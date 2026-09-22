피플 인사 [인사] 입력 2026-09-22 00:34 수정 2026-09-22 00:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/09/22/20260922023004 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■문화체육관광부 ◇과장급 전보△문화미디어산업실 문화기술과장 김혜진△아시아문화중심도시추진단장 최금정△문화예술정책실 예술인권리보호과장 신재광△문화미디어산업실 문화수출통상과장 전상덕■CBS ◇승진△미래혁신본부장(국장급) 권민철△대구방송본부장 이정환 ◇전보△콘텐츠본부 논설위원실 논설위원 이재기 2026-09-22 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지