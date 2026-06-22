日 변기·조미료·세제 회사의 반도체 생존법 [와쿠와쿠 도쿄]

세줄 요약 변기 회사 TOTO가 고순도 세라믹 기술로 AI 반도체용 정전척에 투자하고, 아지노모토와 카오, 사쿠라크레파스도 소재·세정·마커로 공급망을 떠받쳤다. 일본 제조업의 숨은 경쟁력이 다시 주목받는다. TOTO, 고순도 세라믹 기반 정전척 투자 확대

아지노모토·카오·사쿠라크레파스, 공급망 참여

AI 시대, 일본 소재·부품 경쟁력 재조명

이미지 확대 TOTO의 정전척(ESC). TOTO 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 TOTO의 정전척(ESC). TOTO 홈페이지 캡처

이미지 확대 아지노모토가 개발한 층간 절연재 ABF. 회사 이름을 딴 제품명이지만 현재는 인텔과 AMD 등 주요 반도체 업체들이 사용하는 사실상의 업계 표준으로 자리 잡았다. 아지노모토 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 아지노모토가 개발한 층간 절연재 ABF. 회사 이름을 딴 제품명이지만 현재는 인텔과 AMD 등 주요 반도체 업체들이 사용하는 사실상의 업계 표준으로 자리 잡았다. 아지노모토 홈페이지 캡처

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변기를 만드는 회사가 AI 반도체에 800억엔(약 7600억원)을 투자합니다. 일본 대표 위생도기 업체 TOTO 이야기입니다. 반도체 회사도 아닌 곳이 왜 이런 투자를 하는 걸까요.답은 변기에 있습니다. TOTO는 변기와 세면대를 만들며 오랫동안 고순도 세라믹 기술을 발전시켜 왔습니다. 고온에서도 변형이 적고 불순물이 거의 없는 이 기술은 반도체 웨이퍼를 고정하는 핵심 부품인 정전척(ESC) 생산으로 이어졌습니다.인공지능(AI) 데이터센터 건설 경쟁이 본격화되면서 정전척 수요도 빠르게 늘고 있습니다. 이에 TOTO는 향후 5년간 반도체 제조장비용 부품 사업에 800억 엔을 투자하고 차세대 1나노급 공정에 필요한 부품 개발에도 나선다고 합니다.실적을 보면 이유가 더 분명해집니다. 22일 니혼게이자이신문에 따르면 반도체 관련 부품을 담당하는 TOTO의 신사업 부문은 지난해 매출 674억엔, 영업이익 289억엔을 기록했습니다. 매출 비중은 10% 수준이지만 영업이익 기여도는 절반을 넘습니다. 반도체 부품이 이제는 회사의 수익을 떠받치는 핵심 사업으로 성장한 겁니다.TOTO만의 이야기가 아닙니다. 한국에서 ‘미원’으로 익숙한 일본 최대 식품 기업 아지노모토는 AI 반도체 패키지용 핵심 절연 소재인 ABF(Ajinomoto Build-up Film) 분야의 사실상 독점 기업입니다. 회사 이름을 딴 제품명이 업계 표준처럼 통용될 정도입니다.비오레와 어택으로 유명한 생활용품 업체 카오는 반도체 공정용 초정밀 세정제를 생산하고 크레파스를 만드는 사쿠라크레파스는 생산 현장에서 사용하는 산업용 특수 마커를 공급합니다. 조미료 회사와 세제 회사, 크레파스 회사가 AI 공급망의 한 축을 담당하고 있는 셈입니다.일본은 오랫동안 소재·부품·장비 산업에 강점을 가진 나라였습니다. 스마트폰과 TV 시장에서는 한국과 중국에 밀렸지만 제품을 만드는 데 필요한 소재와 부품 분야에서는 경쟁력을 유지해 왔습니다. AI 시대가 되면서 이런 강점이 다시 주목받고 있습니다.조미료를 연구하며 쌓은 화학 기술은 반도체 소재가 됐고, 변기를 만들며 발전시킨 세라믹 기술은 반도체 부품이 됐습니다. 세정 기술은 반도체 공정으로, 필기 기술은 산업용 마커로 확장됐습니다.AI 산업의 주인공은 엔비디아와 TSMC일지 모릅니다. 하지만 AI 반도체 공장의 한쪽에서는 지금 조미료 회사가 만든 소재와 변기 회사가 만든 세라믹 부품, 세제 회사가 만든 화학제품이 함께 움직이고 있습니다. AI 시대 일본 제조업의 저력이 뜻밖의 곳에서 다시 빛나고 있습니다.