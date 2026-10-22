예술과 함께 가을 즐겨요 …미디어아트부터 성북아트위크까지[이.주.여.주]

세줄 요약
- 서울시립미술관, 린 허쉬만 리슨 개인전 개막
- 성북아트위크 출범, 부자전·2인전 동시 진행
- 한옥과 미술관 잇는 가을 예술 프로그램 확산
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서울시립미술관에서 열리고 있는 ‘린 허쉬만 리슨:나의 [나]들’ 포스터
서울시 제공
서울시 제공
가을이 성큼 다가오면서 외부활동을 즐기는 시민들이 늘었다. 야외활동을 하는 것도 좋지만 가을의 정취를 느끼며 예술을 함께 즐겨보는 것은 어떨까. 올 가을 서울시내에서 예술을 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 소개한다.
서울시립미술관은 지난 21일부터 서소문본관 2층과 3층에서 미국의 미디어 아티스트이자 영화감독인 린 허쉬만 리슨의 아시아 최초 미술관 개인전인 ‘린 허쉬만 리슨:나의 [나]들’을 시작했다.
인간과 기술의 관계를 선구적으로 탐구해 온 작가의 회화, 사진, 조각, 미디어 설치, 영화, 아카이브 등 200여 점을 통해 1960년대 초기 작업부터 최근작까지 60여 년에 걸친 작가의 예술세계를 총망라한다.
전시의 도입부인‘카멜레온의 고백’에서는 1960~70년대에 제작된 초기 작업을 통해 린 허쉬만 리슨의 작업 세계 전반을 관통하는 큰 주제인 ‘정체성 실험’의 출발점을 살펴본다. 작가의 유년기 기억과 개인적 경험이 투영된 회화와 드로잉, 조각 등 40여점이 소개된다. 이어 비디오와 인터랙티브 미디어를 통해 관람객이 직접 참여할 수 있는 ‘스크린, 응답하다’, 데이터와 네트워크, 인공지능 등 기술이 인간의 감정과 욕망, 관계 속으로 들어오는 방식을 살피는 ‘데이터가 사랑이 될 때’ 등 6개의 섹션으로 구성됐다.
특히 이번 전시에서는 영어에 기반한 작가의 인터랙티브 미디어 작품을 처음 한국어로 제공한다. 전시는 예약 없이 무료로 관람할 수 있으며, 작품 해설은 매일 오후 3시에 제공된다.
성북구립미술관을 비롯한 성북구 일대에서는 지난 20일 제1회 성북아트위크가 개막했다. 성북구립미술관에서는 한국 수묵 추상화의 거장 서세옥(1929∼2020)과 세계를 무대로 활동하는 설치미술가 서도호(64) 부자의 작품을 한자리에서 만날 수 있는 전시가 열린다. 아버지와 아들의 작품을 함께 소개하는 것은 이번이 처음이다.
서세옥이 성북동에 지은 한옥 ‘무송재’와 그곳에서 싹튼 예술 세계를 살펴보며, 아버지의 삶과 작업을 기억하는 서도호의 작품도 함께 볼 수 있다.
성북구립 최만린미술관에서는 조각가 최만린(1935∼2020)과 박병욱(1939∼2010)의 2인전 ‘집: 두 조각가를 잇다’가 열린다. 최만린이 정릉집에 거주하면서 만든 추상 조각 10점과 드로잉 작품들, 박병욱이 정릉집에 머물며 만든 구상 조각 15점을 감상할 수 있다.
이밖에 만해 한용운이 말년을 보낸 심우장에서는 이우성(43) 작가의 전시 ‘노래하는 마음으로’, ‘무량수전 배흘림기둥에 기대서서’ 저자로 유명한 최순우 전 국립박물관장의 옛집에서는 조각가 최인수의 작품을 통해 한옥의 건축과 여백을 만날 수 있다.
이의안 서울시의원, 전농2동 경로잔치 참석… “어르신 헌신에 감사, 건강하고 행복한 의정활동 펼칠 것”
서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)이 10월 ‘경로의 달’을 맞아 지역 어르신들과 따뜻한 소통의 시간을 가졌다. 이의안 의원은 지난 20일 성덕교회에서 개최된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’를 찾아 지역 어르신들의 안부를 묻고 만수무강을 기원하는 따뜻한 자리를 함께했다. 이번 행사는 평소 지역 발전을 위해 헌신해 온 어르신들의 노고에 보답하고 주민 간 화합을 다지기 위해 마련됐으며, 300여 명의 어르신과 주요 내빈들이 참석해 성황을 이뤘다. 특히 올해 103세를 맞이한 장수 어르신이 직접 자리를 함께해 행사의 의미를 한층 더 깊게 빛냈다. 지역 어르신들을 공경하고 소통하는 취지로 마련된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’가 지난 20일 성덕교회에서 열린 가운데, 이 의원이 참석해 어르신들과 뜻깊은 소통의 시간을 가졌다. 이번 행사에는 300여 명의 지역 어르신과 내외 귀빈들이 참석해 서로 온정을 나누고 화합을 도모했다. 이 자리에는 특히 103세의 고령인 장수 어르신도 함께 참석해 행사의 의미를 더하며 큰 주목을 받았다. 이 의원은 축사를 통해 “지역사회 발전의 든든한 버팀목이 되어 주신 어르신들을 한자리에 모시고 감사의 마음을 전할 수
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