스포츠 전문 에이클라미디어그룹, 신임 대표이사에 가종현 고문

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가종현 신임 대표이사. 에이클라미디어그룹 제공
스포츠 전문 미디어 기업 에이클라미디어그룹이 가종현 고문을 신임 대표이사로 선임했다고 14일 밝혔다.
지난 12일 이사회를 통해 선임된 가종현 신임 대표이사는 SK텔레콤 글로벌전략본부장, SK플래닛 인터내셔널 사장, YG엔터테인먼트 이노베이션 그룹장, 하이브-게펜 대표, 하이브 라틴 아메리카 CEO 등을 거치면서 정보통신, 플랫폼, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 사업을 이끌었다.
에이클라미디어그룹은 “가 신임 대표가 그룹의 경영 전략 수립과 주요 사업 추진을 비롯해 대외 협력 및 글로벌 파트너십 강화를 주도할 예정”이라고 설명했다.
2004년 설립된 에이클라미디어그룹은 스포티비(SPOTV)를 비롯해 7개 스포츠 채널과 스포츠 OTT 플랫폼인 스포티비 나우(SPOTV NOW), 스포티비 나우 골프(SPOTV NOW Golf)를 운영하고 있다.
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