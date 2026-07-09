천안시가 5급 전보와 승진 인사를 실시했다. 기획조정실, 행정자치국, 복지정책국, 문화체육국, 건설안전교통국 등 주요 부서장을 새로 배치했다. 동남구 보건소장과 여러 동장, 과장급 직위도 함께 조정했다.

5급 전보·승진 인사 단행

행정·복지·문화·건설 부서 재배치

동장·보건소장 등 현장 보강