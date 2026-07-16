서울예술단 단장 겸 예술감독에 손재오 한국마당극협회 이사장

이미지 확대 손재오 서울예술단 단장 겸 예술감독(오른쪽)이 최휘영 문화체육관광부 장관에게서 임명장을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 문체부 제공 닫기 이미지 확대 보기 손재오 서울예술단 단장 겸 예술감독(오른쪽)이 최휘영 문화체육관광부 장관에게서 임명장을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 문체부 제공

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문화체육관광부가 재단법인 서울예술단 단장 겸 예술감독에 손재오 씨를 임명했다고 16일 밝혔다. 신임 예술감독 임기는 3년이다.손 신임 단장 겸 예술감독은 공연 연출가이자 문화예술축제 예술감독으로 활동했다. 전주대 국문학과 학사 및 부산대 예술·문화와 영상매체협동과정 석·박사를 취득했다. 전남도립국악단 운영위원, 신안국제문페스타 총감독, 목포세계마당페스티벌 예술총감독 등을 지냈다. 현재 극단 갯돌 예술감독, 사단법인 한국마당극협회 이사장으로 활동 중이다.서울예술단은 1986년 88서울예술단 창단 이후 1990년 재단법인을 설립해 2010년 공직유관단체로 지정됐다. 올해 창단 40주년을 맞았지만, 전임 이유리 전 단장 겸 예술감독 퇴임 후 2년가량 직무대리 체제로 운영됐다.최휘영 문체부 장관은 “신임 단장 겸 예술감독이 현장 경험과 전문성을 바탕으로 한국적 창작 가무극을 지역과 해외 관객들에게 널리 알리고, 서울예술단의 재도약을 이끌어 갈 것으로 기대한다”고 말했다.