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입력 2026-06-21 23:34
수정 2026-06-21 23:34
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■조선일보 △논설위원 최재혁△정치부장 황대진△콘텐츠앤AI전략팀장 겸 미래기획부장 박건형△피플팀장 강영수

■연합뉴스TV △콘텐츠책무실장 김가희△보도국 취재부국장 겸 전국부장 겸 국제부장 김종수△디지털센터장 윤석이△스포츠문화부장 김종성△뉴스진행부장 겸 심의부장 백길현△디지털콘텐츠부장 임광빈△디지털센터 디지털이슈팀장 장윤희△디지털센터 기획취재팀장 나경렬

2026-06-22 23면
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