“전체 채용 규모부터 늘려야 지역인재 쿼터도 늘어”[쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다]

공공기관 이전으로 일자리 살리려면

세줄 요약 지역 청년을 지역에서 취업시키려는 정책이 이어졌지만 체감 효과는 크지 않았다. 공공기관 지역인재 의무 채용은 유지됐으나 채용 인원이 줄며 일자리가 감소했고, 혁신도시 민간기업 유치와 입주율도 기대에 못 미쳤다. 지역인재 의무채용 유지에도 실제 채용 인원 감소

혁신도시 민간기업 유치와 입주율 기대 이하

전체 채용 규모 확대와 쿼터 재설계 필요

2026-07-21 4면

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‘지역 청년을 지역에서 취업시키자’는 취지의 정책은 지속됐지만 지역 청년의 일자리 문제는 여전하다. 최근 지역에서 기대하는 것은 ‘공공기관 2차 이전’이다. 하지만 공공기관 1차 이전으로 만든 혁신도시들이 민간기업 유치의 마중물이 되는 데 크게 성공하지 못하면서 이 역시 지역 청년의 일자리를 크게 늘리지는 못할 것이라는 우려도 있다.20일 국토교통부의 ‘이전공공기관 지역인재 채용 결과’에 따르면, 지역 이전 공공기관의 ‘지역인재 의무화 채용 규모’는 2018년 6076명에서 2023년 2434명으로 5년 만에 60%가량 줄었다. 2025년 3743명으로 다소 반등했지만, 초기 수준에는 여전히 못 미친다. 공공기관들이 채용 인원을 줄였기 때문이다. 실제 지역인재 채용률은 2018년 23.4%에서 지난해 40.8%로 급증했지만 실제 채용 인원은 2019년 1527명으로 정점을 찍은 뒤 2023년 990명까지 떨어졌다. ﻿지역인재 의무 채용률(30%)은 지켰지만 실제 채용 인원은 줄인 셈이다.청년들이 체감하는 공공기업 취업의 문도 좁아졌다. 진주혁신도시에서 3년간 취업을 준비한 30대 A씨는 “공공기관이 지역인재를 많이 채용한다지만 전공이나 조건이 맞는 곳은 드물다”며 “(낙방을 거듭하다) 학벌·스펙﻿을 중시하는 민간기업으로 진로를 바꾸기도 어렵다”고 말했다. 그럼에도 지역에서 공공기관은 ﻿찾기 드문 양질의 일자리다. 서울 대기업에서 근무하다 대구로 돌아온 정모(30)씨는 “워라밸과 안정적인 처우를 기대할 수 있는 금융권 공기업을 희망하고 있다. 고향에 정착하고 싶지만 양질의 일자리가 부족하다”고 토로했다.혁신도시 내 민간 기업 유치﻿도 기대에 못 미친다. 2024년 기준 전국 산학연 클러스터 용지 296만 6000㎡ 가운데 81.8%가 분양됐지만 ﻿입주율은 56.6%였다. 강원·경남·제주는 분양률이 100%였는데 입주율은 각각 45.6%, 40.7%, 34.5%에 그쳤다.김창기 혁신도시정책연구원 부원장은 “﻿공공기관에 지역인재 채용 쿼터﻿를 지나치게 강제하지 말고 채용 기업들이 혁신도시로 모일 수 있게 해야 한다”며 “﻿﻿클러스터가 형성되면 지역 인재 채용 쿼터를 공공기관이 민간기업과 나누는 방식으로 가야 한다”고 제언했다.