[인사]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사]

입력 2026-09-22 00:34
수정 2026-09-22 00:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
■문화체육관광부 ◇과장급 전보△문화미디어산업실 문화기술과장 김혜진△아시아문화중심도시추진단장 최금정△문화예술정책실 예술인권리보호과장 신재광△문화미디어산업실 문화수출통상과장 전상덕

■CBS ◇승진△미래혁신본부장(국장급) 권민철△대구방송본부장 이정환 ◇전보△콘텐츠본부 논설위원실 논설위원 이재기

2026-09-22 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로