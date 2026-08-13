드래곤볼·원피스·귀멸 키운 日 ‘소년점프’…만화 대국도 100만부 무너졌다 [와쿠와쿠 도쿄]

세줄 요약 드래곤볼·원피스·슬램덩크를 키운 일본의 대표 만화잡지 주간 소년 점프가 올해 4~6월 평균 인쇄증명 발행부수 98만5000부를 기록하며, 2008년 통계 집계 이후 처음으로 100만 부 아래로 내려갔다. 스마트폰과 전자책 확산 속에 종이 잡지 시대가 흔들린다. 주간 소년 점프 발행부수, 100만 부 아래로 하락

드래곤볼·원피스 키운 일본 만화 황금기 상징

스마트폰·전자책 확산, 종이 잡지 쇠퇴 가속

이미지 확대 지난 6일 도쿄 미나토구의 한 서점 주간지 코너에서 시민이 잡지를 읽고 있다. 일본 주간지 시장은 종이 구독 감소와 디지털 전환의 영향으로 크게 위축되고 있다. 도쿄 명희진 특파원 닫기 이미지 확대 보기 지난 6일 도쿄 미나토구의 한 서점 주간지 코너에서 시민이 잡지를 읽고 있다. 일본 주간지 시장은 종이 구독 감소와 디지털 전환의 영향으로 크게 위축되고 있다. 도쿄 명희진 특파원

이미지 확대 도쿄 미나토구의 한 서점 주간지 코너에 진열돼 있는 만화 잡지. 도쿄 명희진 특파원 닫기 이미지 확대 보기 도쿄 미나토구의 한 서점 주간지 코너에 진열돼 있는 만화 잡지. 도쿄 명희진 특파원

이미지 확대 발행부수가 사상 처음으로 100만부 아래로 떨어진 ‘주간 소년 점프’의 정기구독 안내 화면. 슈에이샤 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 발행부수가 사상 처음으로 100만부 아래로 떨어진 ‘주간 소년 점프’의 정기구독 안내 화면. 슈에이샤 홈페이지 캡처

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘드래곤볼’, ‘슬램덩크’, ‘원피스’, ‘나루토’, ‘데스노트’, ‘귀멸의 칼날’….일본 만화의 역사를 써온 만화 잡지 ‘주간 소년 점프’의 발행 부수가 100만 부 아래로 떨어졌습니다. 주간 소년 점프를 읽으며 자랐다는 40대 회사원 오타 씨는 “월요일 아침은 점프가 나오는 날이었다”고 회상했습니다. 새 책 냄새가 채 가시지 않은 만화 잡지를 친구들과 돌려 읽고, 다음 화를 기다리던 시절이 있었다는 겁니다.최근 일본잡지협회 발표에 따르면 슈에이샤가 발행하는 주간 소년 점프의 올해 4~6월 평균 인쇄증명 발행 부수는 98만5000부를 기록했습니다. 발행 부수가 100만 부 아래로 떨어진 것은 관련 통계 집계가 시작된 2008년 이후 처음입니다.1968년 창간한 점프는 일본 만화의 황금기를 상징하는 잡지입니다. 도리야마 아키라의 ‘드래곤볼’, 이노우에 다케히코의 ‘슬램덩크’, 오다 에이치로의 ‘원피스’ 등 시대를 대표하는 작품들이 모두 이곳에서 연재됐습니다. 특히 ‘드래곤볼’과 ‘슬램덩크’가 함께 연재되던 1994년에는 발행 부수 653만 부를 기록했습니다. 지금까지도 깨지지 않은 만화 잡지 사상 최고 기록이죠.하지만 시대가 달라졌습니다. 인터넷과 스마트폰, 전자책이 일상이 되면서 점프는 2017년 200만 부 선이 무너졌고, 올해는 결국 100만 부 선이 깨졌습니다. ‘주간 소년 매거진’, ‘주간 소년 선데이’, ‘주간 분슌’ 등 일본을 대표하던 종이 잡지들도 비슷한 길을 걷고 있습니다.도쿄에서 생활하다 보면 이런 변화를 어렵지 않게 체감합니다. 편의점 잡지 코너는 예전보다 눈에 띄게 줄었고, 출근길 전철에서는 종이 만화책이나 잡지를 펼친 사람보다 스마트폰 화면을 바라보는 사람이 훨씬 많습니다. 과거 책장을 넘기는 소리가 익숙했다면, 지금은 손가락으로 화면을 넘기는 모습이 더 자연스러운 풍경이 됐습니다.물론 만화를 향한 일본인의 애정까지 식은 건 아닙니다. 출판과학연구소에 따르면 지난해 일본 만화 시장 규모는 6925억 엔(약 6조 2300억 원)이었습니다. 이 가운데 종이 만화 시장은 1652억 엔으로 전년보다 14% 감소했지만, 전자 만화 시장은 5273억 엔으로 성장해 전체의 76.1%를 차지했습니다.점프의 100만 부 붕괴는 한 잡지의 쇠퇴를 의미하는 숫자만은 아닐지도 모릅니다. 친구들과 한 권의 잡지를 돌려 읽고 다음 화를 함께 기다리던 시대가 저물었습니다. 사라진 건 만화가 아니라 ‘종이’를 함께 넘기던 만화 대국 일본의 풍경인지도 모르겠습니다.