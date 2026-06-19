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[인사] 한국지역난방공사

입력 2026-06-19 12:06
수정 2026-06-19 12:06
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한국지역난방공사 ◇ 본부장 △ 경영지원본부장 강진 △ 건설본부장 정남성 ◇ 부서장 전보 △ 기획처장 신현호 △ 에너지전환사업처장 민정식 △ 사업지원처장 김봉균 △ 통합운영처장 신룡균 △ 건설처장 김규종 ◇ 부서장 신규 △ 중앙지사장 조영삼 △ 삼송지사장 윤철호 △ 평택지사장 정환석 △ 광주전남지사장 박우진 ◇ 부장 전보 △ 경영관리처 경영관리부장 김성원 △ 경영관리처 홍보부장 이예령 △ 플랜트기술처 기계기술부장 신상호 △ 안전처 산업안전부장 김제범 △ 건설처 프로젝트2부장 김병승 △ 중앙지사 고객지원부장 김리진 △ 중앙지사 열수송2부장 김계범 △ 삼송지사 열수송부장 서재호 △ 동탄지사 복합운영부장 김종현 △ 청주지사 열수송부장 문정우 △ 수원사업소 고객지원부장 박재형 △ 수원사업소 기계부장 배강진 △ 수원사업소 공사기전부장 정지성 △ 수원사업소 토건부장 김진태 ◇ 부장 신규 △ 사업지원처 요금제도부 최성아 △ 사업지원처 해외사업부 이지혜 △ 안전처 건설안전부 주흥수 △ 대구지사 기계부 김종규 △ 세종지사 공무부 김선진(이상 7월 1일자)

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