조선 정철의 시조가 K팝으로…한글, 세계인의 굿즈가 되다

한글날 제정 100주년 <下>

세계가 배우고 즐기는 한글

이미지 확대 그룹 앳하트 멤버 나현(왼쪽)·서현(가운데)·봄이 지난 8월 11일 발매된 ‘내 마음 한 조각’ 뮤직비디오에서 노래를 부르고 있다. 곡의 가사는 1728년 가객 김천택이 엮은 ‘청구영언’에 실린 시조를 바탕으로 쓰였다.

타이탄콘텐츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 그룹 앳하트 멤버 나현(왼쪽)·서현(가운데)·봄이 지난 8월 11일 발매된 ‘내 마음 한 조각’ 뮤직비디오에서 노래를 부르고 있다. 곡의 가사는 1728년 가객 김천택이 엮은 ‘청구영언’에 실린 시조를 바탕으로 쓰였다.

타이탄콘텐츠 제공

이미지 확대 그룹 앳하트의 노래 ‘내 마음 한조각’ 표지.

국립한글박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 그룹 앳하트의 노래 ‘내 마음 한조각’ 표지.

국립한글박물관 제공

이미지 확대 주식회사 시이닷이 판매하는 ‘단청 화이트 키보드’ 모습. 이 제품은 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관한 2024년 대한민국 관광공모전 기념품 부문에서 한국관광공사 사장상을 수상했다.

주식회사 시이닷 제공 닫기 이미지 확대 보기 주식회사 시이닷이 판매하는 ‘단청 화이트 키보드’ 모습. 이 제품은 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관한 2024년 대한민국 관광공모전 기념품 부문에서 한국관광공사 사장상을 수상했다.

주식회사 시이닷 제공

세줄 요약 300년 전 한글 시조가 K팝과 미디어아트, 굿즈로 재탄생했다. 앳하트의 ‘내 마음 한 조각’은 청구영언 속 시조를 바탕으로 만들었고, DDP 전시와 한글 초콜릿·키캡 상품도 나왔다. 해외 한국어 학습 수요도 크게 늘었다. 청구영언, K팝·미디어아트 원천 자료로 활용

한글 초콜릿·단청 키캡 등 굿즈 상품 확산

세종학당 수강생 증가, 해외 학습 수요 확대

2026-10-09 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

입에서 입으로 전해지던 300년 전 한글 노랫말이 K팝이 돼 미국 로스앤젤레스(LA)의 팬들에게 소개됐고, 서울 동대문디자인플라자(DDP) 외벽을 채우는 미디어아트로 되살아났다. 한글날 제정 100주년을 맞은 올해 한글은 문화유산의 기록을 넘어 K팝·굿즈·해외 한국어 교육을 잇는 문화콘텐츠로 영역을 넓히고 있다.‘청구영언’은 1728년 가객 김천택이 구전되거나 개인 문집에 흩어져 있던 한글 시조 580수를 모아 엮은 책이다. 국립한글박물관 소장 보물인 이 책은 문화체육관광부와 박물관이 추진한 ‘2026 한글문화상품 및 콘텐츠 개발 지원사업’을 통해 K팝과 미디어아트의 원천 자료가 됐다.그룹 앳하트의 멤버 서현·봄·나현이 부른 ‘내 마음 한 조각’은 청구영언에 실린 정철(1536~1593)의 ‘내 마음 베어 내어’와 ‘재 너머 성권농 집에’, 김광욱(1580~1656)의 ‘봄바람 슬쩍 불어’ 등의 시조를 바탕으로 만든 곡이다. 달을 보며 임을 그리워하는 마음, 벗의 소식을 듣고 달려가는 설렘, 계절이 바뀌며 느끼는 아쉬움을 풀어냈다. 뮤직비디오는 지난 8월 LA에서 열린 ‘KCON LA 2026’ 현장 부스에서 소개됐다.DDP에서는 미디어아트 창작그룹 투그레이가 청구영언을 빛과 소리로 변주했다. ‘말이 빛나는 밤’은 청구영언 속 시조의 초장·중장·종장을 따라 3부로 구성한 작품이다. 입에서 입으로 전해지던 노래가 한글로 기록되는 순간과 시조 속 자연 풍경을 입 모양, 격자, 픽셀, 산수화 이미지로 표현했다.한글을 소재로 한 상품도 늘고 있다. 롯데웰푸드는 지난달 11일 국립한글박물관과 협업한 ‘ABC 한글 한정판’을 선보였다. 자음 19종과 모음 10종, 숫자·특수문자를 더한 44종 모양의 초콜릿을 담고, 패키지에는 박물관 소장 ‘사민필지’ 초판본의 본문 서체를 적용했다.주식회사 시이닷은 단청의 색과 문양에 한글 자판을 결합한 키보드와 키캡을 판매한다. 노지훈 시이닷 대표는 서울신문에 “한글이 박물관이나 기념품에 머무르지 않고 매일 쓰는 책상 위 물건이 될 수 있다는 생각에서 사업을 시작했다”고 말했다. 노 대표는 “2024년 12월 본격 판매를 시작한 뒤 지난해 매출은 20억원대에 육박하며 초기보다 약 10배 늘었다”며 “올해부터 미국·프랑스·핀란드에 수출을 시작했다. 최근에는 가방이나 파우치에 달 수 있는 단청 키캡 키링이 주력 상품으로 자리 잡는 추세”라고 분위기를 전했다.해외에서 한국어를 배우려는 수요도 커지고 있다. 세종학당은 외국인을 대상으로 한국어와 한국문화를 가르치는 기관으로, 2007년 3개국 13개소, 연간 수강생 740명으로 출발했다. ﻿올해는 23개국에서 29개소를 새로 지정해 현재 89개국 273개소로 확대됐다.수강생 수도 빠르게 늘었다. 세종학당의 온·오프라인 수강생은 2020년 10만 1675명에서 2023년 21만 6226명으로 처음 20만명을 넘어섰다. 지난해에는 ﻿23만 9020명으로 역대 최대를 기록했다. 2007년과 비교하면 약 323배 규모다.