[인사] 동국대학교

동국대학교가 학교법인과 서울캠퍼스 인사발령을 발표했다. 법인사무처에서는 총무부장 전보와 기획관리부장, 총무부의 승진이 있었고, 서울캠퍼스에서는 국제처, 기념사업단, 관리처, 미래융합교육원 등에서 팀장급 승진과 전보, 겸직이 이어졌다.

학교법인·서울캠퍼스 인사발령 발표

법인사무처 부장·총무부 승진과 전보

서울캠퍼스 팀장급 승진·겸직 확대