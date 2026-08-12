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[인사]경찰청

임태환 기자
임태환 기자
입력 2026-08-12 10:37
수정 2026-08-12 10:37
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세줄 요약
  • 치안정감 승진 내정자 4명 발표
  • 치안감 승진 내정자 9명 포함
  • 경찰청·서울청·경기남부 등 인사
■경찰청

◇치안정감 승진 내정

▲경찰청 국가수사본부 수사기획조정관 유승렬 ▲전남경찰청장 고범석 ▲경상남도경찰청장 김종철 ▲제주특별자치도경찰청장 고평기

◇치안감 승진 내정

이영실 서울시의원, 중랑구 모범학생·학부모 의장표창 수여

서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 11일 서울시의회 본회의장에서 중랑구 모범학생 및 학부모를 대상으로 서울시의회 의장표창 수여식을 개최하고, 지역사회와 학교생활에서 모범을 보여온 학생과 학부모들을 격려했다. 이날 수여식에는 중랑구 관내 학교의 추천을 받은 모범학생 및 학부모 등 총 42명의 표창 대상자와 축하객들이 참석했으며, 이 의원의 축하 인사에 이어 의장표창 수여와 기념촬영 순으로 진행됐다. 이번 표창은 학교생활에서 성실함과 창의적인 자세로 모범을 보인 학생들과, 투철한 봉사정신 및 적극적인 사회활동으로 지역사회 발전에 이바지한 학부모들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다. 특히 학생 본인의 성취뿐만 아니라, 묵묵히 그 곁을 지키며 성장을 이끌어 준 학부모들의 노고를 함께 조명했다. 이를 통해 가정과 학교, 그리고 지역사회가 한마음으로 아이들의 미래를 뒷받침하는 진정한 교육공동체의 가치를 깊이 되새기는 뜻깊은 자리가 됐다. 이 의원은 “오늘 표창은 단순히 한 장의 상장을 받는 자리가 아니라, 학교와 지역사회에서 보여준 여러분의 노력과 실천을 서울시의회가 함께 응원하고 격려하는 자리”라며 “학생 여러분이 지금의
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thumbnail - 이영실 서울시의원, 중랑구 모범학생·학부모 의장표창 수여

▲경찰청(마약범죄 정부합동수사본부) 박헌수 ▲경찰청(생활안전교통국장 직무대리) 이서영 ▲경찰청(국제치안협력국장 직무대리) 박준성 ▲서울특별시경찰청 경무부장 송유철 ▲서울특별시경찰청 치안정보부장 김성재 ▲서울특별시경찰청 수사부장 오승진 ▲서울특별시경찰청 101경비단장(경찰관리관) 양영우 ▲서울특별시경찰청 서울관악경찰서장 김광식 ▲경기도남부경찰청 광역수사단장 송병선

임태환 기자
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