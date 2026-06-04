‘교통의 요지’ 4호선 사당역 일대 어떻게 바뀌나…최고 19층 복합센터 들어선다 [헌집 줄게, 새집 다오]

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도시는 시간의 흐름 속에 ‘얼굴’을 바꿔 갑니다. 낡고 불편한 주거 여건을 개량하고 도시 환경을 개선하기 위한 재건축·재개발 등 정비사업이 이 순간에도 곳곳에서 진행 중입니다. 매달 첫째, 셋째 주 수요일에 열리는 서울시 도시계획위원회 결과를 중심으로 생생한 정비사업 정보를 ‘헌집 줄게, 새집 다오’에서 전해드립니다.

이미지 확대 서울 서초구 방배동 산127-1번지 일대에 있는 서울레미콘 부지 개발사업 조감도.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 방배동 산127-1번지 일대에 있는 서울레미콘 부지 개발사업 조감도.

서울시 제공

이미지 확대 서울 서초구 방배동 산127-1번지 일대에 있는 서울레미콘 부지 개발사업 대상지 위치도.

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세줄 요약 서울 서초구 사당역 인근 서울레미콘 부지가 2029년 지식산업센터와 공공임대업무시설, 근린생활시설을 갖춘 복합공간으로 바뀐다. 시는 준주거지역으로 용도를 바꾸고 직주근접형 R&D와 벤처창업 거점으로 키울 계획이다. 교통 분산을 위한 고가도로도 신설한다. 사당역 인근 서울레미콘 부지 복합개발 결정

지식산업센터·공공임대업무시설 2029년 조성

준주거지역 변경과 고가도로 신설 추진

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서울 서초구 우면산과 지하철 4호선 사당역 사이의 서울레미콘 부지가 2029년 지식산업센터와 공공임대업무시설로 탈바꿈한다.서울시는 지난달 27일 열린 제9차 도시·건축공동위원회에서 서초구 방배동 산127-1번지 일대 ‘서울레미콘 부지 지구단위계획구역 및 특별계획구역 세부개발계획 결정안’을 수정 가결했다고 4일 밝혔다.지하철 4호선 사당역 인근에 있는 사업 대상지는 역까지 걸어서 10분 거리에 있는 ‘노른자 땅’이다. 대상지는 과거 채석장(건축용 석재 또는 모래·자갈 등 골재를 채굴하는 장소)과 레미콘 공장 부지로 운영됐다. 2002년 강남순환도시고속도로 도시계획시설 결정 후 2011년 공장용지 대부분이 수용됐고 잔여 대상지가 놀고 있는 땅으로 방치됐다.시 결정으로 이 부지는 자연녹지지역에서 준주거지역으로 용도 변경됐다. 시는 이곳에 2029년 준공을 목표로 지상 19층 규모의 지식산업센터, 공공임대업무시설, 근린생활시설 등을 복합 조성한다. 시의 ‘2040 서울플랜’ 및 ‘2040 서초구 도시발전기본계획’과 연계해 직주근접형 연구개발(R＆D)과 벤처창업 일자리 거점으로 키울 예정이다. 시는 교통 편의를 위해 주간선도로인 과천대로의 교통 영향을 줄이기 위해 사업지 진입을 위한 고가도로도 신설한다.사업 대상지에는 약 298억원의 공공기여로 공공시설인 도시계획도로와 인공지능(AI) 우수기업 유치 등을 위한 업무공간을 저렴하게 제공하는 공공임대업무시설이 들어선다. 나머지 현금은 균형발전 및 공공시설 확보를 위한 재원으로 활용하게 된다. 심의 완료에 따라 사업시행자는 건축 인허가 등 후속 절차를 빠르게 추진할 예정이다.