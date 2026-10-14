스포츠 전문 에이클라미디어그룹, 신임 대표이사에 가종현 고문

이미지 확대 가종현 신임 대표이사. 에이클라미디어그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 가종현 신임 대표이사. 에이클라미디어그룹 제공

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스포츠 전문 미디어 기업 에이클라미디어그룹이 가종현 고문을 신임 대표이사로 선임했다고 14일 밝혔다.지난 12일 이사회를 통해 선임된 가종현 신임 대표이사는 SK텔레콤 글로벌전략본부장, SK플래닛 인터내셔널 사장, YG엔터테인먼트 이노베이션 그룹장, 하이브-게펜 대표, 하이브 라틴 아메리카 CEO 등을 거치면서 정보통신, 플랫폼, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 사업을 이끌었다.에이클라미디어그룹은 “가 신임 대표가 그룹의 경영 전략 수립과 주요 사업 추진을 비롯해 대외 협력 및 글로벌 파트너십 강화를 주도할 예정”이라고 설명했다.2004년 설립된 에이클라미디어그룹은 스포티비(SPOTV)를 비롯해 7개 스포츠 채널과 스포츠 OTT 플랫폼인 스포티비 나우(SPOTV NOW), 스포티비 나우 골프(SPOTV NOW Golf)를 운영하고 있다.