경찰청이 치안정감과 치안감 승진 내정 인사를 단행했다. 치안정감에는 유승렬, 고범석, 김종철, 고평기 등이 이름을 올렸고, 치안감에는 박헌수, 이서영, 박준성, 송유철, 김성재, 오승진, 양영우, 김광식, 송병선 등이 포함됐다.

치안정감 승진 내정자 4명 발표

치안감 승진 내정자 9명 포함

경찰청·서울청·경기남부 등 인사