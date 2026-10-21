같은 청년인데 지원금 1320만원 차이…취업 지역이 혜택 가른다 [강 기자의 세종실록]

지방우대지수 내년 본격 적용…서울 등 1권역 240만원 vs 소멸위기 4권역 900만원

이미지 확대 내가 속한 권역은 몇 권역일까? 내년부터 도입되는 지방우대지수에 따라 전국 229개를 1~4권역별 나눠 청년일자리도약장려금 등을 차등해서 지급한다. 1권역과 4권역간 청년장려금 차이는 연간 최대 660만원, 2년간 최대 1320만원이다. 어느 지역에 취업하느냐에 따라 장려금 수령액에 크게 달라진다는 의미다. 정부는 인구소멸지역에 취업할수록 혜택이 더 늘도록 설계했다.

행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 내가 속한 권역은 몇 권역일까? 내년부터 도입되는 지방우대지수에 따라 전국 229개를 1~4권역별 나눠 청년일자리도약장려금 등을 차등해서 지급한다. 1권역과 4권역간 청년장려금 차이는 연간 최대 660만원, 2년간 최대 1320만원이다. 어느 지역에 취업하느냐에 따라 장려금 수령액에 크게 달라진다는 의미다. 정부는 인구소멸지역에 취업할수록 혜택이 더 늘도록 설계했다.

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이미지 확대 서울 아파트값 2주째 상승폭 확대 지난 18일 서울 남산에서 바라본 모습. 지난 15일 한국부동산원이 발표한 10월 둘째 주(10월12일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.16% 상승했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 아파트값 2주째 상승폭 확대 지난 18일 서울 남산에서 바라본 모습. 지난 15일 한국부동산원이 발표한 10월 둘째 주(10월12일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.16% 상승했다. 연합뉴스

이미지 확대 떠나지 않는 부캉이 보기 위한 인파 지난 4일 인구감소지역 중 하나인 부산 동구 북항친수공원 수로에 머물고 있는 상어(부캉이)를 보기위해 많은 시민들과 관광객들이 모여 있다. 부캉이가 2차 구조작업 이후에도 수로를 떠나지 않으면서 이날도 친수공원에는 많은 시민이 몰려 북새통을 이뤘다. 전날 오후 6시 기준 하루 동안 5만 2000명의 시민이 몰렸다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 떠나지 않는 부캉이 보기 위한 인파 지난 4일 인구감소지역 중 하나인 부산 동구 북항친수공원 수로에 머물고 있는 상어(부캉이)를 보기위해 많은 시민들과 관광객들이 모여 있다. 부캉이가 2차 구조작업 이후에도 수로를 떠나지 않으면서 이날도 친수공원에는 많은 시민이 몰려 북새통을 이뤘다. 전날 오후 6시 기준 하루 동안 5만 2000명의 시민이 몰렸다. 연합뉴스

이미지 확대 부캉이 인기 계속 지난 17일 인구감소지역인 부산 동구 북항친수공원에서 상어(부캉이)가 헤엄을 치고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부캉이 인기 계속 지난 17일 인구감소지역인 부산 동구 북항친수공원에서 상어(부캉이)가 헤엄을 치고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 박람회 현장 면접 기다리는 구직자들 지난 8월 19일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회에서 구직자들이 참가 기업 부스를 찾아 현장 면접을 기다리고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박람회 현장 면접 기다리는 구직자들 지난 8월 19일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회에서 구직자들이 참가 기업 부스를 찾아 현장 면접을 기다리고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 지난 8월 19일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회를 찾은 구직자들이 면접 준비를 하고 있다. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 8월 19일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회를 찾은 구직자들이 면접 준비를 하고 있다. 도준석 전문기자

이미지 확대 ‘2026 해운선사 해기사 취업박람회’ 지난 2월 10일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해운선사 해기사 취업박람회’에서 구직자들이 현장 부스에서 면접을 보고 있다. 이번 취업박람회는 해양수산부의 청년 일자리 창출 정책에 부응하고 해운산업의 미래를 이끌어갈 해양계 교육기관 졸업생의 사회 진출을 지원하고자 마련됐다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 해운선사 해기사 취업박람회’ 지난 2월 10일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해운선사 해기사 취업박람회’에서 구직자들이 현장 부스에서 면접을 보고 있다. 이번 취업박람회는 해양수산부의 청년 일자리 창출 정책에 부응하고 해운산업의 미래를 이끌어갈 해양계 교육기관 졸업생의 사회 진출을 지원하고자 마련됐다. 연합뉴스

이미지 확대 2026 금융권 공동채용 박람회 지난 8월 19일 오전 서울 동대문구 DDP에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회에 한 구직자가 면접을 기다리며 마지막까지 면접 관련 내용을 다시 확인하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2026 금융권 공동채용 박람회 지난 8월 19일 오전 서울 동대문구 DDP에서 열린 2026 금융권 공동채용 박람회에 한 구직자가 면접을 기다리며 마지막까지 면접 관련 내용을 다시 확인하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 강기자의 세종실록 닫기 이미지 확대 보기 강기자의 세종실록

‘강 기자의 세종실록’은 대한민국 행정의 수도 세종시에서 생산되는 정부 정책과 관가에서 일어나는 모든 일을 생생하게 보도하는 코너입니다. 세종시에 포진한 각 정부부처가 내놓는 모든 정책이 역사의 한 페이지로 남고, 오늘의 행정이 내일의 역사가 된다는 관점으로 ‘세종 현대사(現代史)’를 기록하겠습니다.

세줄 요약 내년부터 전국 229개 지자체에 지방우대지수가 적용돼 서울과의 거리, 발전 수준, 인구감소 여부에 따라 지원이 달라진다. 청년일자리도약장려금은 지역별로 2년간 최대 240만~900만원까지 차등 지급되고, 지역사랑상품권 국비 지원율도 최대 3배 차이가 난다. 지방우대지수 내년 도입, 229개 지자체 4권역 분류

서울과 거리·44개 지표·인구감소지역 반영한 차등 지원

청년장려금·상품권 국비, 지역별 최대 3배 격차 발생

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내년부터 같은 청년이 취업해도 어느 지역 기업에 취직하느냐에 따라 정부 지원금이 최대 660만원까지 벌어집니다. 서울에서 취업하면 240만원, 인구감소 위기가 심각한 지방에서 취업하면 최대 900만원을 받는 식입니다. 지역사랑상품권에 대한 국비 지원율도 지역에 따라 최대 3배 차이가 납니다. 서울에서 멀어질수록, 발전 수준이 낮을수록 더 많은 혜택을 주는 새로운 지방지원 공식이 등장한 것입니다. 내년에 도입되는 ‘지방우대지수’ 결과입니다.21일 행정안전부에 따르면 전국 229개 지방자치단체를 발전 여건에 따라 4개 권역으로 나누는 ‘지방우대지수’가 내년부터 본격 적용됩니다. 관련 시행령 개정안이 전날 국무회의를 통과했고, 지방우대지수 운영·관리 규정도 이날부터 12일간의 행정예고에 들어갔습니다.그동안 수도권과 비수도권, 인구감소지역 등으로 구분해 지원하던 방식에서 벗어나 서울과의 거리와 지역의 발전 수준, 인구 소멸 위험까지 종합적으로 따져 지원 규모를 달리하는 것입니다. 핵심은 ‘어려운 지역일수록 더 두텁게 지원한다’는 데 있습니다.아무리 정부가 ‘균형 발전’을 외쳐도 기업도, 대학도, 교육도, 문화도 모두 서울로 몰려 수도권 집중도가 점점 높아지고 있어 나온 일종의 ‘궁여지책’입니다. 실제로 국가데이터처가 지난 7월 발표한 ‘2025년 인구주택총조사 결과’를 보면있고, 경제 규모도 전국의 52.8%를 차지할 만큼 수도권 집중이 심화하고 있습니다.지방우대지수는 뭘까요?등 세 가지 요소로 구성됩니다. 서울시청과 각 시군구청 간 직선거리를 반영하되 인구·교육·주거·산업·일자리·복지·문화 등 44개 객관적 지표를 추가해 지역의 발전 정도를 평가합니다. 서울과의 거리와 사회·경제적 지표의 반영 비중은 1대 0.5입니다. 인구감소지역 92곳은 지원 우대 수준을 한 단계 높였습니다.정종훈 행안부 지방재정국장은 세종에서 열린 출입기자 간담회에서 “서울과의 거리만 반영하면 경기 북부나 강원 접경지역처럼 서울과 가깝지만 발전 수준이 낮은 지역이 배제될 수 있어 사회·경제적 지표를 추가했다”며 “인구감소지역 여부는 결과값이 나온 뒤 권역을 한 단계 하향하는 방식으로 반영했다”고 설명했습니다.전국 229개 지역은 1권역 58곳(25%), 2권역 55곳(24%), 3권역 55곳(24%), 4권역 61곳(27%)으로 나뉩니다. 숫자가 클수록 더 많은 지원을 받는 구조입니다.참고로 우리나라는 16개 광역자치단체와 227개 기초자치단체로 총 243개 지방자치단체로 구성돼 있습니다. 229개 지역에는 기초자치단체 227개와 세종, 제주가 포함됩니다. 세종·제주는 광역정부와 기초정부가 구분되지 않는 단층제 지방정부라 기초자치단체로 들어갑니다. 예를 들어 지역사랑상품권 사업은 지방비 부담을 광역정부와 기초정부가 나눠서 부담하는데 세종·제주는 광역·기초가 분리되지 않은 단일 지방정부라 함께 넣은 것이죠.다시 돌아와서,중 김포·성남 등 24곳도에 포함됐습니다.반면에는 전남·광주 권역에서 27곳 중경북에서 22곳 중, 전북에서 14곳 중, 경남에서 18곳 중이 분류됐습니다.같은 광역자치단체 안에서도 차이가 납니다. 부산 해운대구·수영구 등은 2권역이지만 서구·동구·영도구·금정구·기장군은 3권역입니다. 경북 구미시는 2권역, 포항·경주 등은 3권역, 안동·상주·의성 등은 4권역입니다. 경기 동두천·연천·가평도 사회·경제적 여건을 반영해 3권역에 포함됐습니다.지방우대지수는됐습니다. 대표적인 사업이 청년일자리도약장려금과 지역사랑상품권입니다.은 올해 비수도권 취업 청년에게 지역 유형에 따라 2년간 최대 240만~360만원을 지원하지만합니다.하는 셈입니다.을 받을 수 있습니다. 그러면 어느 지역에 취업하느냐에 따라가 나게 되겠죠.지역사랑상품권 국비 지원율도 올해 수도권 3%, 비수도권 5%, 인구감소지역 7%에서로 세분화됩니다.는 취지입니다. 향후 재정사업뿐 아니라 세제·규제·공공조달 등으로 활용 범위를 확대할 계획입니다.그러나 지방우대지수가 풀어야 할 숙제도 적지 않습니다. 발전 수준이 낮을수록 지원을 더 받지만 인구가 늘고 경제 여건이 개선되면 권역이 상향 조정돼 지원이 줄어들 수 있기 때문입니다. 지역 발전을 유도하기 위한 제도가을 줄 수 있다는 우려가 나옵니다.지방우대지수는 매년 재산정됩니다. 올해 4권역인 지역도 여건이 개선되면 내년에 3권역으로 이동할 수 있습니다. 반대로 수년간 집중적으로 지원해도 쇠퇴에서 벗어나지 못하는 지역에 대한 추가 대책도 필요합니다. 정 국장은 “낮은 권역에 속하면 그만큼 어려운 지역이라는 뜻이어서 어떻게 보면 슬픈 이야기”라며 “하겠다”고 말했습니다.실제 지방에 얼마나 많은 예산이 추가로 돌아갈지도 아직 미지수입니다. 지방우대지수는 모든 중앙부처에 의무 적용되는 것이 아니라합니다. 현재 내년 예산안에 반영된 사업은 23개이며, 기존 방식보다 예산이 얼마나 늘어나는지도 확정되지 않았습니다. 정 국장은 “모든 사업에 일괄 적용하기는 어렵다”며 “국회 예산안 심의가 마무리되면 성과를 정리하고 더 많은 사업에 반영되도록 독려하겠다”고 밝혔습니다.지방우대지수는 수도권 집중을 완화하고 지방의 자생력을 키우기 위한 새로운 실험입니다. 하지만 지원금만 늘린다고 기업이 들어오고 청년들이 돌아오는 것은 아닙니다.합니다.서울에서 멀수록, 지역이 어려울수록 더 지원하겠다는 지방우대지수. 성패를 가를 기준은 얼마나 많은 돈을 나눠줬느냐가 아니라일 것입니다.