“정장 구두가 민폐?”…공무원 면접 복장 혁신의 역설 [강 기자의 세종실록]

정장 구두 신고 오면 ‘덧신 씌운다’는 인사처 공고

이미지 확대 질문에 답하는 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 지난 7일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선관위 등에 대한 국정감사에서 질문에 답하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 질문에 답하는 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 지난 7일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선관위 등에 대한 국정감사에서 질문에 답하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 공무원 면접 시험에 청바지를 입고 간 면접자의 모습을 생성형 인공지능(AI) 챗GPT가 그린 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 공무원 면접 시험에 청바지를 입고 간 면접자의 모습을 생성형 인공지능(AI) 챗GPT가 그린 이미지.

이미지 확대 지난달 10일 인사혁신처가 공고한 국가공무원 면접시험 복장 안내. 10년 만에 청바지, 통바지, 운동화 등 구체적인 권장 면접 복장을 명시했다. 넥타이, 정장구두 착용은 금지했다. 인사처 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 10일 인사혁신처가 공고한 국가공무원 면접시험 복장 안내. 10년 만에 청바지, 통바지, 운동화 등 구체적인 권장 면접 복장을 명시했다. 넥타이, 정장구두 착용은 금지했다. 인사처 제공

이미지 확대 면접 정장을 저렴한 가격으로 대여해주는 ‘열린 옷장’ 홈페이지. 열린 옷장 캡처 닫기 이미지 확대 보기 면접 정장을 저렴한 가격으로 대여해주는 ‘열린 옷장’ 홈페이지. 열린 옷장 캡처

이미지 확대 면접 복장을 저렴하게 대여해주는 ‘열린 옷장’ 홈페이지 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 면접 복장을 저렴하게 대여해주는 ‘열린 옷장’ 홈페이지 캡처.

이미지 확대 최동석 인사혁신처장이 지난 7일 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 물을 마시고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 최동석 인사혁신처장이 지난 7일 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 물을 마시고 있다. 뉴스1

이미지 확대 면접, 여성 남성. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 면접, 여성 남성. 서울신문DB

이미지 확대 인사혁신처가 지난달 10일 공개한 권장하는 면접 복장. 청바지, 청치마, 통바지, 운동화, 단화 등을 착용한 모습. 인사처 제공 닫기 이미지 확대 보기 인사혁신처가 지난달 10일 공개한 권장하는 면접 복장. 청바지, 청치마, 통바지, 운동화, 단화 등을 착용한 모습. 인사처 제공

이미지 확대 강기자의 세종실록 닫기 이미지 확대 보기 강기자의 세종실록

‘강 기자의 세종실록’은 대한민국 행정의 수도 세종시에서 생산되는 정부 정책과 관가에서 일어나는 모든 일을 생생하게 보도하는 코너입니다. 세종시에 포진한 각 정부부처가 내놓는 모든 정책이 역사의 한 페이지로 남고, 오늘의 행정이 내일의 역사가 된다는 관점으로 ‘세종 현대사(現代史)’를 기록하겠습니다.

세줄 요약 인사처가 공무원 면접에서 정장과 구두 착용을 줄이도록 안내했지만, 최동석 처장의 하이힐·풀메이크업 발언이 여성 비하 논란을 불렀다. 2016년부터 이어온 복장 완화 취지는 있었으나, 수험생들은 무엇을 입어야 할지 더 헷갈린다는 반응도 나왔다. 공무원 면접 복장 완화 공고와 발언 논란

하이힐·풀메이크업 언급에 여성 비하 비판

정장 문화 잔존 속 수험생 혼란과 부담

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“여성 수험생들이 ‘풀메이크업’을 하고 정장을 입고 ‘뾰족구두’를 신고 오는데, 시험장에 카펫이 깔린 것도 아니고 소음방지 대책도 있는 곳이 아닙니다. 구두를 신고 오면 다른 사람에게 불편을 줍니다. 정장 입지 말고 평상복으로 오면 다른 사람에게 피해를 주지 않게 됩니다.” 지난 7일 국회 행정안전위원회 국정감사장. 최동석 인사혁신처장의 발언에 여당 의원들의 질타가 쏟아졌습니다.국가공무원 면접시험에서 정장과 구두 착용을 제한한 이유를 설명하는 과정에서 여성 수험생의 화장과 하이힐이 다른 응시자에게 피해를 준다는 취지로 말했기 때문인데요. 윤건영 더불어민주당 의원은 “하이힐이 다른 사람에게 불편을 준다는 발상은 상식을 초월한다”고 비판했습니다. 친여 정춘생 조국혁신당 의원도 “여성 수험생들이 풀 메이크업을 하고 오는 게 공무원 역량평가와 어떤 관계가 있느냐”고 다른 사람에게 피해를 준다는 근거를 대라고 따졌습니다. 결국 최 처장은 “부적절한 발언이었다”며 사과했습니다.수험생들의 부담을 덜어주겠다던 공무원 면접 복장 혁신이 인사처장의 말 한마디로 논란의 중심에 섰습니다. 정책의 취지보다 여성의 옷차림을 바라보는 인식이 도마에 오른 것인데요. 한 사회부처 국장급 공무원은 14일 “좋은 취지의 정책인데 처장이 굳이 하지 않아도 될 뾰족구두 등의 발언으로 논란이 커져 안타깝다”고 말했습니다.논란의 시작은 지난달 10일 인사처가 발표한 ‘국가공무원 면접시험 복장 안내 공고’였습니다. 인사처는 이달부터 남녀 모두 정장 착용을 지양하고 넥타이와 정장 구두 착용을 금지한다고 밝혔습니다. 넥타이를 매고 오면 풀도록 하고 정장 구두를 신고 오면 ‘덧신’을 씌우겠다는 내용도 담겼습니다. 대신 점퍼와 셔츠, 니트, 통바지(슬랙스), 청바지, 운동화 등 간편한 평상복을 권장했습니다. 등산복과 운동복, 반바지, 민소매, 뾰족구두(하이힐), 슬리퍼 등은 권장하지 않는 복장으로 제시했습니다.인사처는 공고에서 “본인의 역량 발휘에 지장을 주지 않는 평상복, 노타이 등 간편한 옷차림을 권장하고 있다”며 “권고에도 정장 차림으로 면접에 응시해 분위기가 부자연스럽고, 구두 발자국 소음 등으로 시험 운영에 지장을 주고 있다”고 명시했습니다. 다만 실제 면접 현장에서 ‘구두 발자국 소음’이 피해를 끼친다는 민원이 접수됐는지 여부는 명확하지 않다고 인사처는 전했습니다.사실 인사처가 면접시험에서 간편한 복장을 권장한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 인사처 관계자는 “2016년부터 수험생들에게 정장 대신 편안한 옷차림으로 면접에 응시하도록 안내해 왔다”며 “하지만 10년 가까운 권고에도 수험생들 대부분이 정장을 입고 면접장을 찾아 이번에 구체적으로 명시를 하게 된 것”이라고 설명했습니다. 복장 기준을 좀 더 구체적으로 제시하면 수험생들의 부담을 줄일 수 있다는 판단에서였죠.반응은 엇갈렸습니다. “좋은 변화다”, “옷 때문에 고민할 필요가 없어졌다”는 긍정적인 평가가 나온 반면 “국가가 옷차림을 왜 간섭하느냐”, “정장이 아닌 단정한 복장이 더 어렵다”는 불만도 제기됐습니다. 차라리 정장을 입고 가고 싶다는 수험생도 있었습니다. 복장에 대한 부담을 덜어주려던 정책이 오히려 무엇을 입어야 할지 고민을 키운 셈입니다.여기에는 공무원 시험 특유의 불안감도 작용합니다. 신입 공무원들은 “면접은 작은 변수 하나도 신경 쓰이는 자리”라고 입을 모읍니다. 정장은 비록 불편하고 비용이 들더라도 적어도 옷차림 때문에 눈에 띄지는 않을 것이라는 안도감을 준다는 것이죠. 반면 평상복은 선택지가 넓어진 만큼 고민도 늘어납니다. 청바지가 너무 가벼워 보이지는 않을지, 운동화가 성의 없어 보이지는 않을지 걱정할 수밖에 없는 것입니다. 이렇다 보니 당장 공무원 수험생 카페에는 ‘인사처 새 면접 복장 규정’에 맞게 스타일링을 해주겠다는 업체 글들도 올라옵니다.경제적 부담도 마찬가지입니다. 정장을 입지 않는다고 옷값이 줄어드는 것은 아니라는 겁니다. 정장 대신 브랜드 재킷이나 고가의 평상복을 준비해야 한다고 생각한다면 부담은 오히려 커질 수 있습니다. 복장의 종류만 바뀔 뿐 남에게 어떻게 보일지에 대한 고민은 사라지지 않는 것이죠.이 때문에 공직 안팎에서는 ‘차라리 선택의 폭을 넓혀주는 방법은 어땠을까’라는 목소리가 나옵니다. 취업준비생에게 면접 정장을 저렴하게 빌려주는 ‘열린옷장’ 같은 서비스가 대표적입니다. 정장이 필요한 수험생에게는 대여를 지원하고, 평상복을 선호하는 수험생에게는 자유로운 선택을 보장하는 방식입니다. 정장을 못 입게 하는 것보다 무엇을 입든 부담 없이 면접에 참여할 수 있도록 돕는 편이 정책 취지에도 부합하는 거죠. 사실 공직에서 일하는 공무원 상당수가 정장을 입습니다.더 근본적인 질문도 남습니다. 인사처가 10년 동안 간편한 복장을 권장했는데도 수험생들이 정장 문화를 벗지 못했다면, 그 이유부터 살펴볼 필요가 있습니다. 수험생들이 고집하는 것은 정장 자체가 아니라 정장을 입었을 때 느끼는 심리적 안정감일 수 있습니다. 복장에 따른 불이익이 없다는 확신이 부족하다면 아무리 편안한 옷을 권해도 쉽게 바뀌지 않는 것이죠. 인사처 관계자는 “복장에 따라 점수가 깎이는 등의 불이익은 전혀 없다”고 거듭 강조했습니다.공무원 면접에서 평가해야 할 것은 지원자의 옷차림이 아니라 공직에 필요한 역량과 태도입니다. 정장을 입었든 청바지를 입었든 평가에 영향을 미치지 않는다는 원칙이 면접 현장에서 실천돼야 합니다. 면접관의 인식과 평가 문화가 달라지지 않는다면 새로운 복장 지침도 또 하나의 부담으로 남을 수밖에 없습니다.공직사회의 변화를 이끄는 혁신은 수험생에게 어떤 옷을 입으라고 지시하는 데서 완성되지 않습니다. 때로는 규정을 더 만드는 것이 아니라 불필요한 걱정을 하나 덜어주는 데서 시작됩니다. 어떤 옷을 입어도 불이익이 없다는 믿음을 주는 데서 말이죠.