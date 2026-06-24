로키산맥 뚫고 태평양 건넌 ‘한국 몫’ 캐나다 LNG…에너지 주권 한 수 되나[강기자의 세종실록]

한국가스공사 ‘LNG 캐나다’ 프로젝트… 수도권 첫 입항 현장 가보니

이미지 확대 캐나다에서 15년 만에 생산된 ‘한국 지분’ 액화천연가스(LNG) 7만 5000t를 싣고 8500㎞를 달려 한국가스공사 인천기지에 도착한 선박이 지난 4일 하역부두에 정박해 있다.

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이미지 확대 지난 4일 액화천연가스(LNG) 캐나다 카고 수도권 첫 입항 기념식에서 최연혜(왼쪽 네 번째) 한국가스공사 사장과 캐나다에서 배를 몰고 온 선장 등이 기념 촬영을 하고 있다.

한국가스공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 액화천연가스(LNG) 캐나다 카고 수도권 첫 입항 기념식에서 최연혜(왼쪽 네 번째) 한국가스공사 사장과 캐나다에서 배를 몰고 온 선장 등이 기념 촬영을 하고 있다.

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이미지 확대 험준한 산맥이 둘러싼 캐나다 내륙에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 프로젝트를 위해 배관을 깔고 있는 모습.

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이미지 확대 험준한 산맥이 둘러싼 캐나다 내륙에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 프로젝트를 위해 배관을 깔고 있는 모습.

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이미지 확대 캐나다 브리티시 컬럼비아주 키티맷의 액화천연가스(LNG) 액화플랜트 공장 모습.

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이미지 확대 험준한 산맥이 둘러싼 캐나다 내륙에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 프로젝트를 위해 근로자들이 용접 작용을 하고 있다.

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이미지 확대 최연혜 한국가스공사 사장이 지난 4일 인천 송도 한국가스공사 인천기지에서 열린 기자간담회에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’에 대해 설명하고 있다.

한국가스공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 최연혜 한국가스공사 사장이 지난 4일 인천 송도 한국가스공사 인천기지에서 열린 기자간담회에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’에 대해 설명하고 있다.

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이미지 확대 최연혜 한국가스공사 사장이 지난 4일 인천 송도 한국가스공사 인천기지에서 열린 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 카고 수도권 첫 입항 기념식에서 캐나다에서 배를 몰고 온 선장과 한국과 캐나다 국기를 교환하고 있다.

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이미지 확대 캐나다 내륙에서 서부 해안 수출항 키티맷까지 670㎞ 액화천연가스(LNG) 배관 지도.

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이미지 확대 캐나다 현지 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 사업 현장.

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이미지 확대 캐나다에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 프로젝트로 생산된 LNG를 싣고 한국으로 향하고 있는 LNG 운반선 모습.

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이미지 확대 험준한 산맥이 둘러싼 캐나다 내륙에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 프로젝트를 위해 배관을 깔고 있는 모습.

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이미지 확대 캐나다 현지 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다’ 프로젝트 공사 현장.

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이미지 확대 최연혜(왼쪽 세 번째) 한국가스공사 사장이 지난 4일 인천 송도 가스공사 인천기지에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다 카고 수도권 첫 입항’ 기자간담회를 열고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 최연혜(왼쪽 세 번째) 한국가스공사 사장이 지난 4일 인천 송도 가스공사 인천기지에서 ‘액화천연가스(LNG) 캐나다 카고 수도권 첫 입항’ 기자간담회를 열고 있다.

이미지 확대 강기자의 세종실록 닫기 이미지 확대 보기 강기자의 세종실록

‘강 기자의 세종실록’은 대한민국 행정의 수도 세종시에서 생산되는 정부 정책과 관가에서 일어나는 모든 일을 생생하게 보도하는 코너입니다. 세종시에 포진한 각 정부부처가 내놓는 모든 정책이 역사의 한 페이지로 남고, 오늘의 행정이 내일의 역사가 된다는 관점으로 ‘세종 현대사(現代史)’를 기록하겠습니다.

세줄 요약 한국가스공사가 캐나다 LNG 캐나다 사업을 통해 로키산맥을 넘는 670㎞ 배관과 키티맷 액화플랜트를 거쳐 연 70만t 지분 물량을 확보했다. 중동 편중을 줄이고 태평양 항로로 공급 안정성과 경제성을 높인 에너지 안보 사업이다. 15년 만에 캐나다 LNG 사업 상업화 완료

로키산맥 670㎞ 배관·키티맷 플랜트 구축

연 70만t 지분 물량 확보로 안보 강화

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올해도 벌써 6개월을 달려왔습니다. 상반기 많은 일이 있었지만 가장 의미 있는 사건 중 하나를 꼽자면 중동 전쟁 와중에 캐나다 로키산맥을 넘고 태평양을 건너 15년 만에 한국으로 캐나다산 액화천연가스(LNG)를 들여온 한국가스공사의 ‘LNG 캐나다’ 사업을 꼽고 싶습니다. 호르무즈 해협에 유조선들이 발이 묶이고 중동 LNG 생산 기지들이 미사일 공격으로 망가져 에너지 수급 위기 속에, 중동이 아닌 북미 지역 캐나다에서 당당하게 한국 기술로 생산하고 마음대로 사고팔 수 있는 지분을 갖춘 LNG가 들어왔으니까요.한국은 사용하는 에너지의 94%를 해외 수입에 의존하는 ‘에너지 빈국’입니다. 특히 중동산 원유 의존율은 70%에 육박합니다. 김정관 산업통상부 장관은 지난 22일 정부세종청사에서 열린 출입기자 백브리핑에서 장기적 관점에서의 투자하는 자원 안보 정책의 필요성을 강조하며 “고질적 병폐가 단기적 시계”라며 “어떤 형태든지 간에 자원 안보 강화 방안을 강구할 것”이라고 밝혔습니다. 전쟁이 나서 국제유가가 껑충 뛰면 관심을 가졌다가 급한 불이 꺼지면 ‘왜 자원 안보에 돈을 쓰냐’며 뒷전으로 미는 정치권을 겨냥한 발언으로 해석됩니다.LNG 캐나다 사업은 로키산맥을 관통하는 670㎞ 전용 배관을 통해 캐나다 내륙의 LNG를 브리티시컬럼비아주 서부 해안 키티맷 액화기지까지 운송한 뒤 국내로 들여오는 프로젝트입니다. 키티맷의 천연가스 액화플랜트 건설 사업에 가스공사 지분은 5%입니다. 이 사업에는 세계적인 에너지 기업 셸(지분 40%), 말레이시아 국영 페트로나스(25%), 중국 국영 페트로차이나(15%), 일본 미쓰비시 상사(15%)가 합작투자사로 참여했습니다.가스공사는 2010년 부지 계약을 체결하고 기반 조성 사업을 시작해 지난해 상업화에 성공하기까지 자그마치 15년이 걸렸습니다. 5만명이 투입된 공사는 날씨·지형에 코로나19 대유행까지 겹치면서 험난했습니다. 오지나 다를 바 없는 해발 1200m 암반 지대에 수백㎞의 배관을 놓고 혹한·폭설로 인해 1년 중 제한된 기간에만 작업을 할 수 있습니다. 로키산맥을 뚫는 데도 고난도의 기술이 필요하죠. 배관을 보냉재로 감싸는 일은 사람이 직접 해야 합니다.공사 현장과 배관 주변에 사는 26개 원주민 부족을 설득하고 출몰하는 곰을 쫓는 것도 일입니다. 원주민에게는 단순 보상을 넘어 고용 창출과 기술 교육, 지역 인프라 지원 등 장기 협력 구조를 마련해 줬습니다. 코로나19 때는 인력과 자재 확보에 큰 어려움 겪었죠. 그렇게 2023년에야 배관이 완공됐습니다.지난 4일 인천 연수구 가스공사 인천기지에서 열린 ‘LNG 캐나다 카고 수도권 첫 입항’ 기자간담회에서 최연혜 가스공사 사장은 “단순한 LNG 구매 사업이 아니다. 우리가 직접 원료 가스를 사고 배관·액화 설비를 활용해 LNG를 생산한다”며 “연간 70만t의 물량을 직접 소유하고 처분권도 가진다. 국내 들여올 수도 있고 해외 판매할 수도 있는 우리가 자유롭게 쓸 수 있는 위기 때 ‘쌈짓돈’ 같은 물량”이라고 강조했습니다.사실 가스공사가 연내 공급하는 LNG양은 3500만t 정도 됩니다. 그렇게 보면 70만t은 큰 비중이 아니라는 생각이 들 수도 있습니다. 그러나 전체 수요량의 70~80%를 이미 장기계약으로 확보한 상황에서 자유롭게 활용할 수 있는 추가 물량을 확보한다는 것은 위기 시 자원 안보에 큰 의미가 있다는 게 최 사장 판단입니다.에너지 위기 상황에서는 돈보다 ‘물량’을 구할 수 있느냐가 중요한데 유사 시 언제라도 국내로 들여올 수 있는 물량이라는 것이죠. 국내에서 갑자기 가스 수요가 줄면 해외에 비싸게 팔아도 되고요. 최 사장은 “지분 5%만 해도 약 2조원이 투입된다”며 “사업이 성공할지 확신하기 어려웠고 국정 감사 때마다 사업성 논란이 있어 매각해야 한다는 주장도 많았는데 끝까지 지켜낸 것 자체가 의미가 있다”고 말했습니다. 사업이 길어지고 투자 부담이 커지면서 당초 20%였던 가스공사 지분은 5%로 줄었습니다.최 사장은 이번에 완료된 1단계 사업을 확장하는 2단계 사업이 진행되면 연간 140만t의 물량을 확보하게 될 것이라고 전했습니다. 그는 “연 3400만t을 수입하는 일본 제라(JERA)의 지분 물량은 160만t인데 가스공사는 호주 프렐류드와 LNG 캐나다를 합쳐 100만t 안팎의 지분 물량을 확보했다”며 “LNG 캐나다 2단계까지 완료하면 170만t으로 늘어나 충분히 의미 있는 규모”라고 전했습니다.이날 인천기지 하역부두에서는 지난달 20일 키티맷에서 캐나다산 LNG 7만 5000t을 싣고 태평양 8500㎞를 건너 2주 만에 인천기지에 전날 도착한 아랍에미리트(UAE) 국적선 알 사다프호가 길이 258m, 폭 46m의 거대한 풍채를 자랑하며 정박 중이었습니다. 7만 5000t은 국민 8만 5000명이 1년 동안 쓸 수 있는 양입니다. 최 사장과 캐나다에서 온 선장이 첫 입항을 기념해 한국과 캐나다 국기를 교환하자 우렁찬 뱃고동이 울려 퍼지기도 했습니다. 지분 물량은 지난해 9월부터 경남 통영기지 등 한국에 들어왔지만 수도권 기지는 처음입니다.LNG 캐나다는 중동 전쟁으로 인해 에너지 수입선을 다변화하려는 정부의 고심 속에 더욱 주목을 받았습니다. 우선 이란이 ‘생사여탈권’을 쥐고 있는 호르무즈 해협 봉쇄라는 지정학적 리스크에서 자유롭고 심지어 수송 시간과 비용도 훨씬 경제적입니다.한국의 주요 LNG 수입국인 중동 카타르에서 호르무즈 해협을 통해 한국으로 들어오려면 1만 1400㎞을 달려 15~18일이 걸리지만, 캐나다 항로는 거리가 더 짧아 12~14일이면 충분합니다. 파나마 운하를 경유하는 우회 항로인 미국 파나마 항로(24~32일, 1만 8600㎞)보다 훨씬 수송 기간이 짧습니다.가스공사 관계자는 “캐나다 출발은 중동이나 미국 경로보다 운송 비용을 최대 50% 절감할 수 있다”며 “지정학적·운항 통항 리스크에서 자유로운 태평양 항로를 이용하기 때문에 공급 안정성과 경제성을 동시에 확보할 수 있다”고 설명했습니다. 국가 에너지 안보 강화에 그만큼 기여한다는 얘기죠.가스공사는 오는 9월 2단계 사업을 위한 최종투자결정(FID)을 합니다. 정부의 예비타당성 조사도 지난달 통과했습니다. 그동안 중동 지역에 편중된 공급망을 분산하고 계약 기간도 3년·5년·장기계약 등으로 다양화하면서 중동산 비중도 크게 줄었습니다.최 사장은 “국내 LNG 수입에서 중동산 비중은 2022년 45%에서 지난해 24%로 줄였고 내년에는 18% 이하로 낮춘다”며 “2단계 생산이 2031년이 목표인데 당초 2032년에서 중동 전쟁 발발 이후 1년이라고 앞당기자고 제안해 참여사들을 설득해 승인한 상황”이라고 전했습니다.2단계는 가장 많은 돈이 들었던 배관이 이미 깔려 있는 상태라 1단계와 같이 약 2조원을 투입하지만 훨씬 경제성이 높을 것으로 예상됩니다. 가스를 멀리 이동하는 과정에서 떨어지는 압력을 높여주기 위한 승압기만 배관에 추가하고 접안 시설과 액화 설비 등은 기존 인프라를 사용하면 돼 공사 비용이 적게 드는 것이죠. 가스공사는 호주와 모잠비크 등에서 진행하는 사업으로 2030년대 초반쯤엔 연간 350만~400만t의 지분 물량을 확보해 LNG 자주율을 10~15%까지 높인다는 계획입니다.국민과 기업이 안정적인 삶을 영위하는 데 있어 에너지 확보는 필수입니다. 기름 한 방울 안 나는 한국은 더 말할 나위 없겠죠. 리스크 큰 중동 편중 구조를 개선하고 공급선을 다변화한 것은 에너지 주권과 안보를 강화하는데 매우 중요한 걸음입니다. 소유권과 운영권을 모두 갖추고 장기적인 가스 조달의 안정성을 확보했다는 점에서 가스공사의 LNG 캐나다 사업은 평가받을 만합니다.조만간 60조원에 달하는 캐나다 잠수함 수주 발표가 있습니다. 독일과 경쟁 중이라 쉽지는 않지만 15년간 캐나다 현지 사업에 투자하고 수출길을 터준 한국 공기업의 믿음직하고 우직한 행보는 현지의 긍정적인 반응을 끌어내는 데도 도움이 되고 있습니다.