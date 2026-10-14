김재준 군산시장 “K관광섬 해상 트레킹 코스, 체류형 관광 기반 만들 것”

“해설사·소리꾼 연계 콘텐츠 발굴

드론 홍보 영상 등 마케팅 활성화”

이미지 확대 김재준 전북 군산시장 닫기 이미지 확대 보기 김재준 전북 군산시장

2026-10-15 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“고군산섬잇길을 체류형 관광 기반으로 만들겠습니다.”김재준 전북 군산시장은 14일 서울신문과의 인터뷰에서 군산만의 체류형 관광 콘텐츠 발굴에 있어 고군산섬잇길의 중요성을 강조했다.김 시장은 “고군산섬잇길은 말도에서 보농도, 명도, 광대도를 거쳐 방축도에 이르는 K관광섬의 해상 트레킹 코스”라며 “고군산섬잇길과 지질공원 해설사, 섬별 주민 소리꾼을 연계한다면 탐방객들이 섬의 아름다운 자연경관뿐만 아니라 그 속에 담긴 다양한 주민들의 이야기를 함께 경험할 수도 있다”고 설명했다. 이어 “고군산섬잇길이 단순히 걷는 길에 그치지 않고 섬에서 하루를 온전히 보낼 수 있는 체류형 관광의 플랫폼이 되도록 지속해 콘텐츠를 보완하는 데 집중하고 있다”고 말했다.김 시장은 고군산섬잇길의 전국적인 인지도 확산을 위한 다양한 프로그램도 준비 중이라고 귀띔했다. 김 시장은 “개통 걷기 행사에 걷기 동호회와 외국인 참가자들을 초청해 ‘K관광섬’으로서의 매력을 전파하고 드론을 활용한 홍보 영상 제작 등 다각적인 온·오프라인 마케팅을 통해 고군산섬잇길의 절경을 널리 알릴 계획”이라면서 “섬과 섬을 잇는 다리를 건널 때마다 풍경이 달라져 걷는 내내 지루할 틈이 없는 고군산섬잇길을 찾아 서해의 우수한 자연경관을 꼭 느껴보시길 바란다”고 말했다.