피플 인사 [인사] 입력 2026-06-21 23:34 수정 2026-06-21 23:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/06/22/20260622023006 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■조선일보 △논설위원 최재혁△정치부장 황대진△콘텐츠앤AI전략팀장 겸 미래기획부장 박건형△피플팀장 강영수■연합뉴스TV △콘텐츠책무실장 김가희△보도국 취재부국장 겸 전국부장 겸 국제부장 김종수△디지털센터장 윤석이△스포츠문화부장 김종성△뉴스진행부장 겸 심의부장 백길현△디지털콘텐츠부장 임광빈△디지털센터 디지털이슈팀장 장윤희△디지털센터 기획취재팀장 나경렬 2026-06-22 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지