월드컵 특사부터 선관위 국조특위까지… ‘동에 번쩍 서에 번쩍’ 與 김남희 [주간 여의도 Who?]

김남희 더불어민주당 의원 인터뷰

멕시코 대통령 만나 李 친서 전달

양국간 FTA 협상 재개 필요성 강조

귀국 후 ‘투표용지 부족’ 국조 참전

“2030세대 마음 얻을 방안 찾아야”

이미지 확대 이재명 대통령의 ‘월드컵 특사’로 멕시코를 방문한 김남희(왼쪽) 더불어민주당 의원과 이재정(가운데) 더불어민주당이 의원이 지난 17일(현지시간) 클라우디아 셰인바움 파르도 멕시코 대통령을 예방하고 있다. 김남희 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령의 ‘월드컵 특사’로 멕시코를 방문한 김남희(왼쪽) 더불어민주당 의원과 이재정(가운데) 더불어민주당이 의원이 지난 17일(현지시간) 클라우디아 셰인바움 파르도 멕시코 대통령을 예방하고 있다. 김남희 의원실 제공

매주 금요일 [주간 여의도 Who?]가 온라인을 통해 독자를 찾아갑니다. 서울신문 정당팀이 ‘주간 여의도 인물’을 선정해 탐구합니다. 지난 일주일 국회에서 가장 눈에 띄었던 정치인의 말과 움직임을 다각도로 포착해 분석합니다.

이미지 확대 이재명 대통령의 ‘월드컵 특사’로 멕시코를 방문한 김남희(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 의원과 이재정(가운데) 더불어민주당 의원이 지난 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기를 찾아 박수치고 있다. 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령의 ‘월드컵 특사’로 멕시코를 방문한 김남희(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 의원과 이재정(가운데) 더불어민주당 의원이 지난 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기를 찾아 박수치고 있다. 사포판 뉴시스

이미지 확대 김남희(가운데) 더불어민주당 의원이 지난 23일 국회에서 열린 ‘투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국회 국조특위’ 전체회의에서 질의하고 있다. 김남희 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김남희(가운데) 더불어민주당 의원이 지난 23일 국회에서 열린 ‘투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국회 국조특위’ 전체회의에서 질의하고 있다. 김남희 의원실 제공

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세줄 요약 김남희 민주당 의원이 월드컵 특사로 멕시코를 방문해 정상 간 소통과 FTA 재개 가능성을 살폈다. 귀국 뒤에는 선관위 국조특위에서 투표용지 부족 사태와 부실한 대응을 강하게 따져 물으며 연일 존재감을 드러냈다. 월드컵 특사로 멕시코 방문, 양국 협력 점검

정상 소통·FTA 재개 가능성, 현지 반응 확인

귀국 뒤 선관위 국조특위서 강한 질타

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지난 19일, 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 대한민국과 멕시코의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 경기에서 뜻밖의 인물들이 눈에 띄었다. 대통령 특사 자격으로 멕시코를 방문한 김남희·이재정 더불어민주당 의원이 바로 그 주인공이었다. 경기는 0대1로 석패했지만 이들 의원은 대한민국과 멕시코의 향후 관계와 협력에 있어 많은 희망을 봤다고 했다.한-멕시코 의원친선협회 이사를 맡고 있기도 한 김남희(경기 광명을·초선) 민주당 의원은 26일 서울신문과 만나 대한민국과 멕시코가 많은 부분에서 닮았다고 했다.김 의원은 “무엇보다 멕시코 국민들은 굉장히 성실하고, 열심히 일하는 그들의 모습은 근면한 우리와 굉장히 비슷하다”고 평가했다. 또한 “우리나라가 중국과 러시아 등 강대국 사이에서 당당하게 목소리를 내는 것처럼 멕시코도 강대국들 사이에서 점점 성장하고 있다는 점도 유사하다”고 덧붙였다.이재명 대통령은 이번 월드컵을 계기로 김 의원을 특사로 파견하면서 양국 간의 관계를 강화하고, 현지에서 교포를 비롯한 국민들의 안전 확보를 당부하도록 하는 임무를 부여했다.클라우디아 셰인바움 파르도 멕시코 대통령을 비롯해 많은 인사들을 만나는 성과를 낸 김 의원은 “이 대통령과 셰인바움 대통령이 이미 여러 차례 대화를 나눴고, 두 정상 간의 소통이 아주 잘 되고 있는 것 같다”고 말했다.핵심 의제로 꼽히는 양국 간의 자유무역협정(FTA) 협상 재개 문제에 대해서는 “연방 정부의 경우 현재 미국과의 무역 문제를 풀기 위해 노력하고 있고, 특히 관세 문제가 해결되고 난 뒤에 FTA를 추진하겠다는 기본적인 입장을 가지고 있는 것으로 파악했다”고 전했다. 헤수스 파블로 레무스 나바로 할리스코주 주지사는 김 의원에게 할리스코가 여러 산업이 발전하고 있는 지역인 만큼 한국 기업들과의 협력에 있어 매우 적극적인 입장을 표했다고 한다.김 의원은 짧은 멕시코 방문 일정을 마치고 귀국한 뒤 연일 바쁜 일정을 보내고 있다. 최근 선거관리위원회의 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회에도 이름을 올렸다. 지난 23일 열린 전체회의에서는 당시 선관위의 반성 없는 태도를 따끔하게 지적한 김 의원의 질의가 화제가 됐다.김 의원은 세금으로 부부 동반 해외 출장을 다녀왔지만, 이를 공개 보고서에는 별도로 기재하지 않은 노태악 전 중앙선거관리위원장을 향해 “해외 출장에 배우자와 동행하기 위한 왕복 비행기표 1200만원은 아끼지 않으면서 투표용지 비용은 아껴야 할 대상인가”라며 “대체 선관위는 무엇을 위한 기관인가”라고 직격했다.김 의원은 수사권이 없는 국정조사만으로는 실효성에 한계가 있다는 일부 우려에 대해서도 “지금은 이 문제의 원인과 과정을 최대한 투명하게 밝혀내는 것이 중요한 시점”이라며 “국정조사를 통해 얽혀 있는 구조적·개인적 문제를 최대한 밝혀내서 공개해야 개선에 대한 사회적인 합의가 이뤄질 수 있지 않을까 생각한다”고 밝혔다.김 의원은 서울 송파구 올림픽공원 등에서 벌어진 시위와 6·3 지방선거를 계기로 2030으로 대표되는 젊은 세대의 마음을 얻을 수 있는 방안을 강구해야 한다고 했다. 김 의원은 “서울과는 달리 대구에서 많은 2030 청년들이 민주당을 선택했다는 건 이재명 정부와 김부겸 후보가 던진 지역균형발전이라는 의제가 2030에게 소구력이 있다는 것”이라며 “이런 목소리를 민주당이 좀 더 깊게 받아들이고 그들의 문제를 해결하는 데에 도움이 될 수 있는 방향으로 나아가야 하지 않나 생각한다”고 말했다.