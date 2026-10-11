‘꿀잼’ 사과 게임 즐기고 청송사과 받자!… 온라인부터 즐기는 ‘꿀맛 축제’

새달 4~8일 청송사과축제 본 행사

이미지 확대 지난해 열린 청송사과축제 ‘황금사과를 찾아라’ 행사에 참여하려는 관광객들이 줄을 길게 선 모습. 이 행사는 풍선 안에 금반지를 숨긴 이벤트로 큰 인기를 얻고 있다.

청송군 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열린 청송사과축제 ‘황금사과를 찾아라’ 행사에 참여하려는 관광객들이 줄을 길게 선 모습. 이 행사는 풍선 안에 금반지를 숨긴 이벤트로 큰 인기를 얻고 있다.

청송군 제공

세줄 요약 청송군이 제20회 청송사과축제를 앞두고 온라인 축제를 열어 누구나 사과 게임과 경품 이벤트를 즐기게 했다. 본 축제는 11월 4일부터 8일까지 열리며 황금사과 찾기, 사과난타, 선별 로또 등 체험과 공연이 풍성했다. 온라인 축제 개막, 사과 게임과 경품 제공

본 축제 11월 4~8일, 용전천 일원 개최

황금사과 찾기·공연·체험 프로그램 풍성

2026-10-12 22면

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‘대한민국 대표 사과’의 고장, 경북 청송군이 ‘제20회 청송사과축제’를 앞두고 온라인을 뜨겁게 달구고 있다. ‘청송사과축제 온라인 축제’를 통해서다.청송군은 올해 청송사과축제를 미리 즐길 수 있도록 지난달 24일부터 온라인 축제를 열고 있다고 11일 밝혔다.11월 8일까지 진행되는 이번 온라인 축제는 시간과 장소에 관계없이 누구나 청송사과와 축제를 간접적으로 체험하면서 즐길 수 있도록 마련됐다.지난해 축제에는 약 320만명이 방문해 청송사과와 축제를 전국에 알리는 데 큰 역할을 했다. 다음 검색창에서 ‘청송’, ‘청송군’, ‘청송사과’, ‘청송사과축제’ 등을 검색하면 온라인 축제에 접속할 수 있다. 축제 대표 이벤트인 ‘꿀잼-사과난타’, ‘도전-사과선별로또’ 등 총 4종의 게임을 즐길 수 있다. 참여자에게는 청송사과와 청송사과즙 등 다양한 경품을 제공한다.본 축제 행사인 제20회 청송사과축제는 ‘지금 청송! 사과로 물들다’를 주제로 11월 4일부터 8일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 열린다.청송사과는 14년 연속 대한민국 대표 브랜드 대상을 수상하며 명실상부한 전국 1위 명품사과로 자리매김했다. 특히 청송군의 대표 축제인 ‘청송사과축제’는 문화체육관광부의 ‘2020~23년 문화관광축제’ 지정에 이어 ‘2026~27 문화관광축제’에 재지정되며 대한민국을 대표하는 축제로 자리매김했다.올해 축제는 청송의 대표 특산물인 사과를 중심으로 다양한 공연과 체험 프로그램을 마련한다. 축제의 하이라이트는 단연 ▲황금사과를 찾아라 ▲꿀잼-사과난타 ▲도전-사과선별 로또 추첨 등 대표 체험 프로그램이다. 또 청송사과 퍼레이드, 청송사과 꽃줄엮기 전국대회 등 남녀노소가 참여할 수 있는 흥미진진한 프로그램이 펼쳐진다.이와 함께 청송사과와 사과 요리, 사과 가공품 등을 전시하는 사과축제 홍보관이 설치되고 사과를 활용한 돈가스, 샌드위치, 떡볶이, 핫도그와 샐러드, 충무김밥 등 다양한 요리 및 디저트도 시식·판매한다.축제 기간 매일 저녁 6시에는 인기 가수들이 참여하는 축하공연이 펼쳐진다. 개막 첫날에는 김용빈과 진해성, 천록담, 윤윤서, 앵두걸스, 강보경, 양현희가 청송문화제 축하무대를 장식하고 5일에는 박서진, 안성훈, 박군, 재하, 황인아, 클라씨가 출연하는 ‘헬로콘서트 좋은날’ 녹화공연이 열린다. 이어 6일에는 이찬원, 장한별, 박구윤, 곽영광, 정다경, 자두, 7일에는 박지현, 손태진, 김희재 등이 출연해 축제의 열기를 더한다. 마지막 날에는 장민호, 김다현, 남승민, 황태자, 최예진 등이 함께하는 ‘청송군민 노래자랑’이 대미를 장식한다.축제 기간에는 제28회 청송문화제와 시니어 한마당, 건강체조 경연대회, 사과올림픽 등 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 다채롭게 펼쳐진다.윤경희 청송군수는 “올해 축제는 가족 및 청소년층 중심 콘텐츠 강화, 편의시설 개선 등으로 더욱 쾌적한 축제를 만들었다”며 “청송사과축제가 대한민국을 넘어 글로벌 축제로 도약할 수 있도록 많은 관심과 방문을 부탁드린다”고 말했다.