 김 의원은 이번 최고위원 선거에서 자신의 강점으로 ‘통합’을 꼽았다. 그는

“당을 작은 운동장이 아니라 큰 운동장처럼 넓게 쓰겠다”며 “

, 후배 정치인들을 보듬으며 토론 중심의 여당을 만들고 싶다”고 말했다.





김 의원은 민주당 원내부대표와 국회 외교통일위원회 간사, 윤리특별위원회 위원, 서울시당위원장, 교육위원장 등을 지냈다.

‘DJ 최측근’으로 불린 6선 김상현 전 민주당 의원의 아들이다.

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세줄 요약 김영호 민주당 의원은 47세에 얻은 늦둥이 경험을 바탕으로 학부모의 고민에 공감하며 교육 정책을 설계했다. 에듀 안심폰 구상과 장애인 인식 개선 법안, 청년 사과와 1의원 1특위 공약을 통해 체감형 정치와 당내 통합을 강조했다. 47세 늦둥이 아버지 시선의 교육 정책 구상

에듀 안심폰·장애인 인식 개선 법안 추진

청년 사과, 1의원 1특위, 통합형 당 운영 제안

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22대 국회 전반기 교육위원장을 지낸 3선 김영호(59·서울 서대문을) 더불어민주당 의원은 10일 서울신문과 만나 “교육위원장을 잘 마무리할 수 있었던 이유는이었다”고 말했다.47세에 늦둥이를 얻은 뒤 교육 정책에 관심을 갖게 됐다는 김 의원은 “국회의원들은 대체로 자녀가 장성해 고등교육에 관심이 많지만 저는 초등학생을 키우는 아버지였다”며 “교육위에서도 초·중등 교육 현장의 고민이 상대적으로 잘 다뤄지지 않았는데,”고 말했다.그렇게 탄생한 구상이 ‘알파폰 프로젝트’다. 교육부가 인증하는 ‘에듀 안심폰’을 개발·보급해 청소년들의 스마트폰 과의존을 줄이는 게 핵심이다. 영국 시민단체 ‘스마트폰 없는 어린 시절(SFC)’과 교류하고 국내 제조사와도 논의하며 아이디어를 구체화했다. 김 의원은 교육부와 시도교육감들에게도 필요성을 설명하며 사회적 공론화를 추진하고 있다.김 의원은 “학부모들이 가장 많이 하는 고민이 ‘스마트폰을 언제 사줘야 하느냐’는 것”이라며 “스마트폰이 디지털·게임·도박 중독 등으로 이어지는 등 사회적 폐해가 심각한데 지금까지 그 누구도 근본적인 해결책을 내놓지 못했다”고 지적했다.김 의원은 “장애인 정책의 핵심은 비장애인의 인식 개선”이라며 “장애인이 행복한 나라가 결국 모두가 행복한 나라”라고 말했다. 이어 “대한민국이 경제 규모에 걸맞은 선진국이 되려면 장애인들이 가장 행복하게 살아갈 수 있는 나라가 돼야 한다”고 덧붙였다. 그는했다.정청래 전 대표에 대해선 “당을 너무 작게 운용하고 폐쇄적이었다는 점에서 여당 대표로서는 아쉬웠다”고 평가헀다. 그러면서