100년 넘은 교도소에서 하룻밤 140만원…호텔로 변신한 日나라감옥 [와쿠와쿠 도쿄]

세줄 요약 일본 나라현의 110년 된 옛 나라감옥이 고급 호텔로 다시 문을 열었다. 독방을 잇는 객실과 박물관을 갖추고, 2인 1실 기준 140만원부터 받는다. 국가는 소유권을 유지하고 민간이 운영하는 방식으로 문화재 보존과 수익을 함께 노린다. 110년 옛 나라감옥, 고급 호텔로 재탄생

독방 연결 객실·박물관 함께 운영

국가 보존, 민간 수익의 첫 컨세션 적용

이미지 확대 국가 지정 중요문화재인 옛 나라감옥을 개조해 만든 호텔 ‘호시노야 나라감옥’ 전경. 100년 넘게 교도소로 사용된 건물이 고급 호텔로 다시 문을 열었다. 호시노야 나라감옥 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 국가 지정 중요문화재인 옛 나라감옥을 개조해 만든 호텔 ‘호시노야 나라감옥’ 전경. 100년 넘게 교도소로 사용된 건물이 고급 호텔로 다시 문을 열었다. 호시노야 나라감옥 홈페이지 캡처

이미지 확대 16세기 수도원을 호텔로 개조한 포르투갈 포자다 모스테이루 드 기마랑이스. 기마랑이스는 유네스코 세계문화유산 도시로, 포자다는 수도원·성·궁전·요새 등 역사 건축물을 호텔로 활용하는 포르투갈의 대표 숙박 브랜드다. 포자다 모스테이루 드 기마랑이스 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 16세기 수도원을 호텔로 개조한 포르투갈 포자다 모스테이루 드 기마랑이스. 기마랑이스는 유네스코 세계문화유산 도시로, 포자다는 수도원·성·궁전·요새 등 역사 건축물을 호텔로 활용하는 포르투갈의 대표 숙박 브랜드다. 포자다 모스테이루 드 기마랑이스 홈페이지 캡처

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문화재에서 숙박을 한다면 어떨까요. 그것도 감옥에서 말입니다. 일본 나라현의 옛 나라감옥이 지난달 25일 고급 호텔로 다시 문을 열었습니다. 국가 지정 중요문화재인 이 건물은 1908년 지어져 100년 넘게 교도소와 소년형무소로 사용되다가 2017년 폐쇄됐습니다.호텔 이름은 ‘호시노야 나라감옥’입니다. 객실은 죄수들이 생활하던 독방 여러 개를 연결해 만들었습니다. 숙박료는 2인 1실 기준 14만 7000엔(약 140만원)부터. 감옥의 역사를 소개하는 박물관도 함께 운영됩니다.독특한 관광 상품을 만들기 위해서만은 아닙니다. 이 호텔은 일본이 문화재를 보존하는 새로운 방식을 보여주는 상징적인 사례이기도 합니다.이번 사업은 국가가 건물 소유권을 유지하면서 민간 기업에 운영권을 맡기는 ‘컨세션 방식’이 중요문화재에 처음 적용된 사례입니다. 국가는 문화재를 보존하고 민간은 운영 수익을 얻는 구조입니다. 일본은 최근 “활용하지 못하면 보존도 어렵다”는 현실적인 접근에 무게를 두고 있습니다. 사람들이 찾고 돈을 쓰며 수익을 낼 수 있는 공간으로 활용해야 문화재도 오래 살아남을 수 있다는 생각입니다.이런 시도는 다른 지역으로도 확산되고 있습니다. 역사 건축물 활용 전문 기업인 밸류매니지먼트 그룹은 오카야마현 쓰야마시의 등록유형문화재 등을 개조해 내년 3월 호텔을 열 예정입니다. 객실과 식당을 마을 곳곳에 분산 배치해 투숙객이 옛 성곽 마을 전체를 하나의 호텔처럼 체험하도록 하는 ‘분산형 호텔’ 방식입니다.배경에는 늘어나는 문화재와 커지는 유지관리 부담이 있습니다. 니혼게이자이신문이 인용한 일본 문화청 집계에 따르면 지방자치단체가 지정한 문화재는 올해 기준 약 12만2000건으로 40년 전보다 70% 증가했습니다. 반면 인구 감소와 고령화로 지방 재정은 갈수록 악화하고 있습니다.문화재를 보존해야 한다는 데는 누구도 이견이 없습니다. 문제는 돈입니다. 수리비와 관리비는 계속 늘어나는데 이를 감당할 인력과 예산은 부족해지고 있습니다. ‘보존’만으로는 지속 가능하지 않다는 고민이 커지는 이유입니다.문화재를 관광 자원으로 활용하는 시도 자체는 새로운 개념이 아닙니다. 프랑스에서는 중세 성과 수도원, 저택 등을 호텔로 운영하는 사례가 적지 않고, 포르투갈도 역사적인 건축물을 고급 호텔로 활용하는 ‘포자다(Pousada)’를 오래전부터 운영해 왔습니다.한국에서는 문화재의 상업적 활용에 거부감을 느끼는 시선도 적지 않습니다. 그러나 일본은 박제된 과거가 아니라 지금도 가치를 만들어 낼 수 있는 공간으로 문화재를 바라보기 시작했습니다.문화재를 지키기 위해 활용하고, 활용을 통해 다시 보존하려는 시도가 일본 곳곳에서 이어지고 있습니다. 문화재를 박제된 유산이 아니라 살아 있는 자산으로 만들려는 일본의 실험은 과연 성공할 수 있을까요.