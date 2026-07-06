충남도가 2급·3급·4급 정기인사를 단행했다. 자치안전실장, 산업경제실장, 의회사무처장 등 주요 보직을 재배치하고, 안전기획관과 건설교통국장 등 3급 승진자를 발표했다. 논산·계룡·당진 등 6개 시군 부단체장 인사도 포함됐다.

2급·3급·4급 정기인사 단행

핵심 실·국장 및 의회사무처장 재배치

6개 시군 부단체장 인사 포함