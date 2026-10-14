스포츠 전문 에이클라미디어그룹, 신임 대표이사에 가종현 고문

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

스포츠 전문 에이클라미디어그룹, 신임 대표이사에 가종현 고문

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-10-14 14:45
수정 2026-10-14 14:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
가종현 신임 대표이사. 에이클라미디어그룹 제공
가종현 신임 대표이사. 에이클라미디어그룹 제공


스포츠 전문 미디어 기업 에이클라미디어그룹이 가종현 고문을 신임 대표이사로 선임했다고 14일 밝혔다.

지난 12일 이사회를 통해 선임된 가종현 신임 대표이사는 SK텔레콤 글로벌전략본부장, SK플래닛 인터내셔널 사장, YG엔터테인먼트 이노베이션 그룹장, 하이브-게펜 대표, 하이브 라틴 아메리카 CEO 등을 거치면서 정보통신, 플랫폼, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 사업을 이끌었다.

에이클라미디어그룹은 “가 신임 대표가 그룹의 경영 전략 수립과 주요 사업 추진을 비롯해 대외 협력 및 글로벌 파트너십 강화를 주도할 예정”이라고 설명했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

2004년 설립된 에이클라미디어그룹은 스포티비(SPOTV)를 비롯해 7개 스포츠 채널과 스포츠 OTT 플랫폼인 스포티비 나우(SPOTV NOW), 스포티비 나우 골프(SPOTV NOW Golf)를 운영하고 있다.

박성국 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로