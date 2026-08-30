[프로필]정부 역점 사업 뒷받침할 메가프로젝트 보좌관에 이원주 기후부 실장

행정고시 40기 출신…에너지 분야 정통 관료

이미지 확대 이원주 메가프로젝트 보좌관. 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이원주 메가프로젝트 보좌관. 청와대 제공

세줄 요약 이재명 정부가 신설한 메가프로젝트 보좌관에 이원주 기후에너지환경부 에너지정책실장이 발탁됐다. 산업부와 기후부에서 전력, 원자력, 재생에너지 정책을 두루 맡아온 정통 관료로, 전력망과 지역별 전기요금제 등 주요 정책을 이끌었다. 메가프로젝트 보좌관에 이원주 기후부 실장 발탁

산업부·기후부 거친 정통 에너지 관료 이력

전력망·요금제·재생에너지 정책 총괄 경험

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 정부가 신설한 메가프로젝트 보좌관에 발탁된 이원주(55·행정고등고시 40회) 기후에너지환경부 에너지정책실장은 정통 산업 관료 출신이다. 국내 에너지 산업 분야 주요 요직을 거치며 전문성을 갖췄다는 평가다.이 보좌관은 대구 성광고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 콜로라도대에서 경제학 석사 학위를 받았다.행정고등고시에 합격해 입직한 뒤 지식경제부와 산업통상자원부, 기후에너지환경부에서 에너지 산업 분야 전문성을 쌓았다. 산업통상자원부 전력산업과장, 자동차항공과장을 거쳤고 전력혁신정책관, 에너지전환정책관, 기후조정실장, 대변인, 에너지정책실장을 역임했다.2025년 10월 기후부 출범 이후에는 에너지전환정책실장을 맡으며 전력망과 전력산업, 원자력, 재생에너지 정책을 총괄했다. 최근 발표된 산업용 지역별 전기요금제, 햇빛·바람·계통 소득 등의 정책을 이끌었다.디테일한 정책 수립과 추진력이 강점으로 평가받는다.이 보좌관은 정부가 역점 추진하는 메가프로젝트 추진 과정에서 발생하는 전력·용수 공급, 주민 협의 등의 문제를 해결에 핵심적 역할을 할 것으로 예상된다.▲강원 동해(56) ▲대구 성광고, 서울대 경제학과 ▲미국 콜로라도대 경제학 석사 ▲ 산업부 전력산업과장 ▲ 기획조정실장 ▲ 대변인 ▲에너지정책 정책관 ▲기후부 에너지전환정책실장