빵 만들어 출장 판매·합숙 캠프까지…취업 재촉 않고 ‘일상 회복’ 돕는다 [쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다]

日 청년 지원 ‘사포스테’ 가보니

이미지 확대 일본 도쿄 ‘무사시노 사포스테’의 집중훈련 프로그램에 참여한 청년들이 카페에서 직업 체험을 하고 있다. ‘서포트 스테이션’의 줄임말인 사포스테는 일본 후생노동성이 위탁해 운영하는 청년 지원 기관이다.

무사시노 사포스테 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본 도쿄 ‘무사시노 사포스테’의 집중훈련 프로그램에 참여한 청년들이 카페에서 직업 체험을 하고 있다. ‘서포트 스테이션’의 줄임말인 사포스테는 일본 후생노동성이 위탁해 운영하는 청년 지원 기관이다.

무사시노 사포스테 제공

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세줄 요약 일본 도쿄의 청년서포트스테이션은 빵 만들기, 출장 판매, 합숙 캠프, 1대1 상담으로 미취업 청년의 사회 적응을 돕는다. 곧바로 취업을 강요하지 않고 생활리듬 회복부터 시작해 각자 속도에 맞춰 준비하게 한다. 취업 뒤에도 직장 정착 지원을 이어간다. 빵 만들기·출장 판매로 사회 경험 쌓기

합숙 캠프·차담회로 대인관계 훈련

1대1 상담과 단계별 지원으로 적응

2026-07-22 4면

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“여기선 실패해도 괜찮아요.”갓 구운 빵을 진열한 청년들이 손님을 맞는다. 일본 도쿄 무사시노 지역청년서포트스테이션(사포스테)에서 사회 적응을 준비하는 이들이다. 카페에서 빵을 만들고 지역 행사와 출장 판매에 나서며 일 경험을 쌓는다. 4박 5일 합숙 캠프에서 또래와 경험을 나누고 자신감을 키운다. 지역 상인들과 차담회를 하며 사람을 대하는 법을 배우고, 스태프의 1대1 맞춤 상담을 받으며 각자의 속도에 맞춰 사회로 나갈 준비를 한다. 사포스테를 졸업한 콘도(가명)는 “손님들의 웃는 얼굴을 보며 사람과 직접 마주하고 반응을 주고받는 기쁨을 알게 됐다. 계속 도전해 보고 싶다는 마음이 생겼다”고 말했다.사포스테는 15~49세 미취업 청년들이 일상을 회복하도록 돕는다. 헬로워크(공공직업안정소)처럼 일자리를 소개하지 않는다. 장기간 은둔 생활을 했거나 대인관계에 어려움을 겪는 등 곧바로 구직에 나서기 어려운 청년들이 ‘취업할 수 있는 상태’에 이르도록 지원하는 곳이다.2000년대 초 학업, 취업, 직업훈련도 받지 않는 청년인 ‘니트(NEET)’가 사회문제로 떠올랐다. 장기 불황과 취업빙하기를 거치며 사회 단절 청년이 증가한 것이 배경이었다. 일본 정부는 2006년 사포스테 사업을 시작했다.이제는 청년 인구가 줄면서 기업들이 사람을 구하지 못해 아우성이고 정부는 외국인 인력 확보에 사활을 걸고 있지만 사회 밖 청년은 사라지지 않았다. 지난 16일 만난 후생노동성 사포스테 담당자는 “가장 많은 시간을 들이는 것이 상담”이라며 “사람마다 안고 있는 문제와 필요한 지원이 모두 다르다”라고 말했다. 오래 은둔한 사람은 생활리듬을 되찾는 일부터 시작한다. 정신적인 어려움으로 퇴사한 경험자에게는 재사회화를 위한 상담을 한다. 의사소통 훈련이나 직장 체험이 필요한 경우도 있다. 상담으로 개인별 어려움을 파악하고 필요한 프로그램을 단계적으로 제공한다. ‘1년 안 취업’ 식의 시간 제한도 없다. 취업 준비가 되면 헬로워크에 연계해 일자리를 소개하고, 취업 후에는 ‘직장 정착 지원’을 이어간다.코로나19 후에는 통신제 고교 학생들이 새로운 과제로 떠올랐다. 인터넷으로 교육을 이수하는 시스템이어서 또래와의 교류 등이 상대적으로 적고 사회 적응에 어려움을 겪는 사례가 적지 않다.사포스테 관계자는 “통신제 고교 졸업생의 약 30%가 진로가 정해지지 않은 채 졸업한다”고 했다. 사포스테는 전국 179곳에서 운영되며 비영리조직(NPO) 등 민간단체가 운영을 맡는다. 지난해 신규 등록자는 1만 7242명, 상담과 프로그램 이용은 연간 약 48만 건에 달했다. 이용자의 73.7%는 취업이나 직업훈련 등 다음 단계로 이행했다.