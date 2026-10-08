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입력 2026-10-08 00:22
수정 2026-10-08 00:22
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■한국은행 ◇부총재보 임명△최영주 ◇부서장 보임△이대건△김신영

■HD현대중공업 △이상균 조선사업 총괄 부회장△조민수 안전총괄 대표이사 사장△한주석 엔진기계사업부 사장

■HD현대사이트솔루션 △박찬혁 사장

■MBC △이진용 커뮤니케이션실장(국장)△성장경 저널리즘책무실장(국장)△김현철 특보 ◇보도본부 △이언주 뉴스룸 국장△박재훈 취재센터장(부국장)△왕종명 편집센터장(부국장)△문소현 아침뉴스센터장(부국장)△노재필 주말뉴스센터장(부국장)△허지은 탐사제작센터장(부국장)△김수진 뉴스룸 앵커(팀장)△백승우 뉴스데스크편집팀장△윤효정 주간뉴스팀장△김정원 뉴스투데이편집팀장△임명현 정치팀장△엄기영 외교안보팀장△양윤경 국제팀장△노경진 경제팀장△박영회 사회팀장△이해인 사회의제팀장 겸 재난방송센터TF장△박민주 네트워크팀장△이정은 법조팀장△김세진 팩트＆이슈팀장△김병헌 산업트렌드팀장△김희웅 뉴스인사이트팀장△전준홍 보도제작팀장△김현경 스트레이트팀장△김연국 디지털뉴스룸 국장△이정신 디지털뉴스전략센터장(부국장)△고은상 디지털뉴스제작팀장△지영은 신매체개발팀장△이세훈 뉴스영상국장△박지민 뉴스영상1팀장△이형빈 뉴스영상편집팀장

2026-10-08 24면
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