폭염 속 ‘풍덩’했다가 5년간 104명 사망…‘슬기로운 피서생활’ 이렇게 [강 기자의 세종실록]

‘7월말 8월초’ 절반 넘는 56명 숨져… “떠내려가면 미련없이 버리세요”

이미지 확대 ‘바다로 풍덩’ 찜통더위가 기승을 부리는 28일 오전 제주 서귀포시 남원읍 태웃개에 피서객이 찾아와 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘바다로 풍덩’ 찜통더위가 기승을 부리는 28일 오전 제주 서귀포시 남원읍 태웃개에 피서객이 찾아와 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

이미지 확대 장마 끝나고 첫 주말, 제주 해수욕장 북적북적 장마가 끝나고 첫 주말을 맞은 지난 25일 오후 제주시 함덕해수욕장에 피서객이 찾아와 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 기상청에 따르면 이날 서귀포시 동부 지역에 폭염경보가 발표되는 등 일 최고체감온도가 35도 안팎으로 오르며 찜통더위가 이어지고 있다.

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이미지 확대 폭염 속 드론쇼 관람하는 피서객들 폭염특보와 열대야 현상이 이어진 지난 25일 밤 부산 수영구 광안리해수욕장에서 포켓몬 30주년 기념 드론쇼를 보기 위해 모인 시민과 관광객들이 바닷가에서 더위를 식히고 있다. 이날 광안리 해수욕장은 드론쇼를 보기 위해 모여든 관람객과 무더위를 피하기 위해 찾은 시민들로 인산인해를 이뤘다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭염 속 드론쇼 관람하는 피서객들 폭염특보와 열대야 현상이 이어진 지난 25일 밤 부산 수영구 광안리해수욕장에서 포켓몬 30주년 기념 드론쇼를 보기 위해 모인 시민과 관광객들이 바닷가에서 더위를 식히고 있다. 이날 광안리 해수욕장은 드론쇼를 보기 위해 모여든 관람객과 무더위를 피하기 위해 찾은 시민들로 인산인해를 이뤘다. 연합뉴스

이미지 확대 26일 오후 고성 화진포 콘도 앞 비지정해변에서 물놀이 중이던 한 가족이 위험에 처하자, 이를 구조한 성인 2명이 심정지 판정을 받아 안타까움을 더하고 있다. 구조 당시 모습. 고성소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 오후 고성 화진포 콘도 앞 비지정해변에서 물놀이 중이던 한 가족이 위험에 처하자, 이를 구조한 성인 2명이 심정지 판정을 받아 안타까움을 더하고 있다. 구조 당시 모습. 고성소방서 제공

이미지 확대 ‘더위 잊는 계곡 물놀이’ 28일 오후 경북 영천시 치산계곡에서 시민들이 물놀이를 즐기고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘더위 잊는 계곡 물놀이’ 28일 오후 경북 영천시 치산계곡에서 시민들이 물놀이를 즐기고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 ‘물놀이로 열대야 탈출’ 열대야가 이어진 27일 오후 서울 중구 종로구 광화문광장 분수대에서 아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘물놀이로 열대야 탈출’ 열대야가 이어진 27일 오후 서울 중구 종로구 광화문광장 분수대에서 아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

이미지 확대 물놀이로 식히는 폭염 27일 부산 남구 용호별빛공원에서 열리고 있는 ‘제4회 유엔남구 물놀이축제’를 찾은 어린이들이 시원한 물벼락을 맞으며 한여름 무더위를 식히고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 물놀이로 식히는 폭염 27일 부산 남구 용호별빛공원에서 열리고 있는 ‘제4회 유엔남구 물놀이축제’를 찾은 어린이들이 시원한 물벼락을 맞으며 한여름 무더위를 식히고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 폭염 속 선풍기는 필수 폭염이 계속되고 있는 28일 서울 송파구 가락시장에서 상인들이 이동식 선풍기를 켜놓고 수박 하차작업을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭염 속 선풍기는 필수 폭염이 계속되고 있는 28일 서울 송파구 가락시장에서 상인들이 이동식 선풍기를 켜놓고 수박 하차작업을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 펄펄 끓는 날씨에 에어컨도 ‘몸살’ 폭염특보가 발효중인 28일 오전 경기 화성시의 한 냉방기 설치·수리업체에서 직원이 고장 난 에어컨과 실외기 상품화 작업을 하고 있다. 폭염과 열대야로 에어컨 사용이 증가하면서 고장이 급증하고 있다. 이 업체 관계자는 “최근 에어컨 고장 수리 문의가 5배 늘었다”며 2주 넘게 이어진 폭염과 기상관측 이래 최다 일수를 기록 중인 열대야 속 현장 상황을 전했다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 펄펄 끓는 날씨에 에어컨도 ‘몸살’ 폭염특보가 발효중인 28일 오전 경기 화성시의 한 냉방기 설치·수리업체에서 직원이 고장 난 에어컨과 실외기 상품화 작업을 하고 있다. 폭염과 열대야로 에어컨 사용이 증가하면서 고장이 급증하고 있다. 이 업체 관계자는 “최근 에어컨 고장 수리 문의가 5배 늘었다”며 2주 넘게 이어진 폭염과 기상관측 이래 최다 일수를 기록 중인 열대야 속 현장 상황을 전했다. 뉴시스

이미지 확대 지난 8일 오후 10시 57분쯤 서울 은평구 갈현동의 한 빌라 3층에서 불이 나 집 안에 있던 초등학생 남매가 숨졌다. 은평소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 오후 10시 57분쯤 서울 은평구 갈현동의 한 빌라 3층에서 불이 나 집 안에 있던 초등학생 남매가 숨졌다. 은평소방서 제공

이미지 확대 에어컨 화재 예방수칙 에어컨 화재 예방수칙 이렇게 사용해 주세요. 소방청 제공 닫기 이미지 확대 보기 에어컨 화재 예방수칙 에어컨 화재 예방수칙 이렇게 사용해 주세요. 소방청 제공

이미지 확대 전기화재 예방수칙 전기화재 예방수칙 이렇게 사용해주세요. 소방청 제공 닫기 이미지 확대 보기 전기화재 예방수칙 전기화재 예방수칙 이렇게 사용해주세요. 소방청 제공

이미지 확대 한여름 무더위 날려버려 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 무더운 날씨를 보인 28일 경기 과천시 과천향교 인근 계곡에서 학생들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한여름 무더위 날려버려 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 무더운 날씨를 보인 28일 경기 과천시 과천향교 인근 계곡에서 학생들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴스1

이미지 확대 물놀이 이렇게 하세요 물놀이 안전수칙. 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 물놀이 이렇게 하세요 물놀이 안전수칙. 행정안전부 제공

이미지 확대 강기자의 세종실록 닫기 이미지 확대 보기 강기자의 세종실록

‘강 기자의 세종실록’은 대한민국 행정의 수도 세종시에서 생산되는 정부 정책과 관가에서 일어나는 모든 일을 생생하게 보도하는 코너입니다. 세종시에 포진한 각 정부부처가 내놓는 모든 정책이 역사의 한 페이지로 남고, 오늘의 행정이 내일의 역사가 된다는 관점으로 ‘세종 현대사(現代史)’를 기록하겠습니다.

세줄 요약 폭염이 이어지며 물놀이 사고와 냉방기기 화재가 급증했다. 최근 5년간 여름철 물놀이 사망자는 104명, 이 중 절반 이상이 7월 말~8월 초에 집중됐다. 에어컨·선풍기 화재도 2184건으로 전기적 요인이 대부분이어서 구명조끼 착용, 음주 수영 금지, 전용 콘센트 사용이 필요하다. 물놀이 사망 104명, 7월 말~8월 초 집중

수영 미숙·안전 부주의·음주 수영이 원인

구명조끼 착용, 2명 이상 동행, 호루라기 휴대

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많이 덥죠? 지난 27일 폭염 재난 위기경보가 ‘심각’ 단계로 격상된 이후 역대급 무더위가 밤낮없이 이어지고 있습니다. 휴가철을 맞아 더위를 식히기 위해 바다와 계곡을 찾는 분들도 많을 텐데요. 하지만 최근 5년간 여름철(6~8월) 물놀이 사고로 104명이 목숨을 잃었고, 이 가운데 절반 이상이 바로 지금, 7월 말부터 8월 초 사이에 집중됐습니다. 한여름의 낭만이 한순간의 비극으로 바뀌지 않도록, 꼭 알아둬야 할 슬기로운 물놀이 안전수칙을 함께 살펴보겠습니다.29일 행정안전부에 따르면 2021년부터 지난해까지 6~8월 물놀이 사고 사망자의 54%인 56명이 7월 말부터 8월 초 사이에 변을 당했습니다. 하천이 32명(31%)으로 가장 많았고 계곡 28명(27%), 해수욕장 24명(23%), 바닷가 20명(19%) 순이었습니다.사고 원인은 수영 미숙이 42명(40%)으로 가장 많았습니다. 이어 떠내려가는 신발 등 물건을 잡으려다 물에 빠지는 등의 안전 부주의 32명(31%), 음주 수영 15명(14%), 높은 파도나 급류에 휩쓸린 경우 9명(9%), 튜브 전복 사고 등이 뒤를 이었습니다.여름철 다슬기 채취 과정에서 발생하는 사고도 적지 않았는데요. 최근 3년간 6~8월 다슬기 채취 중 사망자는 총 32명으로, 이 중 절반인 16명이 8월에 사고를 당했습니다. 특히 다슬기 채취 사망자는 지역 주민(11명·34%)보다 지형에 익숙하지 않은 외지인(19명·59%) 비율이 25%포인트나 높았습니다.바닷물이 빠지는 썰물 때 갯벌이나 갯바위, 얕은 바다에서 해산물을 직접 채취하는 해루질 사망자도 외지인 비중이 높은 것으로 나타났습니다.끔찍한 사고를 피하려면 어떻게 해야 할까요?행안부는 물놀이와 다슬기 채취, 해루질을 할 때 모두 구명조끼를 착용하고 입수 전 준비운동, 음주 후·식사 직후 입수를 삼가는 등 기본 안전수칙을 철저히 지켜달라고 당부했습니다.특히 수심이 깊고 물살이 빠르거나 출입이 금지된 구역은 절대 들어가서는 안 됩니다. 어린이는 반드시 부모와 동행하고, 부모는 스마트폰 대신 아이들에게 시선을 고정해야 합니다. 튜브나 신발이 물에 떠내려가면 어른에게 알리되 무리하게 따라가지 않는 것도 중요합니다. 특히 파도가 거센 바다에서는 미련 두지 말고 과감히 버려야 한다고 전문가들은 조언합니다. 자칫 물건을 잡으려다 깊은 물에 빠지거나 큰 파도에 휩쓸려 내려가면 목숨이 위험하기 때문이죠.물속에서 소름이 돋고 피부가 당길 때는 즉시 나와 몸을 따뜻하게 하고 휴식을 취해야 합니다.물놀이 중 과도한 경쟁이나 장난은 자제하고 물에 빠진 사람을 발견하면 큰 소리로 주변에 알리며 119에 신고하되 직접 뛰어들기보다 주변에 튜브 등 안전장비 등을 활용해야 합니다.소방청은 피서철 수난사고에 대비해 소방공무원과 의용소방대, 민간자원봉사자 등 6245명으로 구성된 119시민수상구조대를 해수욕장과 계곡 등 전국 275곳에 배치해 구조 활동을 하고 있지만, 모든 지역에 있을 수 없는 만큼 안전수칙을 잘 지켜서 스스로 사고를 당하지 않도록 사전에 대비하는 게 가장 좋습니다.다슬기를 채취할 때는 반드시 2명 이상이 함께 활동하고, 낯선 장소나 어두워진 이후에는 채취를 하지 않는 게 현명합니다. 하천 바닥은 고르지 않고 이끼 등으로 미끄럽기 때문에 필히 구명조끼와 미끄럼 방지 신발을 착용해야 합니다. 채취망에도 물에 잘 뜨는 고무공이나 스티로폼을 달아 만일의 사고에 대비하는 것이 좋습니다.해루질을 할 때는 사전에 물때 정보를 확인하고, 물이 들어오는 만조 시각 최소 1시간 전에는 갯벌에서 나와야 합니다. 구명조끼와 가슴까지 올라오는 방수 장화인 ‘가슴장화’ 등 안전장비를 반드시 착용하고 야간에는 손전등과 자신의 위치를 알릴 ‘호루라기’ 등을 가져가 유사시에 대비해야 합니다. 소라, 낙지, 조개 등을 더 잡겠다고 출입통제구역으로 넘어가는 행위는 절대로 해서는 안 됩니다.물이 들어올 때 가장 먼저 잠기고 수심이 깊은 갯골 지형은 매우 위험하기 때문에 사전에 해루질을 할 주변의 모든 지리적 특징과 눈에 보이는 시설물인 지형지물을 충분히 파악해 두는 것도 큰 도움이 됩니다. 야간에는 갯골과 바위 등 지형지물을 제대로 식별하기 어려워 길을 잃거나 고립되는 등 사고 위험이 커질 수 있습니다.‘난 폭염에 물놀이하러 나가기도 싫고 그냥 집에서 24시간 에어컨 틀어놓고 편하게 쉴래’ 하시는 분들도 계실 겁니다. 물놀이 사고만큼이나 조심해야 할 게 실내 냉방기기 사용 중 전기 과부하로 인한 화재 사고입니다. 선풍기, 에어컨 화재는 최근 5년간 2000건이 넘게 발생해 31명이 사망했습니다. 부상은 136명, 재산피해액도 142억원에 이릅니다.소방청에 따르면 2021년부터 지난해까지 선풍기, 에어컨 화재는 2184건으로 지난해에도 514건이 발생했습니다. 대부분 냉방기기 사용이 급증하는 7~8월에 화재가 집중됐습니다. 화재 원인은 전기적 요인이 1663건으로 76.1%를 차지했습니다.에어컨 화재의 79%(1564건 중 1239건), 선풍기 화재의 68%(602건 중 420건)가 전기적 요인으로 파악됐는데 장시간 이용에 따른 모터 과열이나 과부하 등 기계적 요인과 사용자의 부주의가 주요 원인으로 꼽혔습니다.지난 8일 밤 서울 은평구 노후 다세대 주택에서 난 화재로 어린이(초등학교 1·2학년) 2명이 안타깝게 숨졌는데 원인이 거실의 전기적 요인으로 추정돼 소방당국은 에어컨 등을 현장에서 수거해 감정을 진행하고 있습니다. 지난 18일에도 전남광주통합특별시 북구의 한 아파트에서 에어컨 실외기 화재로 주민 2명이 부상을 입고 30여명이 대피하는 사고가 있었습니다. 자칫하면 큰 인명피해로 이어질 뻔했죠.소방청은 28일 오후 2시를 기해 전국에 화재위험경보 ‘경계’ 단계를 발령했습니다. 화재위험경보는 ‘주의-경계-심각’ 3단계로 운영됩니다. 폭염 위기경보 ‘심각’ 단계 격상과 함께 폭염특보 발효 지역이 늘자 화재도 덩달아 증가했기 때문입니다. 소방청은 특보 발효 전인 7월 1일부터 9일까지 하루 평균 화재 발생 건수는 84건이었지만 특보 발효 이후인 10일부터 27일은 96.1건으로 14.4% 증가했다고 밝혔습니다.최근 5년간 여름철 화재 발생 건수는 연평균 8828건으로 전체 연간 화재의 23.1%를 차지했습니다. 특히 전기적 요인에 의한 화재가 평균 35%로 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다. 소방청 관계자는 “폭염 속에 냉방기기 과다 사용과 노후 설비의 결합으로 전기 화재 위험이 급격히 높아지고 있다”며 “멀티탭 과부하, 문어발식 전기 사용을 피하고 사용하지 않는 전자기기의 전원은 콘센트에서 분리해달라”고 당부했습니다.특히 에어컨의 경우 ‘전용 단독 콘센트’를 이용하고 실외기 주변의 먼지 제거와 충분한 통풍 공간 확보 등 기본적인 전기화재 예방수칙을 지켜달라고 강조했습니다. 소방청은 “냉방기기 사용이 늘어나는 여름철에는 작은 부주의에도 화재로 이어질 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 강조했습니다.질병관리청에 따르면 전날 오후 4시 기준 폭염으로 인한 온열질환자는 1482명으로, 이 중 9명이 숨졌습니다. 폭염은 7.4일, 열대야는 7.8일째 이어지고 있습니다. 한성숙 국무총리는 전날 국무회의에서 “일부 지역은 기온이 40도에 육박할 것으로 예보돼 있어 이번 주가 최대 고비가 될 것”이라고 말했습니다.여름방학을 맞은 아이들과 무더위 속에서도 일상을 이어가는 모든 이들이 모처럼의 휴식을 물놀이 사고나 냉방기기 화재 같은 안전사고로 잃는 일이 없기를 소망합니다. 폭염은 피할 수 없지만 사고는 막을 수 있습니다. 폭염을 슬기롭게 이겨내며 모두가 건강하고 안전한 여름을 보냈으면 좋겠습니다.